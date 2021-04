Účet za výbuchy ve Vrběticích: nejvíce peněz šlo na platy policistů či vojáků, stamiliony spolkla i technika

500 120 000 korun. To jsou výdaje, které za několikaletou očistu areálu muničního skladu ve Vrběticích dali jen policisté. Dalších 250 milionů vyšla likvidace škod způsobených mohutnými výbuchy v roce 2014 ministerstvo obrany. A to není všechno: také hasiči mluví o desítkách až stovkách zmařených milionů. Celková škoda za útok, za kterým zřejmě stáli ruští agenti, se tak vyšplhá na miliardu korun. Server iROZHLAS.cz přináší detailní přehled. Přehledně Vrbětice 5:00 26. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do odklízení škod se zapojily tisíce hasičů, policistů i vojáků | Zdroj: HZS Zlínského kraje

„Ozývají se výbuchy, je tu plamenné hoření na střeše,“ reportovali hasiči, kteří k areálu Vojenského technického ústavu ve Vrběticích dorazili 14. října 2014 jako první. Tehdy ještě netušili, že začíná největší zásah v dějinách Česka. V 9:49 odchytili volání na tísňovou linku a měli za to, že jedou hasit sklad munice. Když ale do areálu dorazili, bylo všechno jinak.

Sklad číslo 16 byl v plamenech a docházelo i k nepravidelným výbuchům. „Hasit se to nedá, zahajujeme obranu,“ znělo další hlášení hasičů. Ti se k místu útoku dokonce plazili, aby našli zraněné. Věděli totiž o dvou pohřešovaných. Situace se ale začala rychle zhoršovat. Velitel zásahu Jiří Ovesný proto rozhodl o stažení jednotek.

„Instinkt,“ komentoval to sám Ovesný loni v říjnu v České televizi, který ve Vrběticích zachránil život sobě i desítkám hasičským kolegů. Z rukou prezidenta Miloše Zemana za to převzal v roce 2015 čestné uznání. „To prostě cítíte a je vám to dáno nějak shůry,“ podotkl šéf jednotky Valašské Klobouky.

Záhy po ústupu se totiž ozvala mohutná exploze. „Když přišel hlavní výbuch, padaly nám přilby,“ popsal nyní Českému rozhlasu Zlín jeden z dobrovolných hasičů, který tehdy stál v první linii. I on se díky Ovesnému stihl přemístit do bezpečné vzdálenosti. „Kdybychom na tom místě byli o minutu později, tak je po nás,“ doplnil.

To byl však jen začátek. Exploze rozmetala desítky tun často nevybuchlé munice po okolí. Z přilehlých obcí byla proto evakuována jen v říjnu 2014 více než tisícovka lidí. Prostor se tak musel odborně vyčistit. A do toho o necelé dva měsíce později, tedy 3. prosince, přišel druhý výbuch. Tenkrát šlo o sklad číslo 12.

Závěrečný účet

Odklízení škod, které podle nejnovějších informací zřejmě napáchali ruští agenti, trvalo téměř šest let. Do obří bezpečnostní akce se zapojily tisíce hasičů, policistů i vojáků. Denně v areálu muničních skladů pracovali i 12 hodin.

A kolik to všechno stálo? Předběžné odhady mluví o miliardě korun. Server iROZHLAS.cz si proto vyžádal přesné částky i detailní přehled odklízecích prací.

Jen policie spočítala účet za Vrbětice na půl miliardy korun. Většina peněz z toho padla na platy – konkrétně 328 milionů korun. Dalších 116 milionů šlo na pojistné, 38 milionů pak dala za nákup pohonných hmot či dalšího potřebného materiálu, uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Snímek skladu číslo 16, který krátce na to explodoval | Zdroj: HZS Zlínského kraje

Poloviční výdaje eviduje Armáda. Částka za její nasazení činí celkem 223 milionů korun. Ve vrbětickém areálu se vystřídalo přes 28 tisíc vojáků. Více než polovina zmíněné sumy, konkrétně 125 milionů, tak padla na jejich platy, ubytování a stravu. Vyplývá to z údajů, které redakci poskytlo ministerstvo obrany.

Zhruba 20 milionů armáda dala na opravu poškozené techniky. Dalších 55 milionů pak šlo například na nákup pohonných hmot. Vojáci totiž během zásahu využili 909 kusů nejrůznější techniky – vedle terénních či nákladních aut to byly vrtulníky, drony, přívěsy, cisterny, autobusy či obrněná vozidla.

S nimi vzhledem k množství nevybuchlé munice pracovali také hasiči. Na místo si dovezli mimo jiné hasící i vyprošťovací tanky, které jsou uzpůsobeny pro práci v nebezpečných podmínkách. Celkově nasadili 132 kusů techniky, se kterou najezdili 400 tisíc kilometrů. Díky ní odvezli 956 tun uskladněné munice a 187 tun leteckého paliva.

Hlavně přežít

Přesto byl cíl hasičů, vojáků i policistů na místě jediný: hlavně přežít. Snaha o likvidaci škod totiž podle šéfa komunikace hasičů Rudolfa Kramáře často připomínala „tanec“ na minovém poli. Munice byla rozmetaná až stovky metrů od epicenter výbuchů a všem zúčastněným hrozilo extrémní nebezpečí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si příspěvek Českého rozhlasu Zlín, ve kterém výbuchy ve Vrběticích popisují zasahující hasiči

„Aby mohli pyrotechnici tento materiál detekovat, vyjmout a zneškodnit, museli mít v daném prohledávaném sektoru umožněný přístup,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz Kramář. Hasiči tak odstraňovali křoví, kamení či spadlé kmeny stromů.

Výdaje na jejich práci Kramář odhadl na desítky až stovky milionů korun. „Závěrečná zpráva bude hotová během pár týdnů,“ doplnil.

Náklady ve výši 27 milionů korun měl ale také Vojenský technický ústav, který areál provozoval. Státní podnik tyto peníze investoval podle ministerstva obrany do opravy třech objektů v okolí výbuchu, které nadále využívá.

„Náklady Vojenských lesů a statků (vlastník areálu – pozn. red.) na základní údržbu areálu pak činí ročně 1,5 milionu korun,“ uvedl mluvčí resortu Jan Pejšek.

Poškozené pozemky

Pyrotechnici ve vrbětickém areálu posbírali celkem 15 069 kusů munice. Přesto se prostor nepodařilo ani po šesti letech vyčistit stoprocentně. „Bohužel nálezy v lokalitě Vlachovice-Vrbětice budou ještě desítky let,“ připustil loni v říjnu v České televizi ředitel policie Zlínského kraje Jaromír Tkadleček, když šest let trvající zásah skončil.

Výbuchy ve Vrběticích přitom dopadly i na majitele okolních pozemků. Někteří z nich na svá pole nebo do lesů nemohli vstoupit přes šest let, natož na nich hospodařit. Dostali se k nim opět až loni v říjnu po ukončení akce.

„Těsně před výbuchy probíhalo běžné hospodaření, měli jsme tam vytěžené dřevo a nemohli jsme se k němu dostat, takže je samozřejmě znehodnocené,“ přiblížil pro Český rozhlas Zlín lesní hospodář Dalibor Olšák. Napáchané škody tak podle svých slov odhaduje na několik milionů.

Jenže na vrácených pozemcích není stále bezpečno, jak upozorňuje Olšák. „Ukončení (zásahu – pozn. red.) nám přišlo písemně, na konci byl odstaveček, že na pozemcích proběhl pyrotechnický sběr, ale ne hloubkový průzkum, takže se nedoporučuje pohyb těžké techniky, těžba dřeva nebo hluboká orba v případě zemědělských pozemků, které tam ostatní mají,“ pokračoval Olšák.

Státní podnik Vojenské lesy a statky, který oblast spravuje, by proto mohl postižené pozemky vyměnit či odkoupit. Na odškodnění tak zemědělci stále čekají. Jediné peníze, které zatím stát poškozeným lidem vyplatil, byly za opakované evakuace obyvatel přilehlých obcí, jednalo se o 3100 korun na osobu.

Peníze od Ruska

Náhradu škody za ničivé výbuchy ve Vrběticích se bude snažit vymáhat také Česko. A to od Ruska, jehož příslušníci tajných služeb měli být do útoku zapojeni. V týdnu o tom mluvil premiér Andrej Babiš (ANO). Ministerstvo financí proto dostalo za úkol zanalyzovat rozsah škod a načrtnout možné právní kroky.

„Ministerstvo financí se nejprve musí seznámit se všemi relevantními skutečnostmi ohledně případu Vrbětic, a to zejména včetně utajovaných informací,“ reagoval na dotazy redakce Zdeněk Vojtěch z tiskového odboru resortu. Aktuálně podle něj také probíhá „přesná kalkulace výdajů souvisejících s daným případem“. Po dokončení resort navrhne další postup.

Jenže náhradu škody zatím není po kom vymáhat. Tento moment nastane až po odsuzujícím rozsudku, jak upozorňuje advokát Daniel Zinrák. A to v následných civilních sporech. „Praxe je taková, že trestní soudy o tom nerady rozhodují. Úlohou trestního řízení je primárně rozhodnutí o vině a trestu,“ přiblížil.

Má to i další háček. Případ, ve kterém čelí podezření z útoku na muniční sklady dvojice ruských agentů, k soudu nakonec nemusí vůbec dojít. Dosud v něm nebyl nikdo obviněn. Celá kauza tak může skončit odložením. Dozorující státní zástupce Martin Malůš ji chce uzavřít do konce roku.

Malůš navíc pro iROZHLAS.cz řekl, že způsobená škoda nemusí odpovídat státem vyčísleným nákladům. „To není škoda pro účely trestního řízení. Pokud něco takového vznikne odstraňováním závad, tak to není škoda, která by v současné chvíli byla uplatňována v trestním řízení,“ přiblížil státní zástupce.

„Byly ale samozřejmě zničeny dva sklady, byla zničena munice, kterou tam měla naskladněnou soukromá společnost, které škoda vznikla. Takže to jsou naprosto relevantní škody vzniklé v souvislosti s trestným činem. Takže ta škoda uplatňována je, otázka toho vymáhání je trochu jiná kategorie,“ doplnil Malůš.

O událostech ve Vrběticích informovali minulou sobotu na mimořádné tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Uvedli, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.