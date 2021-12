Česká stopa v případu výbuchu muničních skladů ve Vrběticích? Vyšetřování stále pokračuje

Investigativní tým Radiožurnálu se letos věnoval jednomu z největších špionážních skandálů v České republice. V dubnu 2021 vyšlo najevo, že za výbuchem ve Vrběticích na Zlínsku před sedmi lety stáli členové ruské vojenské rozvědky GRU - Anatolij Čepiga a Alexander Miškin. Radiožurnálu se podařilo získat exkluzivní informace ohledně české stopy. Praha 19:51 27. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věcí se stále zabýváme, ale více informaci poskytnout nemůžeme, reagoval na dotaz Radiožurnálu mluvčí protimafiánské centrály. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) podle mluvčího Jaroslava Ibeheje případ Vrbětice stále prověřuje.

„Věcí se stále zabýváme, ale více informaci poskytnout nemůžeme, protože podávaní informaci má vyhrazeno Krajské státní zastupitelstvív Brně,“ uvedl Ibehej pro Radiožurnál.

Mluvčí tamního státního zastupitelství žalobců Hynek Olma ale neprozradil ani to, kdy by mohla policie kauzu uzavřít.

První sklad, který měla pronajatý firma Imex Group, vybouchl 16. října 2014. Chování šéfa firmy Petra Bernatíka mladšího den před výbuchem ale zaujalo policii. Podle zjištění Radiožurnálu se totiž Bernatík před prvním výbuchem pohyboval v okolí ostravského hotelu Corrado, kde v té době byla ubytovaná dvojice ruských agentů GRU - Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, kteří jsou podezřelí ze zapojení do exploze muničního skladu.

Že by se s nimi Bernatík potkal, nebo že by v hotelu vůbec byl, ale právník Imexu Radek Ondruš popřel. „Toto není pravda, on jel rovnou do Vrbětic, tam byl, pak se vracel, pak měl ještě nějakej program v Ostravě. A v hotelu Corrado Bernatík mladší nikdy nebyl,“ uvedl advokát.

Lokalizační údaje

Podle Ondruše nebyl Bernatík ani v bezprostřední blízkosti. Jenže hned tři zdroje blízké vyšetřování Radiožurnálu potvrdily, že ve skutečnosti ten den u hotelu strávil zhruba 40 minut. Vyšetřovatelé se opírají o data z mobilní sítě. To ostatně tehdy potvrdil i tehdejší člen sněmovního bezpečnostího výboru Pavel Žáček z ODS.

„Bezpečnostní složky byly schopny vystopovat pohyb určité konkrétní osoby na základy pohybu mobilního telefonu mezi bydlištěm, nebo mezi firmou, vrběticemi - tím skladem a mezi hotelem Corrado,“ popsal poslanec.

Radiožurnál už dříve také informoval, že mobil signalizující, že se jeho majitel nacházel v okolí hotelu, kde zrovna byli ubytovaní agenti GRU, není jedinou podezřelou okolností onoho dne.

Podle lokalizačních údajů Bernatík od hotelu Corrado vyrazil bez zastávky rovnou do Vrbětic, kam přijel podle svědků zhruba ve tři čtvrtě na dvanáct.

Zastavil se na vrátnici a nahlásil, že jede sám, což bylo podle pracovníků krajně neobvyklé. Předtím jezdil na kontrolu zboží ojediněle, a když už se tak stalo, vždy ho doprovázel někdo další – nejčastěji zbrojíř Luděk Petřík.

Ve skladech se Bernatík mladší zdržel asi tři hodiny. Nikdo ze zaměstnanců ani brigádníků tam nebyl, i když firma zrovna v tom týdnu připravovala k expedici velkou zásilku. Brigádníci, kteří v areálu pracovali, totiž dostali právě na 15. října 2014 nečekaně volno. To byla třetí podezřelá okolnost toho dne.

‚Neměl na ně kdo dohlížet‘

Právník Imexu tehdy Ondruš připustil, že brigádníci opravdu 15. října 2014 volno dostali, ačkoli se vyskladňovala velká zásilka. Zdůvodnil to tím, že na ně neměl kdo dohlížet. Zbrojíři firmy Luděk Petřík a Vratislav Havránek podle něj zrovna pracovali v Ostravě.

„Brigádníky si organizoval Petřík. On je tedy logicky nechal doma, protože měl něco jiného na práci v Ostravě a oni tam bez něj nemohli,“ tvrdí Ondruš. Podle něj je jen náhoda, že zrovna den před výbuchem jel majitel do skladu sám a ještě firma dala volno brigádníkům.

Zda jim dal volno přímo Petřík, nebo to byl příkaz majitele, už zpětně nelze ověřit. Petřík i Havránek zahynuli při výbuchu. Faktem zůstává, že den před výbuchem brigádníci ve skladech firmy Imex nebyli.

Pozoruhodné bylo i to, že Petřík s Havránkem dostali právě na 15. října práci v Ostravě. Podle Havránkova syna Ondřeje to nebylo běžné. „Většinou, když jel do Vrbětic, strávil tam tři dny. Aby se nemusel každý den vracet do Ostravy, měl ve Vrběticích zajištěné ubytování. A vždy to bylo od pondělí do středy,“ popisuje Havránek.

Zbraně bulharského obchodníka

NCOZ i tajné služby pracují s verzí, že cílem útoku byl materiál bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva. Podle policejního vyšetřování mohlo jít o zásilku připravenou pro export na Ukrajinu na podporu boje proti ruským separatistům.

Zda do areálu vstoupili přímo dva příslušníci týmu Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, zatím vyšetřování neprokázalo. Faktem ovšem je, že oba se jako inspektoři do skladu objednali.

Po akci byli oba oceněni nejvyšším ruským státním vyznamenáním Hrdina Ruska a také nejméně čtyři další členové týmu dostali od ruské vlády bezprostředně po operaci zdarma byty.

Podle britských vyšetřovatelů stojí Čepiga s Miškinem za otravou dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v anglickém Salisbury v roce 2018.