Státní zástupce z kauzy Vrbětice: Ruští agenti v Česku už nejsou, zatýkací rozkaz vydala Velká Británie

Je jasné, že v Česku už nejsou. Přesto se po dvojici ruských agentů podezřelých z útoku na muniční sklady ve Vrběticích vyhlásilo pátrání. Jejich výslech má být totiž klíčový. Pro iROZHLAS.cz to uvedl státní zástupce Martin Malůš, který kauzu dozoruje. „Kdybychom je měli k dispozici, tak jsme úplně někde jinde," řekl. Policie podle Malůše přitom kvůli špionům nepožádala ani o mezinárodní zatykač, požádá však alespoň Rusko o právní pomoc. Původní zpráva Praha 16:00 20. dubna 2021

„To je naprosto jasné, že tady nejsou.“ Tak dozorující státní zástupce Martin Malůš ze zlínské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně reagoval na otázku serveru iROZHLAS.cz, zda policisté pracují s tím, že agenti Alexander Miškin a Anatolij Čepiga jsou už dávno v Rusku.

Výpověď ruských špionů, kteří se podle policie v Česku pohybovali mezi 11. až 16. říjnem 2014, má být pro kriminalisty přitom naprosto stěžejní. „My je nemáme, kdybychom je měli k dispozici, tak jsme úplně někde jinde,“ pokračoval státní zástupce.

Po dvou ruských špionech, kteří měli stát za výbuchy ve Vrběticích, vyhlásila tuzemská policie také v sobotu pátrání. Na svém webu zveřejnila jejich fotografie s tím, že se v souvislosti s návštěvou Česka prokazovali falešnými pasy.

„Samozřejmě pátrací akce nadále trvá, je to vyvěšeno na stránkách policie. V tuto chvíli ale nemůžeme poskytovat žádné bližší informace,“ uvedl dále Malůš. Zda se kriminalistům už sešly nějaké relevantní podněty, neupřesnil.

Mezinárodní zatykač

Ruští agenti přiletěli do Česka podle týdeníku Respekt 13. října 2014. Během cesty využívali průkazy se jmény Ruslan Boširov a Alexandr Petrov. Do Vrbětic se skrze e-mail měli objednat předem, v něm užívali falešnou identitu občanů Moldavska a Tádžikistánu.

Jde přitom o ty samé příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU, které Velká Británie podezřívá z útoku na dvojitého agenta Sergeje Skripala. A to je i důvod, proč česká policie nepožádala kvůli dvojici špionů o vydání mezinárodního zatykače. Ostrovní stát ho totiž vydal už před třemi lety.

„Přesně tak. Ten zatýkací rozkaz je v tuto chvíli vydaný Británií,“ pokračoval státní zástupce Malůš.

Agenti Anatolij Čepiga (vlevo) a Alexandr Miškin během rozhovoru s ruskou televizí RT | Zdroj: Profimedia

Národní centrála proti organizovanému zločinu, která má vrbětickou kauzu na starosti, bude Rusko žádat alespoň o právní pomoc. V neděli to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce avizoval vicepremiér a šéf vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Když to zjednoduším, policie se pokusí ty dva (ruské agenty – pozn. red.) vyslechnout,“ prohlásil.

To nyní potvrdil také státní zástupce Malůš: „Ano, to platí.“ Ohledně toho, zda Rusko žádosti českých orgánů vyhoví, byl ale spíše skeptický. „Jsme závislí na tom, jakým způsobem s námi budou spolupracovat. My je můžeme požádat, ale nemůžeme je nutit,“ doplnil k mezinárodní pomoci.

K načasování odhalení ruských špionů pak uvedl, že se čekalo na dostatek důkazů. „Bylo potřeba získat všechny informace, probíhala spolupráce s dalšími složkami. Jakmile jsme věděli, že máme všechny relevantní informace, šlo se s tím ven,“ vysvětlil Malůš. K dotazu, co bylo klíčovým momentem, proč právě teď začala policie jednat, se nevyjádřil.

Uzavření případu

Celou kauzu chce Malůš podle svých slov uzavřít během několika měsíců, jak v pondělí upozornily také Hospodářské noviny. „Počítáme s tím, že to do konce roku zvládneme,“ pokračoval státní zástupce. Případ může skončit obviněním ruských agentů, či odložením pro nedostatek důkazů.

„Tak je to ve všech případech. Samozřejmě nechceme vést trestní řízení jenom proto, aby se vedlo, ale aby se dělaly jenom úkony, které mohou k něčemu vést,“ doplnil.

Na případ také dohlíží Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Malůš ho musí pravidelně informovat o vývoji celé kauzy. „Tahle věc je od začátku sledovaná, to je standardní postup,“ uvedl.

To potvrzuje také náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Pavel Komár. „Necháváme si od dozorového státního zastupitelství v pravidelných intervalech předkládat zprávy o tom, jak se ta věc vyvíjí,“ řekl redakci.

K práci státního zastupitelství se na pondělní tiskové konferenci vyjádřil také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Odmítl, že by šetření trvalo příliš dlouho. Ovlivnila ho podle Zemana doba ohledávání místa činu.

„Probíhalo to v závislosti na postupu likvidačních prací, pyrotechnické práce skončily teprve na podzim 2020,“ uvedl. Při vyšetřování bylo zajištěno velké množství stop a důkazů, které podle Zemana nebylo zatím možné zveřejnit.

O událostech ve Vrběticích informovali v sobotu na mimořádné tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Uvedli, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.

Česko kvůli tomu vyhostilo 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, které považuje za členy ruských zpravodajských služeb. Ruská strana tvrzení odmítá, zareagovala vyhoštěním 20 lidí.