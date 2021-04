11 dní, které předcházely odhalení ruských špionů: utajená schůzka, odvolání ministra, cesta pro Sputnik

Zbývalo pár minut do osmé, když v sobotu premiér Andrej Babiš (ANO) na mimořádném brífinku oznámil skandální zprávu: do výbuchu ve Vrběticích byli zapojení ruští agenti. A následovala odvetná akce. Co se ale dělo před tím? Jak politické špičky došly k odtajnění celé kauzy? Server iROZHLAS.cz přináší přehled klíčových událostí posledních dní. Doporučujeme Praha 5:00 20. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ČSSD Jan Hamáček a šéf ANO Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Středa, 7. dubna

Jednání se zpravodajci

Před necelými dvěma týdny se odehrálo utajené zasedání vládního výboru pro zpravodajskou činnost, který má pod sebou premiér Andrej Babiš (ANO). Podle informací Aktuálně se zasedání účastnil i Jan Hamáček (ČSSD), ten ale odmítl věc komentovat. Právě tam se mělo poprvé jednat o tom, že podle policie a zpravodajců stojí za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích speciální jednotka ruské zpravodajské služby GRU.

Zmíněný výbor, který funguje při Bezpečnostní radě státu, zasedl už v sedm hodin ráno. U jednoho stolu se tehdy zřejmě sešli zástupci vnitra, obrany, zahraničí i tajných služeb – Bezpečnostní informační služby, Vojenského zpravodajství a Úřadu pro zahraniční styky a informace.

Podle serverů Neovlivní a Seznam Zprávy ale vládní špičky měly indicie o akci ruských špionů už koncem března. Tedy v době, kdy se zabývaly tendrem na Dukovany. Zatímco čínského zájemce, společnost CGN, se kabinet rozhodl nakonec neoslovit, s ruským Rosatomem se počítalo i nadále. I přesto, že před jeho účastí v soutěži varovaly už dříve tajné služby.

Odvolání Blatného

Ve stejný den odvolal prezident Zeman ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a zároveň popřel, že by odchod ministra souvisel s jeho nekompromisním názorem na vakcínu Sputnik V. Již o pár hodin později prezident Miloš Zeman jmenoval do funkce nového ministra – lékaře Petra Arenbergera (za ANO).

Pátek, 9. dubna

Sjezd ČSSD

Sociální demokraté uspořádali sjezd, na kterém si zvolili nové vedení. Dosavadního předsedu Jana Hamáčka vyzval tehdy ještě ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Diskuze se točila kolem toho, jestli má ČSSD pokračovat ve vládě s hnutím ANO, nebo zda by měla na své posty rezignovat. Právě odchod z vlády byl hlavním bodem Petříčkova programu. Většina straníků ČSSD vyjádřila podporu nakonec Hamáčkovi a ve funkci ho podržela.

Pondělí, 12. dubna

Cesta do Moskvy

V reakci na informace od policie a tajných služeb k výbuchu ve Vrběticích měla probíhat intenzivní jednání o dalším postupu státních úřadů. Koordinovat je měl vicepremiér a šéf vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který z pozice své funkce řídí jednání a činnost výboru pro zpravodajskou činnost. Součástí operace Vrbětice měla být údajně i Hamáčkova cesta do Moskvy, kterou ten den ohlásil. Zasadit se tam chtěl podle svého tehdejšího vyjádření o dodávky vakcíny Sputnik V a „ukončit ideologickou debatu“.

„Na základě jednoznačných důkazů získaných vyšetřováním našich bezpečnostních složek musím konstatovat, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské tajné služby GRU, jednotky 29155, do výbuchu muničních skladů areálu Vrbětice v roce 2014.“ premiér Andrej Babiš (ANO)

Hamáček se měl podle Mladé fronty Dnes v minulém týdnu kvůli Vrběticím sejít například s policejním prezidentem Janem Švejdarem či nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Ten ale nechtěl předem celou záležitost komentovat. „V dané věci musím odkázat pouze na tiskovou zprávu Krajského státního zastupitelství v Brně,“ odpověděl.

V ní se ale píše, že nelze k věci zveřejňovat žádné informace.

Odvolání Petříčka

Ve stejný den prezident Miloš Zeman odvolal z funkce ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Měl to přitom být jeden z mála tuzemských politiků, který, jak tvrdí, o operaci ruských špionů na území Česka věděl. „Není to překvapení,“ řekl Petříček v sobotu Deníku N. Hamáček později pro Seznam Zprávy odmítl, že by jeho odvolání souviselo právě s Vrběticemi. „Jediný důvod byl vnitrostranický,“ uvedl. Hamáček uvedl, že kvůli tomu plánuje podat na Petříčka také trestní oznámení z důvodu možného vyzrazení utajovaných skutečností.

Úterý, 13. dubna

Vládní speciál

Pokud Hamáček věděl už od 7. dubna o účasti GRU na akci ve Vrběticích, kdy si tedy objednal vládní letecký speciál do Moskvy? „První kontakt mého kabinetu s letkou byl 13. dubna,“ napsal v pondělí v SMS zprávě pro iROZHLAS.cz.

Cílem Hamáčkovy akce prý bylo jediné: pod legendou dodávek Sputniku V promluvit osobně s velvyslancem Vítězslavem Pivoňkou a přivézt ho do Česka. Podle expertů, které server iROZHLAS.cz oslovil, byl ale takový postup naprosto zbytečný. „Po bitvě je každý generál,“ komentoval kritiku Hamáček.

Vjezd do muničního areálu u Vrbětic | Foto: Roman Verner | Zdroj: Český rozhlas

Hamáčkův kolaps

Minulé úterý také Hamáček prodělal lehký kolaps. Lékařskou pomoc nepotřeboval, zrušil ale svůj úterní program. Stalo se to krátce poté, co ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) přednesl kritický projev, ve kterém de facto odmítl nabízený post šéfa české diplomacie. „Považuju to za vykuchané ministerstvo a mám nad ním celou řadu otazníků,” vysvětlil Zaorálek, že mu vadí osekání kompetencí resortu. Ten nakonec připadne Jakubu Kulhánkovi (ČSSD), dosavadnímu náměstkovi na vnitru.

Ve stejný den komunisté oznámili konec tolerance vládního kabinetu. Server iROZHLAS.cz proto tehdy sepsal možné scénáře dalšího vývoje na tuzemské politické scéně.

Středa, 14. dubna

Summit Biden-Putin

Vicepremiér Hamáček potvrdil záměr jet do Moskvy jednat o vakcíně Sputnik V. „Jedu tam jako první vicepremiér,“ napsal tehdy v SMS redakci s tím, že je o celé věci informován také premiér Babiš. Ten ovšem uvedl, že z toho není nadšený. Opakovaně dal najevo, že s cestou nesouhlasí. „Vakcíny nejsou agenda pana Hamáčka a ta cesta není ideální,“ reagoval například pro Blesk.cz. Hamáčkovu cestu do Ruska kritizovala také část opozice.

Současně Hamáček oznámil, že pověřil české velvyslance v USA a Rusku, aby nabídli Prahu jako místo možného setkání prezidentů obou zemí Joea Bidena a Vladimira Putina.

Ve stejný den do Prahy přiletělo letadlo Českých aerolinií. Mezi cestujícími byl i český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka. S pověřeným ministrem zahraničí Janem Hamáčkem měl řešit diplomatickou reakci na Vrbětice. Schůzku potvrdili oba účastníci.

Čtvrtek, 15. dubna

Bezpečnostní špičky

Původně měla zasednout Bezpečnostní rada státu, ale po náhlém rozhodnutí premiéra Babiše se akce bez udání důvodu zrušila. Členy vládního orgánu pro řešení bezpečnosti země je například také ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) či ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Pátek, 16. dubna

Zpráva BIS

Po 11 dnech od jednání vládního výboru pro zpravodajskou činnost dostal premiér Babiš na stůl oficiální zprávu od Bezpečnostní informační služby o možném zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích. Prý si na dokument vyznačil i přesný čas, a sice 16:54.

Zrušená cesta

V pátek se také definitivně stopla Hamáčkova cesta do Moskvy. „Já jsem mu doporučil, aby tu cestu nerealizoval, že na to není vhodná doba,” řekl v pátek premiér Babiš. Součástí Hamáčkovy delegace měl být přitom i bývalý šéf slovenského parlamentu Andrej Danko. Podle jeho vyjádření pro Deník N se měl Hamáček v Moskvě setkat s ruským ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem. „S panem premiérem jsme se dohodli, že je nutná má účast na pondělním jednání vlády,“ napsal tehdy na twitter.

Sobota, 17. dubna

Jízda za Zemanem

Premiér Babiš společně s vicepremiérem Hamáčkem informovali o zjištěních k Vrběticím prezidenta Miloše Zemana. „Prezident nám vyjádřil absolutní podporu,“ komentoval to o pár hodin později Babiš na mimořádném brífinku. Veřejně se prý hlava státu vyjádří šířeji až příští neděli v televizi Prima. „Prezident republiky tedy veškeré informace má k dispozici. Nejvyšší ústavní činitelé postupují v součinnosti,“ dodal k tomu premiér.

Mimořádný brífink

Premiér Andrej Babiš (ANO) na mimořádné tiskové konferenci informuje veřejnost o tom, že obdržel informace „o závažných skutečnostech týkajících se bezpečnosti naší země“. Současně padlo, že Česko vyhostí 18 pracovníků ruské ambasády, které tuzemské tajné služby prokazatelně označily za ruské agenty. „Česká republika je svrchovaný stát a musí na tato bezprecedentní zjištění odpovídajícím způsobem reagovat,“ dodal premiér.

Premiér Andrej Babiš (vpravo) a první místopředseda vlády Jan Hamáček vystoupili na mimořádné tiskové konferenci | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Radiožurnál získal informace z vysoce postaveného zdroje, že cílem akce ruských agentů byl zřejmě bulharský obchodník se zbraněmi Emilian Gebrev. „Vybouchlo to, co už koupil a co začal vyskladňovat,“ uvedl zdroj.

Pátrání po agentech

Přesně v čase tiskové konference zveřejnila policie na svém webu pátrání po dvou mužích s ruskými pasy, kteří se v říjnu 2014 pohybovali v Praze, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Podle fotografií i jmen z pasů jde o stejné dva muže, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://t.co/SJ5Opg5gXD#policiepp pic.twitter.com/oACMrPYSbg — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021

Neděle, 18. dubna

Odveta Ruska

Rusko oznámilo odvetnou akci, a sice, že vyhostí 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě. „Podnikneme odvetná opatření, která donutí autory této provokace plně pochopit svou odpovědnost za zničení základů běžných vztahů mezi našimi zeměmi,“ napsalo v prohlášení ruské ministerstvo zahraničí a sobotní krok české vlády označilo za „pokračování řady protiruských akcí, které Česká republika podnikla v posledních letech.”

Příběh vicepremiérova letu do Moskvy se mezitím nečekaně změnil. „Věděl jsem dopředu, že do Moskvy nepoletím,” řekl Deníku N Hamáček. Celá akce měla být podle vicepremiéra součástí blamáže v kauze Vrbětice. Hamáček prý potřeboval dostat do Česka Vítězslava Pivoňku a skrýt přípravy na vyhoštění ruských diplomatů.

„Pokud potřebujete osobní konzultaci s velvyslancem a potřebujete, aby dorazil do České republiky, tak on té druhé straně také musí něco říct. Musí zdůvodnit to, proč letí do Prahy,” vysvětlil později serveru Seznam Zprávy, proč předstíral, že do Moskvy odcestuje.

Tady se ale verze příběhu vicepremiéra Hamáčka rozchází s tou premiérovou, který slova o velkolepé kamufláži odmítá komentovat. „Ze začátku to vypadalo, že se Hamáček do Moskvy chystá, nakonec ale došlo k tomu, že cesta nebyla zrealizována,” řekl Babiš České televizi.

Pondělí, 19. dubna

Další kroky

Jaké budou další kroky české vlády? Hamáček na tiskové konferenci oznámil, že má pro premiéra Babiše připravený plán. Zatím ho ale nechce odhalit. „Reakce je silnější, než jsme očekávali,“ komentoval Hamáček vyhoštění dvacítky Čechů po jednání ministrů zahraničí zemí Evropské unie.

Na tom měl podle svých slov Hamáček požádat o projevení solidarity skrze evropské či národní prohlášení nebo vyhoštění důstojníků ruských zpravodajských služeb z Evropy. To se ale nekoná, podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella Česko o koordinovaný postup ve vyhoštění ruských diplomatů nepožádalo. „Evropská unie stojí jednotně a solidárně za Českou republikou,“ dodal Borrell.

Na pražské Letiště Václava Havla mezitím pro 18 vyhoštěných pracovníků tajných služeb přiletěl ruský vládní letoun Iljušin 96-300. V pondělí večer v Praze přístála část zaměstnanců české ambasády v Rusku, Česko pro ně poslalo vládní speciál.

Proběhlo také ostře sledované jednání kabinetu, na kterém vystoupili s informacemi k Vrběticím nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a šéf NCOZ Jiří Mazánek. Ti spojili s Vrběticemi oficiálně se jmény Anatolije Čepiga a Alexandra Myškina. „Můžeme prohlásit, že tyto dvě osoby je možné spojit s událostí ve Vrběticích,“ řekli novinářům. Následně premiér Babiš uvedl, že dokument BIS, který chtěl podle nedělního prohlášení zveřejnit, veřejnost nakonec neuvidí.

Případ Vrbětice projedná vláda zítra za účasti bezpečnostních složek.