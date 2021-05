Generální inspekce šetří kvůli Zemanovi úniky z kauzy Vrbětice. Trestní oznámení míří i na Švejdara

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) se zabývá možnými úniky informací v kauze Vrbětice. Věc prověřuje na základě došlých podnětů, uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí inspekce Ivana Nguyenová. Jeden z nich se týká výroků prezidenta Miloše Zemana. Trestní oznámení míří také na policejního prezidenta Jana Švejdara. Zpravodajská služba ani vyšetřovatelé výbuchů muničních skladů, za kterými měli stát ruští agenti, ale žádné úniky neevidují. Doporučujeme Praha 15:41 5. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Michal Růžička | Zdroj: MAFRA/Profimedia

„Ke ‚kauze Vrbětice‘ jsme obdrželi několik podnětů, kterými se zabýváme, a to v úzké součinnosti s Policií ČR a se soustavou státního zastupitelství. Do ukončení vyhodnocení materiálů nicméně nebudeme poskytovat bližší informace,“ reagovala mluvčí GIBS Ivana Nguyenová na dotaz serveru iROZHLAS.cz, zda prověřují kvůli Vrběticím možné úniky informací.

Není svědek mého ‚ďábelského plánu‘, podám trestní oznámení a žalobu, uvedl Hamáček. Chce 10 milionů Číst článek

Na generální inspekci se obrátil například právní zástupce společnosti Imex Group Radek Ondruš, jak upozornily Hospodářské noviny. Nesouhlasí s tím, jak o celé kauze mluvil na veřejnosti prezident Miloš Zeman. „Ano, dávali jsme to. Konkrétně se to týká toho, kdo z policistů vyzradil z trestního spisu detaily týkající se detektoru lži,“ řekl redakci Ondruš.

Zeman se k Vrběticím vyjádřil poprvé až týden po zveřejnění celé kauzy. V rozhovoru pro pořad televize Prima Partie mimo jiné tvrdil, že pracovník firmy Imex Group, která měla muniční sklady pronajaté, odmítl výslech na detektoru lži. Podle Ondruše to není ani pravda. „To, co jsme uvedli do spisu, a já jsem u toho seděl, byl přesný opak toho, co uvedl pan prezident,“ upřesnil právník.

Chtěl však prý od policistů záruku, že se jejich dotazy budou vztahovat pouze k vrbětické kauze. „Měli jsme obavu, že by ty informace mohly utéct do sdělovacích prostředků. A to se nakonec skutečně stalo. Někdo to vynesl prezidentovi a pan prezident to obratem sdělil dál,“ doplnil.

Pražský hrad se nechce k šetření generální inspekce vyjadřovat. „Není důvod,“ napsal mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na zaslané dotazy. Na úvod svého projevu Zeman prohlásil, že informace čerpal od policejního prezidenta a nechal si zpracovat „celou řadu analýz“.

Oznámení na Švejdara

Nejde přitom jen o výrok týkající se detektoru lži. Zeman podle Ondruše vyřkl i další nepravdivá tvrzení. „Byla jich tam hromada. Nikdo ze zaměstnanců Imexu třeba nebyl nikdy stíhán ani obžalován,“ doplnil. Přehled sedmi nepřesností, kterým se prezident během veřejného prohlášení dopustil, server iROZHLAS.cz už dříve sesbíral a uvedl na pravou míru.

Další podnět, kterým se inspekce zabývá, by se mohl týkat policejního prezidenta Jana Švejdara. Ten v úterý na twitteru uvedl, že čelí kvůli možným únikům ohledně vyšetřování výbuchů ve Vrběticích trestnímu oznámení pro vyzrazení utajované skutečnosti.

2/3 Přestože jsem se k věci vyjadřoval výhradně na jednáních v utajovaném režimu, čelím trestnímu oznámení pro vyzrazení utajované skutečnosti. Informace, které jsem se v této souvislosti dozvěděl, nejsem ochoten dále vůbec komentovat, tím méně jejich politické souvislosti. — Jan Švejdar (@jan_svejdar) May 5, 2021

Státní zástupce Martin Malůš, který kauzu dozoruje, pro iROZHLAS.cz však řekl, že o šetření GIBS zatím neví. Odmítl současně, že ze strany státního zastupitelství či policistů prosakovaly detaily z vyšetřování.

„Není mi známo, že by z naší strany byly nějaké úniky informací. Ta věc byla šetřena poměrně dlouho a nic takového se neobjevilo, až v poslední době, kdy se ta věc medializovala,“ přiblížil.

Stejně tak uniklé informace neeviduje Bezpečnostní informační služba. „Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nemáme žádné relevantní informace, tak se údajným únikem informací nezabýváme,“ uvedl redakci mluvčí zpravodajců Ladislav Šticha.