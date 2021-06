Obce v okolí Vrbětic by si měly rozdělit 350 milionů korun jako odškodnění. Nárok by měli mít i obyvatelé

Zákon o odškodnění za výbuchy ve Vrběticích bude projednávat vláda, návrh zákona by měl být napříč politickým spektrem podán v následujících dnech.

Jednorázové odškodnění by měl získat Zlínský kraj, obce Vlachovice, Haluzice, Lipová, Slavičín a Bohuslavice nad Vláří. Zákon počítá i s odškodněním za psychickou újmu obyvatel. Mezi obyvatele by mělo ministerstvo financí rozdělit 300 milionů korun, obcím a kraji by mělo připadnout další 350 milionů.

Na konkrétní výši odškodnění pro občany jsme se zeptali europoslance za hnutí STAN a právního zástupce obcí Stanislava Polčáka.

Ve Vrběticích na Zlínsku vybuchl v roce 2014 muniční areál. Exploze si vyžádala dva lidské životy, obyvatelé okolních obcí museli být několikrát evakuováni. Při výbuších bylo zasaženo 1319 hektarů půdy, z toho zhruba 341 hektarů přímo v areálu. Český premiér Andrej Babiš oznámil dne 17. 4. 2021, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU. Oznámení vedlo k diplomatické roztržce mezi státy a ochlazením mezinárodních vztahů.