‚Škodu nezpůsobilo uzavření areálu, ale výbuch.‘ Stát zamítl odškodnění majitele lesů ve Vrběticích

Firma Lesy Jamné definitivně neuspěla s žádostí o odškodnění v kauze Vrbětice. Žádala skoro sedm milionů korun za to, že po výbuchu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 stát nechal celý areál uzavřít a ona nemohla šest let hospodařit ve svých lesích. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, které v tomto sporu zastupuje ministerstvo vnitra, podle zjištění Radiožurnálu zamítlo odvolání. Vrbětice 17:31 20. listopadu 2023

„Nás to rozhodnutí mrzí a je to pro nás rozčarování, protože z našeho pohledu byl stát odpovědný za režim, který ve vojenských skladech panoval a k tomu odškodnění by se měl přihlásit,“ reagoval spolumajitel firmy Dalibor Olšák.

Naráží na to, že areál tehdy vlastnil státní podnik Vojenský technický ústav, a také na to, že před výbuchy nebyl areál se sklady munice dostatečně zabezpečený, chyběla ostraha i kusy plotu.

Firma Lesy Jamné koupila 117 hektarů lesů ve Vrběticích v červnu 2014 a na nákup si podle Olšáka vzala půjčku. Stihla sice pokácet některé stromy, jenže už si je neodvezla. V říjnu 2014 došlo k prvnímu výbuchu skladu s municí, v prosinci vybuchl druhý sklad.

Stát nechal celý areál uzavřít, kolem se natáhly ploty, okolí hlídali policisté a vojáci. Nikdo nesměl dovnitř, protože na zemi ležely po explozích tuny munice. Nesměli tam ani majitelé pozemků. Klády poražených stromů ležely na hromadách, kde je likvidoval přemnožený kůrovec.

Zničené dřevo

Do svých lesů mohli vlastníci až v roce 2020, když pyrotechnici vyčistili celou lokalitu. A tehdy také začali sčítat škody. Posudky znalců určily škodu na 6 868 302 korun. Částka zahrnovala zničené dřevo i ušlý zisk z toho, co kvůli zákazu vstupu majitelé nemohli vytěžit.

Firma vycházela z toho, že škoda jí vznikla činností Integrovaného záchranného systému. A poslala na Krajský úřad Zlínského kraje žádost o kompenzaci. Jenže neuspěla. Úředníci konstatovali, že škoda nevznikla „v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi složek IZS“.

Firma se odvolala k ministerstvu vnitra, kde o odvolání rozhodovalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. Napoprvé ministerstvo vnitra vrátilo případ zpět krajskému úřadu do Zlína k doplnění.

Úřad ale rozhodl stejně a následovalo druhé odvolání. Minulý týden v úterý už ale Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru odvolání zamítlo a potvrdilo názor zlínských úředníků.

„Za rozhodující a bezprostřední příčinu újmy, jež žadateli vznikla, není považováno opatření velitele zásahu o vyhlášení bezpečnostního perimetru a uzavření lokality, nýbrž samotný výbuch muničních skladů, bez tohoto výbuchu by k opatřením nedošlo,“ stojí v rozhodnutí, které má Radiožurnál k dispozici.

Podle vyšetřovatelů stáli za výbuchy obou skladů důstojníci ruské vojenské rozvědky Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga. Nikoho ale dosud neobvinili.

Firma Lesy Jamné už se odvolávat nemůže, zvažuje ale, že se kvůli odškodnění obrátí na soud. „Už nás to stálo 150 tisíc korun, zvážíme, jestli ještě podávat žalobu k soudu,“ doplnil Olšák.