Komunikace kolem Vrbětic je bramboračka, takže jsme od spojenců ani nemohli víc čekat, míní Petříček

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář a ruský velvyslanec Alexander Zmejevský se sešli, aby řešili povolení pro pobyt zaměstnanců střední školy při ruském velvyslanectví. Kvůli plánované redukci počtu jeho zaměstnanců jí totiž hrozí uzavření. „Česko by se mělo držet podmínek, které ruské straně předala, a nic na tom neměnit," myslí si bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Interview Plus Praha 17:06 27. května 2021

Ministerstvo zahraničí podle serveru Seznam Zprávy nemělo o návštěvě ruského velvyslance na Hradě tušení. Podle Petříčka by věci týkající se protokolárních záležitostí, měly být projednávány s příslušným odborem ministerstva, které by o tom mělo vědět.

„Není to poprvé. Sám jsem se setkal s tím, že Pražský hrad ve vztahu k ruské ambasádě někdy postupoval tak, že ministerstvo bylo obeznámeno až poté, co některé schůzky proběhly,“ popisuje.

Petříček nevylučuje, že za schůzkou se skrývá snaha udržet v zemi pracovníky ruského velvyslanectví, kteří ale mají do konce května opustit Česko. „Je pravdou, že na ruské škole působí lidé, kteří jsou součástí ambasády. A je to dlouhodobý problém,“ poznamenává.

Pokud by nakonec došlo k úpravě podmínek, mělo by se to recipročně týkat i pracovníků české ambasády v Moskvě. „Je to test, zda si bude Česká republika stát za svým. Věřím, že tomu tak bude. Nevidím jediný důvod, proč by se měly měnit podmínky, které byly ruské straně předloženy na základě recipročního přístupu ze strany Moskvy,“ zdůrazňuje.

„Nevěřím, že Hamáček plánoval nějaký výměnný obchod, který by ohrozil naši bezpečnost.“ Tomáš Petříček

Připomíná, že Rusko nezareagovalo adekvátně na vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády, kteří jsou napojeni na tajné služby, a Česko tak muselo dále reagovat. „Jakékoli zpochybnění této pozice by mohlo oslabit naše vyjednávací možnosti do budoucna,“ varuje.

Je to bramboračka

Evropští státníci tento týden na summitu odsoudili „ilegální, provokativní a rozkladné ruské aktivity vůči Evropské unii, členským státům a jinde“ a tak vyjádřili Česku solidaritu. Podle Petříčka jde v tuto chvíli o maximum, čeho bylo možné dosáhnout.

„Výsledek by mohl být lepší, kdyby příprava proběhla důkladněji a některé kroky nebyly udělány pod tlakem okolností. A kdyby vnitropolitická debata byla i pro naše partnery a spojence přehlednější. To nepřispělo k tomu, že bychom od spojenců mohli očekávat více, ale je to jasný signál, že Unie za Českem stojí,“ podotýká exministr.

Podle svých slov neměl prostor zapojit se do příprav české reakce. Už 8. dubna se totiž konal sjezd ČSSD, na kterém Petříček prohrál ve volbě předsedy s Janem Hamáčkem. Bylo mu prý jasné, že ve funkci ministra skončí.

Konec ČSSD?

Aktuální průzkum agentury Data Collect pro Českou televizi sociálním demokratům přisoudil jen 3,6 procent a strana by se tak nedostala do sněmovny. „Možná je to dopad kauz a spekulací, které probíhají ve veřejném prostoru. Nevím, jestli na to nemohla mít vliv i situace kolem Vrbětic a cesty Jana Hamáčka do Moskvy,“ přemítá Petříček.

„Nevěřím, že Jan Hamáček plánoval nějaký výměnný obchod, který by ohrozil bezpečnost Česka. Ale celá komunikace je velmi nešťastná a vytvořila napjatou atmosféru. Je to trochu bramboračka, která oslabuje pozici České republiky vůči spojencům,“ uzavírá.

Bude Tomáš Petříček kandidovat do Poslanecké sněmovny z pozice lídra pražské kandidátky? Poslechněte si záznam Interview Plus.