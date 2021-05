Zachráním ČSSD, přivezu milion Sputniků, chlubil se podle hejtmana Netolického ministr Hamáček

Ministr vnitra Jan Hamáček se chlubil, že do Česka přiveze ruskou vakcínu Sputnik V. Chtěl tím pomoci své ČSSD k lepšímu volebnímu výsledku. Uvedl to nejmenovaný zdroj pro Seznam Zprávy. Následně se ukázalo, že zdrojem je hejtman Martin Netolický, který to potvrdil DVTV. Redaktoři Seznam Zpráv v úterý napsali, že Hamáček chtěl s Rusy vyměnit milion dávek Sputniku V a schůzku Vladimira Putina s Joem Bidenem v Praze za ututlání kauzy Vrbětice. Praha 9:28 6. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Jan Hamáček | Zdroj: ministerstvo vnitra

„Já jsem se ho na to ptal a on říkal: Přivezu milion Sputniků a mám to tam všechno domluvený,“ uvedl pro Seznam Zpráv Hamáčkův stranický kolega, který měl se šéfem sociální demokracie mluvit na ministerstvu vnitra 15. dubna dopoledne.

Šéfredaktor Seznam Zpráv: Za pravdivostí informací si stojím. Hamáček kolem Vrbětic dělá kouřovou clonu Číst článek

Tedy ve stejný den, kdy se poté uskutečnila schůzka, na které měl podle serveru Hamáček mluvit o výměně ruské vakcíny a summitu Vladimira Putina s Joem Bidenem v Praze za ututlání výsledků vyšetřování výbuchů ve Vrběticích.

Dopoledne ale podle Hamáčkova spolustraníka informace o takové výměně nezazněla. „To, co já určitě neumím a nemůžu potvrdit, je záležitost těch Vrbětic. Já jsem to nevěděl (že už úřady vědí o účasti Rusů). To nezmiňoval vůbec a neříkal mi k tomu vůbec nic. Tu konstrukci výměnného obchodu, nebo něco podobného, to já jsem neslyšel. To mi fakt neříkal,“ poznamenal nejmenovaný zdroj serveru.

Jméno sociálního demokrata sice server Seznam Zprávy nezveřejnil. Ministr vnitra Jan Hamáček ale později uvedl, že jde o Martina Netolického, hejtmana Pardubického kraje. Ten to následně pro DVTV potvrdil. „Redaktor mě kontaktoval. Co je v článku, je pravda,“ řekl Netolický.

Přivezením ruské vakcíny chtěl Hamáček podle nejmenovaného zdroje zachránit sociální demokracii.

Není svědek mého ‚ďábelského plánu‘, podám trestní oznámení a žalobu, uvedl Hamáček. Chce 10 milionů Číst článek

„Účelem bylo mi v podstatě vysvětlit, jaká je jeho vize zachránit sociální demokracii od volebního debaklu. Vysvětloval mi, že to je cesta oočkovat národ a tak dále. Že Babiš je strašně nas…, protože očkování je jeho téma, ale že on (Hamáček) na to s…, protože on (Babiš) na něj taky s… Takže prostě že má (letecký) speciál a má tam domluvenou cestu,“ popsal.

„Tohle mi vysvětloval: že strana, která oočkuje národ, má šanci přežít a že on přiveze milion Sputniků a že je to ta záchrana sociální demokracie,“ dodal Hamáčkův spolustraník.

Hamačkův Sputnik V

Podle zjištění serveru Seznam Zprávy měl ministr vnitra plánovat před vypuknutím vrbětické kauzy cestu do Ruska. Na jednání v Moskvě chtěl podle serveru vyjednat dodávky milionu dávek vakcíny Sputnik V a setkání prezidentů Joea Bidena a Vladimira Putina v Praze výměnou za mlčení o detailech výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.

Říct to měl 15. dubna účastníkům schůzky na ministerstvu. Těmi byli velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, policejní ředitel Jan Švejdar i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který ale dorazil později. Serveru to měli potvrdit sami účastníci schůzky, kteří Hamáčkovi nápad rozmluvili.

Den před výbuchem ve Vrběticích: brigádníci dostali nečekané volno, do skladu vyrazil jen majitel Číst článek

Vicepremiér to ale opakovaně popřel. Ke schůzce podle něj skutečně došlo, ale o něčem takovém nemluvili. „Jsou to absolutní spekulace a lži. Odmítám, že bych byl účasten výměnného obchodu,“ řekl v úterý pro Radiožurnál.

Na středeční tiskové konferenci pak Hamáček uvedl, že podá trestní oznámení na autory reportáže Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou, civilní žalobu na vydavatele a bude žádat odškodnění 10 milionů korun.

Šéfredaktor Seznam Zpráv Jiří Kubík ale jakékoli pochybení v rozhovoru pro Radiožurnál odmítl.

„Za pravdivostí našich informací si naprosto stojíme, stejně tak za prací našich redaktorů. Myslím, že důkazy, kterými disponujeme, jsou naprosto jasné,“ konstatoval.

Diplomatická roztržka

Zhruba před dvěma týdny vypukla diplomatická roztržka mezi Českem a Ruskem. Ze dvou výbuchů muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 jsou podle českých bezpečnostních složek důvodně podezřelí agenti GRU. Česko v návaznosti na toto odhalení vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády.

Rusko reagovalo vyhoštěním 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Později česká diplomacie informovala o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka do konce května a Rusko oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád „na striktní paritu“.