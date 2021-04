Byl to státní terorismus, reaguje opozivce na Babišova slova. Vyzývá k vyhoštění dalších diplomatů

Předseda opoziční ODS Petr Fiala trvá na tom, že exploze muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku byl státní terorismus. Rusko provedlo násilný čin, řekl v úterý ve Sněmovně. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by Česko mělo vyhostit další ruské diplomaty, vymáhat škodu a žádat Evropskou unii o zostření sankcí vůči Rus Praha 18:21 20. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko provedlo násilný čin, prohlásil šéf ODS Petr Fiala. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Něco takového se nestalo desítky let a těžko bychom hledali podobný případ v Evropě,“ řekl Fiala k podezření, že za explozemi stáli agenti ruské tajné služby GRU. Zdůraznil, že koalice a opozice by měla postupovat společně, vzhledem ke krokům vlády si ale není jistý, zda je to možné.

Státní zástupce z kauzy Vrbětice: Ruští agenti v Česku už nejsou, zatýkací rozkaz vydala Velká Británie Číst článek

Pekarová Adamová uvedla, že vyhošťováním dalších ruských diplomatů je třeba dosáhnout rovnocenného početního stavu ruského zastupitelského úřadu v Česku a českého v Rusku. „Teď je ten správný okamžik k těmto krokům přistoupit a ruské velvyslanectví zeštíhlit,“ řekla. Česko o víkendu vyhostilo 18 ruských diplomatů. Rusko reagovalo tak, že Moskvu musely opustit dvě desítky pracovníků českého velvyslanectví.

Rovněž podle předsedy STAN Víta Rakušana nesmí být vyhoštění 18 ruských diplomatů z Prahy konečnou reakcí. „Musíme přejít k tak silných krokům, aby počet českých diplomatů v Moskvě odpovídal počtu ruských diplomatů v Praze,“ řekl. Česko podle Rakušana nesmí být vstupní branou ruských agentů do Evropy.

Podle informací Českého rozhlasu měla ruská ambasáda před pondělním vyhoštěním části pracovníků zhruba 120 zaměstnanců, z toho 43 diplomatů. Aktuálně je v Praze přes 20 ruských diplomatů, zatímco v Moskvě zbývá pět českých, uvedl rozhlas.

Fiala a Pekarová Adamová volali po razantnější reakci vlády a po vyjasnění některých okolností. Jde podle nich například o dohady o tom, kdy se členové vlády o podezření poprvé dozvěděli, o odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), o plánovanou a následně zrušenou cestu vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy nebo o otázky kolem žádosti spojencům o solidární akci. Podle Pekarové Adamové je lepší spolupráce v rámci Evropské unie a Severoatlantické aliance nezbytně nutná. Kroky vlády by měly být jasné a srozumitelné včetně žádosti o svolání mimořádného summitu Evropské rady, řekl Fiala.

Rakušan se pozastavil nad tím, že se k podezřením dosud veřejně nevyjádřil prezident Miloš Zeman. Mluvčí hlavy státu oznámil prezidentovo vystoupení na tuto neděli.