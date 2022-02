Národní bezpečnostní úřad zahájí prověřování Hradu. Řeší skartaci tajných dokumentů o Vrběticích

Národní bezpečnostní úřad začne v pondělí prověřovat, jak Pražský hrad dodržuje předpisy ohledně ochrany utajovaných informací. Souvisí to se skartací tajného dokumentu, který informoval o výbuchu ve Vrběticích na Zlínsku. Prověřování Hradu by mělo podle plánů trvat dva až tři dny, doba se ale může změnit na základě toho, co kontroloři zjistí.

