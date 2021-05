11 perných dní vicepremiéra Hamáčka: jak jednal s vědomím, že vrbětické výbuchy spáchali ruští agenti

Vymýšlel si vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), když tvrdil, že plán vyrazit do Moskvy byl zastíracím manévrem, který měl Rusy zmást? Svědectví hejtmana Martina Netolického (ČSSD) a šéfa Vojenského zpravodajství Jana Berouna před poslanci jeho verzi ostřelují v základech. Server iROZHLAS.cz proto zmapoval 11 hektických dubnových dní, během nichž činil Hamáček svá rozhodnutí s vědomím, že muniční sklady ve Vrběticích vyhodili do povětří ruští agenti. Přehledně Praha 5:00 7. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Jan Hamáček | Zdroj: ministerstvo vnitra

„Zastírací manévr mně tak trošku připomíná bondovku. Nebo chcete-li to vyjádřit jinak, špatnou detektivku. Protože bondovka je dobrá detektivka,“ podotkl prezident Miloš Zeman na adresu kamufláže Jana Hamáčka, když jedinkrát a se zpožděním glosoval turbulentní vývoj kolem informací o explozích ve Vrběticích a následné diplomatické roztržce s Ruskem.

„Pozvěte si do Primy Honzu Hamáčka, získejte si před tím nějaké informace, abyste nedopadla jako se mnou, no a zpovídejte ho tak tvrdě, že z něho možná vyždímete a on se vám přizná, jestli to považoval za zastírací manévr, nebo ne,“ nabádal Zeman s potutelným úsměvem moderátorku debaty Terezii Tománkovou.

Informace ve čtvrtek dodali dva muži: hejtman Pardubického kraje a Hamáčkův stranický kolega Martin Netolický, který potvrdil, že 15. dubna dopoledne (devět dní poté, co se Hamáček dozvěděl, že z výbuchů vrbětických muničních skladů v roce 2014 podezírá policie a tajné služby agenty ruské služby GRU) mu ministr vnitra vykládal o tom, že míří do Moskvy, aby tam získal vakcíny Sputnik V.

A Jan Beroun, šéf Vojenského zpravodajství, který podle zákonodárců sdělil poslacům výboru, že i navečer 15. dubna Hamáček znovu před dalšími svědky mluvil o cestě do Moskvy.

Hamáček, který do té doby tvrdil, že do Moskvy ve skutečnosti letět nechtěl a předstíral to proto, aby ruskou stranu zmátl, na jejich slova veřejně nereagoval, na zaslané dotazy neodpověděl.

Server iROZHLAS.cz proto přináší přehled zatím známých kroků, které vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček činil během dubnových dní s vědomím, že podle policie a tajných služeb odpovídají za smrt dvou lidí ve Vrběticích ruští agenti.

6. dubna

Úterý

Hamáček se schází se šéfem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou a poprvé se dozvídá o pozadí výbuchů ve Vrběticích. Že to takhle bylo, řekl v rozhovoru pro DVTV.

7. dubna

Středa

Další den informace o výbuších ve Vrběticích prosakují dál. Kromě Hamáčka se o nich dozvídá i premiér Andrej Babiš (ANO) a další členové vlády. Už v sedm ráno totiž zasedá vládní výbor pro zpravodajskou činnost. Právě zde se mělo poprvé jednat o tom, že podle policie a zpravodajců stojí za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích speciální jednotka ruské vojenské zpravodajské služby GRU.

Místopředseda vlády Hamáček po zasedání vytáčí českého velvyslance v Moskvě Vítězslava Pivoňku, svému kolegovi ve straně a vládě, ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi to ovšem neříká. „Požádal mě, abych se v závažné věci dostavil do ČR. Moje cesta do ČR byla od počátku připravovaná tak, aby nebyla zvnějšku identifikována jako konzultace,“ sdělil ambassador Pivoňka serveru Seznam Zprávy.

9. dubna

Pátek

Hamáčka čeká stranický úkrok a zvládá ho až překvapivě lehce. Hned v prvním kole obhajuje na online sjezdu ČSSD mandát předsedy strany, když poráží oba rivaly: exministryni školství Kateřinu Valachovou a hlavně tehdy ještě úřadujícího ministra zahraničí Petříčka.

„Jsem připraven udělat maximum a pracovat na sto procent. Věřím, že to vidíme stejně,“ promluvil Hamáček po znovuzvolení. Dosavadní místopředseda Petříček mu poblahopřál a současně poděkoval těm, kdo věřili jeho vizi.

11. dubna

Neděle

Posilněný úspěchem na sjezdu začíná Hamáček rázně konat. Schází se s Petříčkem, jenž má napjaté vztahy s prezidentem Zemanem, a oznamuje mu, že v roli šéfa české diplomacie končí. Později to vysvětluje tím, že chce, aby ČSSD mluvila jedním hlasem a že Petříček s tím musel počítat, když na sjezdu hlásal, že nechce, aby strana byla ve vládě.

12. dubna

Pondělí

O pozadí výbuchů ve Vrběticích ví Hamáček už šestý den. Situace kolem ministerstva zahraničí, klíčového resortu pro očekávanou rozepři s Ruskem, se ale zamotává. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) totiž naznačuje, že nabízenou funkci odmítne.

Hamáček si tedy provizorně přibírá řízení ministerstva zahraničí. A hned vzbudí další pozornost, když prozradí, že uvažuje o cestě do Moskvy. Vysvětluje to zájmem o vakcínu Sputnik V, kterou v Česku mohutně prosazje prezident Zeman.

„Jsem ochoten odcestovat do Moskvy. Alfa a omega je, že vakcína bude schválena,“ konstatoval Hamáček. Záměr vyprovokoval kritiku: Rusko posílá k ukrajinským hranicím vojáky, vězní kritika režimu Alexeje Navalného a k vakcíně Sputnik V nechce poskytovat detailní informace. A to ještě veřejnost nevěděla, že Hamáček má informace, že za výbuchy skladu ve Vrběticích jsou zodpovědní ruští agenti.

13. dubna

Úterý

Zaorálek na tiskové konferenci odmítá ministerstvo zahraničí a situace je nejasná. Hamáček ale nelení a jako „ministr na záskok“ si z České pošty přivádí do Černínského paláce nového spolupracovníka. Jako náměstka představuje „šedou eminenci ČSSD“ Pavla Jaroše.

Ten den vicepremiér prodělává „mírný kolaps“. „Obešel se bez lékařské asistence,“ napsal Hamáček Radiožurnálu. Na dotaz, co přesně se mu stalo, odpověděl: „Asi tlak“.

Situaci s chybějícím ministrem vyřešilo až večerní jednání grémia sociální demokracie. Novým šéfem resortu se má stát Jakub Kulhánek (jmenován byl ale až ve středu 21. dubna). „Bude dobrým ministrem,“ napsal Hamáček o jeho nominaci.

14. dubna

Středa

Hamáček oznamuje, že se v pondělí 19. dubna vydá do Moskvy, kde chce jednat o případných dodávkách vakcíny proti covidu-19 Sputnik V po jejím schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). „Jedu tam jako první vicepremiér,“ vysvětlil v SMS serveru iROZHLAS.cz.

V Rusku se má ovšem poněkud nelogicky setkat s ministrem průmyslu Denisem Manturovem. Kontakty v Moskvě mu domlouvá slovenský politik Andrej Danko, který pomáhal pro svou zemi vyjednat kontroverzní dodávku vakcín, což způsobilo pád premiéra Igora Matoviče.

Později vychází najevo, že si Hamáček domluvil schůzku také se šéfem ruské Dumy Vjačeslavem Volodinem, který je současně blízkým spolupracovníkem ruského prezidenta Vladimira Putina. Upozornil na to Deník N s tím, že Volodin je na sankčním seznamu Evropské unie a USA.

Hamáček navíc poprvé hovoří o možnosti, že bude Praha usilovat o pořádání summitu mezi americkým prezidentem Joem Bidenem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Vicepremiér pověřuje české velvyslance v USA a Rusku, aby podali oficiální nabídku.

Podle Hamáčka probíhá v těchto dnech řada schůzek, na nichž se ladí postup vůči Rusku a tajné služby dávají dohromady seznam 18 ruských špionů, které Česko vyhostí.

15. dubna

Čtvrtek

Hamáček o pozadí výbuchů ve Vrběticích ví už devátý den. Dopoledne na schůzce na ministerstvu ovšem sděluje pardubickému hejtmanovi Martinu Netolickému, že v Moskvě nakoupí vakcíny a tak spasí ČSSD ve volbách.

Večer se pak vicepremiér schází se šéfy tajných služeb, ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace Markem Šimandlem a ředitelem Vojenského zpravodajství Janem Berounem (šéf BIS Michal Koudelka pozvaný není), šéfžalobcem Pavlem Zemanem, policejním prezidentem Janem Švejdarem a velvyslancem Pivoňkou, který přiletěl o den dříve z Moskvy.

Podle serveru Seznam Zprávy Hamáček navrhuje, že by do Moskvy jel vyjednávat o získání vakcíny Sputnik V výměnou za mlčení o tom, že za výbuchy ve Vrběticích stojí agenti ruské GRU. Vicepremiér to rezolutně popírá, na jeho stranu se přiklání ambasador Pivoňka a Kulhánek, který byl na schůzce ještě jako Hamáčkův náměstek na vnitru. Podle poslanců, kteří si vyslechli verzi Jana Berouna, Hamáček do Moskvy letět chtěl, slova o handlu ale šéf Vojenského zpravodajství nepotvrdil.

Hamáčka nepodrží premiér Babiš, který zamýšlenou cestu do Moskvy ten den kritizuje. Přitom Hamáček tvrdí, že ho o svých záměrech průběžně informuje.

16. dubna

Pátek

Babiš znovu kritizuje Hamáčkovu cestu. „Doporučil jsem Hamáčkovi necestovat, protože na to není vhodná doba. Jednak máme nabídku na vakcínu Sputnik, ale zkrátka ta vakcína není schválená a musí ji schválit EMA, takže není to teď téma,“ uvedl Babiš.

Krátce před 17. hodinou dostávají Babiš s Hamáčkem od Bezpečnostní informační služby dokumenty k Vrběticím, vše tedy mají černé na bílém.

Server iDNES večer napsal, že Hamáček do Moskvy v pondělí neodletí. Informaci potvrdil bez dalších podrobností premiér Andrej Babiš (ANO).

17. dubna

Sobota

V sobotu ráno na twitteru potvrzuje zrušení cesty i Hamáček. Důvod? „K mé plánované cestě do Moskvy - včera jsme se s panem premiérem dohodli, že je nutná má účast na pondělním jednání vlády.“

Do výbuchu ve Vrběticích byli podle zjištění BIS zapojeni příslušníci ruské tajné služby, oznámil Babiš Číst článek

Hamáček s Babišem míří do Lán za prezidentem Zemanem, líčí mu situaci a získávají souhlas k české reakci.

Večer Hamáček s Babišem vystupují na narychlo svolané tiskové konferenci a oznamují, že Česko má důkazy, že do výbuchů ve Vrběticích byli zapleteni ruští agenti, a proto vyhostí 18 členů ruské ambasády.

Hamáček navíc přidává další verzi, proč zrušil cestu do Moskvy: „Byl jsem terčem kritiky a dotazů ke své cestě do Ruska, ale nemohl jsem dříve odpovědět vzhledem k vyšetřování. V souvislosti s podezřením jsem svou cestu zrušil.“

18. dubna

Neděle

Vicepremiér přednáší k plánované cestě další vysvětlení. Pro Deník N uvedl, že měla sloužit jako kamufláž pro to, aby do Prahy nepozorovaně dostal velvyslance Pivoňku. „Pokud potřebujete osobní konzultaci s velvyslancem a potřebujete, aby dorazil do České republiky, tak on té druhé straně také musí něco říct. Musí zdůvodnit to, proč letí do Prahy,“ vysvětloval pak Hamáček pro Seznam Zprávy.