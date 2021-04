Bývalý konzul Votápek: Hamáček něco zamumlal, Babiš Rusům nahrál. Takhle se diplomacie nedělá

„Omlouvám se, vyznělo to strašně,” bral v úterý zpátky svá pondělní slova o „útoku na zboží” premiér Andrej Babiš (ANO). Spolu s vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) označili výbuch muničního skladu ve Vrběticích za terorismus. Hamáček oznámil, že si na středu předvolal ruského velvyslance v Česku Alexandra Zmejevského. „Jejich krokům nerozumím,” komentuje v rozhovoru postup české vlády bývalý generální konzul v Moskvě a analytik Vladimír Votápek. ROZHOVOR Praha, Moskva 6:38 21. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruské straně by v Praze měl zůstat velvyslanec a pět diplomatů. Každá jiná odpověď je kapitulací před ruskou agresí, říká v rozhovoru Votápek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Babiš události ve Vrběticích v pondělí označil za „útok na zboží,” v úterý se za svá slova omluvil a řekl, že šlo o terorismus. Jak tento obrat vnímáte?

Vnímám ho tak, že pan premiér hledá cesty, jak minimalizovat ten skandál, jak snížit jeho dopad na náladu české veřejnosti. Jinými slovy, jak nahrávat zájmům Ruské federace.

V jakém smyslu podle vás premiér nahrává Rusku?

V zájmu Ruska je, aby byl jeho zločin co nejvíce rozmlžen a znejistěn. Aby se to nestalo jednoznačným faktem, formujícím veřejné mínění v České republice. Je to podobné okupaci v roce 1968, kterou veřejnost přes mnohé pokusy Ruska odmítá vnímat jako internacionální pomoc. Stejně tak je žádoucí, abychom si uvědomili, jakým zdrojem rizik pro nás Rusko je. Pan premiér dělá věc, která je přesně opačná. V podstatě dělá damage control (zmírnění škod, pozn. red.), ovšem v zájmu Ruské federace.

Premiér podle vás slouží zájmům Ruska? Na základě čeho to tvrdíte, proč by to dělal?

Dokážu analyzovat dopady jeho kroků v posledních dnech. Připadá mi, že se skutečně snaží dělat všechno, jen aby z toho byl co nejmenší skandál, aby naše vztahy s Ruskem byly co nejméně ovlivněny. A po přečtení ruských komentářů vidíme, že tam není ani stín sebereflexe. Oficiální představitelé Ruska mluví o marasmu na české straně, o posluhování Americe.

Je to neuvěřitelný útěk od reality, něco, co jsme zažívali naposledy v dobách Sovětského svazu. I tehdy to mělo své meze. Zdá se, že v posledních letech si ruská propaganda neuvědomuje už vůbec žádné hranice. V ruských médiích jsme představování jako marasmatici a lháři. A když v této situaci dělá náš premiér tohle, neslouží tím zájmům České republiky, ale Ruské federace.

A čím přesně podle vás Rusku pomáhá?

Tím, jak se situaci snažil bagatelizovat. Jeho výrok o tom, že nejde o akt státního terorismu, ale o útok na zboží bulharského obchodníka, byl absolutně nepřijatelný a bezprecedentní. Připomínám, že to byl útok na zařízení ministerstva obrany, při kterém zemřeli čeští občané. Fakticky to byl válečný akt, ale dejme tomu, že to byl teroristický akt spáchaný státními agenty, tedy akt státního terorismu. Tečka. Je úplně zbytečné k tomu cokoliv dodávat.

Jaký signál to dává našim spojencům, když se mění, jak celou věc nazýváme?

Rozporuplný. Nemohou si potom být jisti, jaké je naše stanovisko. Rozpačitost nad naší pozicí je nepochybně posílená i tím, že jsme si řádně neřekli o pomoc. Co jsem viděl je, že pan Hamáček na konci rady ministrů zahraničí něco zamumlal, takže ho ani přítomní nepochopili.

Hamáček tvrdí, že na jednání evropských ministrů zahraničí o koordinovanou akci požádal, podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella to tak není. Kde se tedy stala chyba?

Pokud budeme vycházet z toho, že to řekl, tak to byl velice amatérský způsob komunikace. Takhle se diplomacie nedělá.

Jaký by byl tedy správný postup?

Pokud chceme od našich spojenců pomoc, musí o tom být jasně informováni velvyslanci. Musí jim být zadána instrukce, že mají v těch zemích lobbovat, vysvětlovat naše stanovisko. Jestliže je tohle klíčová událost české zahraniční politiky pro nejbližší období, musíme být aktivní a srozumitelní. Ne že náhradní ministr zahraničí něco zamumlá v pak se diví, že si toho nikdo nevšiml.

Vicepremiér Hamáček ale už oznámil, že velvyslancům odeslal instrukce, aby ve svých zemích žádali o vyhošťování ruských diplomatů.

Pokud pan Hamáček instruoval velvyslance a vysvětlil jim, co od nich chce, tak udělal krok správným směrem.

Nemůžeme vycouvat

Česko vyhostilo 18 ruských agentů, Rusko v odvetné akci poslalo domů 20 zaměstnanců české ambasády. Jaké mohou být další kroky české vlády?

Jestli nám Rusko v Moskvě ponechalo velvyslance a pět dalších diplomatů, pokud to tedy vůbec jsou diplomaté, tak naše odpověď musí být symetrická. Ruské straně by v Praze měl zůstat velvyslanec a pět diplomatů. Každá jiná odpověď je kapitulací před ruskou agresí.

Dá se z dosavadních kroků české strany vyčíst, jakou taktiku vláda zvolila?

Pokud bych vycházel, že se oba představitelé snaží o obhajobu zájmů České republiky, tak jejich krokům nerozumím. Neumím si vyložit, proč se snaží snižovat závažnost incidentu v očích veřejnosti, proč si neřekli dostatečně jasným způsobem o pomoc našich spojenců a přátel.

Kam až je Rusko v této diplomatické hře zajít? Hrozí nám úplné zničení vztahů?

Nehrozí nám zničení vztahů, spíše přerušení diplomatických vztahů, ale to nejsou vztahy mezi státy. I kdybychom zavřeli naši ambasádu v Moskvě, tak by se nic nestalo. Lidé, kteří tam pracují a hájí zájmy České republiky, by museli operativně a pod tlakem řešit svoji životní situaci, pro stovky lidí by to bylo velmi nepříjemné. Z hlediska republiky se ale neděje nic nenapravitelného. A jsem hluboce přesvědčen, že jako první ta situace nebude vyhovovat Ruské federaci. A že pokud dokážeme ukázat pevné stanovisko, tak Rusko nabídne ruku k dalšímu jednání.

Na základě čeho tak usuzujete?

Ambasáda v Praze je pro Rusy důležité místo, odkud řídí své zvláštní akce proti velké části Evropy, něco jako evropský hub ruských zvláštních služeb. To je způsobeno tím, že proti nim nedostatečně vystupujeme a pracujeme, mají tu ideální podmínky pro práci. Tuhle situaci se budou snažit co nejdříve obnovit. Tím, že jsme jim vypověděli špiony, jsme jim to trošku zkomplikovali. V tom nechci slova pana ministra Hamáčka rozporovat, ale to byl jen první krok. Jestliže přistoupili k eskalaci konfliktu, nemůžeme teď vycouvat.