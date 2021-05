Fiasko ve sněmovně: šéfové tajných služeb se ke slovu nedostali, Babiš Hamáčkovu cestu nekomentoval

Snaha Poslanecké sněmovny zjistit, zda a proč chtěl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) vyrazit do Moskvy, ztroskotala. Ke slovu se na výjimečně neveřejném jednání totiž vůbec nedostali zástupci bezpečnostních služeb, které si poslanci pozvali. „Hosté vůbec nemluvili, stejně tak nemluvil premiér Andrej Babiš (ANO),“ popsala poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09). Koalice SPOLU podle ní bude trvat na tom, aby se bod doprojednal ve středu. Praha 17:49 4. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněmovna | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poslanecká sněmovna za uzavřenými dveřmi jednala o údajně fingované cestě vicepremiéra Hamáčka do Moskvy. Přítomni byli šéfové tří tajných služeb, tedy ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka, Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl a Vojenského zpravodajství Jan Beroun.

Schůze se také účastnili nejvyšší žalobce Pavel Zeman a policejní prezident Jan Švejdar. Ani jeden z hostů se ale na dvě hodiny trvajícím jednání vůbec nedostal ke slovu.

Zeman po jednání řekl novinářům, že se styděl za to, jakým způsobem jednání probíhalo. „Já vám to řeknu upřímně. Styděl jsem se za atmosféru ve sněmovně. Bylo mi líto lidí, kteří na tomto případu pracovali,“ komentoval.

„Dnes hovořil jen vicepremiér Hamáček a další poslanci,“ popsala serveru iROZHLAS.cz poslankyně Helena Langšádlová, podle které celé jednání nesplnilo účel: Hamáček ji nepřesvědčil, že je jeho verze pravdivá. „Je tam mnoho otazníků,“ myslí si Langšádlová.

Podle informací redakce bylo jednání dramatické, což potvrzuje i poslankyně. „Bylo to takové poměrně rozjitřené. V tuto chvíli se budeme snažit o to, aby se zítra (ve středu) ten bod doprojednal. Nemůže to skončit takovýmto způsobem,“ podotkla Langšádlová.

S tím souhlasí poslankyně Jana Černochová, debata na neveřejné schůzi byla podle ní napjatá. „Probíhalo to ve velmi rozjitřené atmosféře, nemám z toho vůbec dobrý pocit,” řekla Radiožurnálu. „Dneska to skutečně překročilo hranici únosnosti, přišlo mi, že atmosféra v sále byla jako v ringu,” popsala Černochová.

Hodina a dvacet minut

Nespokojený s výsledkem jednání byl i poslanec za ANO Pavel Staněk. „Cítím zklamání z průběhu dnešní schůze. Nebyly nám předloženy relevantní informace, abychom je mohli začít jakkoliv vyhodnocovat,“ popsal redakci poslanec. „Nevystoupil ani pan premiér, žádný zástupce z pozvaných hostů,“ řekl.

Dvouhodinové jednání totiž nakonec netrvalo dvě hodiny. „Musel se schválit program, potom se téměř půl hodiny řešila procedura s neveřejným jednáním. Vlastní debata tak nakonec trvala asi hodinu a dvacet minut,“ popsal Staněk.

Podobně popisuje jednání šéf poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek, schůzi označil za chaotickou. „Ze začátku to vypadalo, že budeme opravdu řešit konkrétní věci. První dvě vystoupení byla konkrétní a Hamáček ale odpovídal věcmi, které všichni ví. V podstatě citoval to, co říkal v médiích. Pak jsme chtěli, aby vystoupili hosté, jenže začali vystupovat koaliční poslanci s technickými poznámkami a celé to rozbili,“ přiblížil serveru iROZHLAS.cz.

Babiš nakonec nevystoupil

Šéf klubu KDU-ČSL Jan Bartošek předpokládá, že se Poslanecká sněmovna k jednání o Hamáčkově cestě brzy vrátí. „Pokud na tom nebude shoda, jsem přesvědčený, že se k tomu musíme vrátit na jednáních výborů pro bezpečnost a pro kontrolu BIS,“ řekl Radiožurnálu.

„Očekával jsem, že jako jeden z prvních řečníků vystoupí premiér, vzal si dlouhý čas na rozmyšlenou a nakonec nevystoupil. Pro mě je to zklamání, očekával jsem, že to Babiš za vládu vysvětlí,“ podotkl Bartošek.

Podle serveru Seznam Zprávy chtěl Hamáček v Rusku vyměnit informace související s útokem na muniční sklady ve Vrběticích na Zlínsku za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V a za uspořádání summitu amerického a ruského prezidenta v Praze. Hamáček to popírá.