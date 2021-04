Česko zastropuje počet lidí na ruském velvyslanectví podle současného stavu na naší ambasádě v Moskvě

Rusko neodpovědělo na ultimátum, které mu dalo Česko. Z ruské ambasády v Praze proto musí odejít většina diplomatů. Zůstane jich tu stejný počet jako na české ambasádě v Moskvě. „Není to namířeno proti Rusům nebo proti ruskému národu,“ řekl ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Dodal, že šlo k flagrantní narušení české suverenity. Rozhodnutí je platné od čtvrtka, ruská strana má na stažení pracovníků čas do konce května. Aktualizováno Praha 15:13 22. 4. 2021 (Aktualizováno: 15:25 22. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Kulhánek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rusko dostalo od Česka ultimátum, aby do čtvrtečních 12.00 našeho času umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů na velvyslanectví v Moskvě.

Reakce Ruska nepřišla a ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) se tedy zachoval tak, jak sliboval. Snížit počet pracovníků ruské ambasády v Praze tak, aby odpovídal stavu na českém velvyslanectví v Moskvě.

Umožnil mu to článek 11 Vídeňské smlouvy, což je základní dokument, který standardizuje diplomatická pravidla. Podle Kulhánka jde o „standardní diplomatický nástroj”

„Nechci nic zbytečně eskalovat, ostatně to není role ministra zahraničí, ale Česko je sebevědomá země a tak se bude chovat. Není to namířeno proti Rusům nebo proti ruskému národu, je to reakce na aktivity ruských tajných složek na našem území. Mysleme na to, není to proti obyčejným Rusům, kteří u nás žijí, studují a pracují,“ vysvětlil Kulhánek.

Doplnil, že do budoucna chce Česko o diplomatických vztazích s ruskou federací jednat. „Současný paralyzující stav nezavinila česká, ale ruská strana,“ uvedl.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) je celá tato věc pro Česko „obrovskou bezpečnostní výzvou“.

Podpora NATO

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek dopoledne ještě před uplynutím lhůty na ruskou reakci řekl, že je počty diplomatů v Praze a v Moskvě třeba narovnat. Reakci Česka na kauzu Vrbětice označil za adekvátní.

„Reagovali jsme rychle, tvrdě. Samozřejmě, reakce ruské strany nemá opodstatnění, protože Česká republika neudělala nic proti Ruské federaci,“ uvedl Babiš.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová zároveň prohlásila, že Praha v diplomatickém konfliktu s Moskvou postupuje na objednávku a její počínání nemá nic společného s diplomacií.

Mezitím Česku vyjádřili podporu země Severoatlantické aliance. NATO je podle společného prohlášení vážně znepokojeno destabilizačními aktivitami Ruska na území aliance.

Kauza Vrbětice

Za výbuchy v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 stojí podle českých bezpečnostních složek agenti ruské vojenské tajné služby GRU. Zemřeli tehdy dva lidé.

Česko v návaznosti na toto odhalení vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby.

Rusko v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Fungování české ambasády v Rusku je tak podle ministerstva zahraničí paralyzováno.

Na českém velvyslanectví v Moskvě po odjezdu vyhoštěných zůstalo 24 pracovníků, z toho pět diplomatů a 19 administrativně technických pracovníků.

Na ruské ambasádě v Praze nyní působí 27 diplomatů a 67 administrativně technických pracovníků. Počty ve čtvrtek sdělilo ministerstvo zahraničí.