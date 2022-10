Okolo Vrbětic se investuje. Obce se pustily do oprav a stavby silnic, chodníků, budov i tenisového kurtu

Je to osm let od chvíle, kdy při prvním výbuchu skladů ve Vrběticích na Zlínsku zemřeli dva lidé. Poté, co bezpečnostní složky zjistily, že do výbuchů byli zapojení ruští agenti, stát rozhodl o nároku dotčených obcí i občanů na odškodnění. Ti už mají peníze na svých účtech.

Vrbětice 20:16 18. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít