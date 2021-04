Špioni projeli prostě přes vrátnici. Vrbětice měly jednoho vrátného a díry v plotě, popisují detektivové

Jak se mohli dostat dva ruští agenti do areálu ve Vrběticích, kde vybuchly v roce 2014 dva sklady plné zbraní a vojenské munice? Podle zdrojů Radiožurnálu obeznámených s vyšetřováním a bývalých detektivů, kteří na místě událost prověřovali, to šlo bez problémů. Areál totiž nebyl dobře zabezpečený, v některých místech byl poničený plot, někde chyběl úplně. A na vrátnici seděl jeden vrátný. Praha 5:00 19. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 7.3.2015, odvoz zbylé munice z areálu ve Vrběticích na Zlínsku. | Foto: Luděk Ovesný | Zdroj: Profimedia

Agenti Alexander Miškin a Anatolij Čepiga jsou podezřelí z toho, že stáli za výbuchem skladu ve Vrběticích. Šlo zřejmě o ty samé příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU, které Británie podezřívá z útoku na dvojitého agenta Sergeje Skripala.

Policie zmonitorovala, že se do skladu nejprve předem objednali na návštěvu, poslali e-mail a kopie svých pasů, které však byly falešné. Už ale není potvrzené, jestli uvnitř skutečně nakonec byli. Dedukuje to ze série nepřímých důkazů, tedy třeba z toho, že Rusové používali falešně doklady, zametali za sebou stopy a hned po výbuchu odjeli.

Hamáček: Cesta do Moskvy měla zastřít přípravy na vyhoštění diplomatů. Věděl jsem, že se neuskuteční Číst článek

A aktuální vyšetřování ukázalo, že dostat se bez povšimnutí do areálu, nebyl vůbec žádný problém. „My si myslíme, že projeli přes vrátnici autem, aniž by je někdo zkontroloval, a kdyby je tam někdo nachytal, tak by měli povolení ke vstupu,“ uvedl důvěryhodný zdroj obeznámený s vyšetřováním.

Chybějící plot

Že celá zóna nebyla nijak zvlášť střežená, potvrzují i detektivové, kteří v roce 2014 výbuch vyšetřovali. „Ten areál byl nezabezpečený, chyběly tam celé ploty, areál byl přístupný z okolního terénu, člověk ani nevěděl, že vstupuje do nebezpečného prostoru. Každý, kdo šel na hřiby, se tam mohl dostat,“ vzpomíná bývalý detektiv protimafiánského útvaru Jiří Komárek, který měl tehdy vyšetřování výbuchu na starosti.

„Byly tam díry v plotě a všeho všudy jeden vrátný. To nás tehdy skutečně překvapilo,“ uvedl další z dnes už bývalých detektivů, který si nepřál být jmenovaný.

Petr Novotný, ředitel Vojenského technického ústavu, který tehdy areál provozoval, tvrdí, že areál hlídaný byl. „Bylo tam oplocení, ostraha, všechny věci, které tehdejší zákony vyžadovaly,“ tvrdí. Na dotaz, zda zabezpečení bylo dostatečné, ale odpověděl Radiožurnálu vyhýbavě. „Odpovídalo parametrům tehdy platné legislativy,“ řekl a hned dodal: „Velitel zásahu, který tam prováděl šetření, neshledal z naší strany pochybení.“

Agenti pro ‚mokrou‘ práci, které Putin ocenil za hrdinství. Co víme o podezřelých z výbuchu ve Vrběticích? Číst článek

Připustil však, že plot děravý být mohl. „Naši pracovníci to nepravidelně obcházeli a když něco takového našli, opravili to,“ doplnil.

Jenže o nedůsledné ostraze mluví i Jiří Skládal, bývalý lesník, který měl na starosti lesy kolem Vrbětic, včetně těch v muničním areálu. Pracoval zde od 70. let a areál dobře znal.

„Tam to vůbec nebylo hlídané. Na bráně ano, ale kolem ne. Občas projela zaměstnanci po areálu v autě a to bylo všechno. Na některých místech chyběl plot, jak to někdo zničil, nadzvedávali plot, aby zvěř mohla migrovat, ale lidi tam chodili i na hřiby. Já sám jsem je tam viděl několikrát,“ líčí Skládal. „Divil jsem se, že to nebouchlo už dávno, tam si mohl chodit, kdo jak chtěl,“ dodává.

Jak byly zabezpečené přímo sklady společnosti Imex Group, které vybuchly, se už nikdo nedozví. „Po nich zbyla jen jedna velká díra,” dodal Komárek.

Podle Radka Ondruše, právního zástupce firmy Imex, který si dva sklady ve Vrběticích pronajímala, měly haly vlastní oplocení, pancéřované dveře zabezpečené elektronickým systémem. I Ondruš ale připouští, že dostat se dovnitř nevyžaduje žádné zvláštní dovednosti. „Ke skladu se mohlo dostat i malé děcko, protože oplocení nemuselo být souvislé, a oplocení vlastních skladů vám štípačkami prostříhá i babka. Tím se dostanu ke skladu a pokud sem přijde profesionál, zabezpečovací zařízení do skladu může překonat,“ řekl.

Podle informací Radiožurnálu šlo navíc o standardizované vojenské muniční haly s ventilačními otvory a okny bez zajištění a kdo podobné sklady zná, ví, jak se do nich dostat, aniž by detekoval alarm.

Druhý výbuch

Záhadou podle Ondruše je výbuch druhého skladu v prosinci 2014. Kvůli první explozi z října byl totiž střežený již mnohem silněji. „Byl hlídaný několika stovkami policistů a vojáků. Byl prohledaný, žádná nástraha tam nebyla, proč vybuchl, to nevíme,“ řekl.

Jenže policie je přesvědčená, že nástražné zařízení už v tomto skladu nějakou dobu bylo a načasované bylo právě na 3. prosince.

Starosta Vrbětic: Šokující zpráva, kdyby tehdy nastala řetězová reakce výbuchů, nechci domýšlet následky Číst článek

Tou dobou už totiž měly být zbraně a munice prodány do Bulharska a kriminalisté pracují s verzí, že k explozím vůbec nemělo dojít na území Česka, ale právě až v Bulharsku. A také jsou přesvědčení, že říjnový výbuch byl omyl. Tato slova potvrdil i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v nedělních Otázkách Václava Moravce.

Podle informací Radiožurnálu a Respektu policie pracuje právě s vyšetřovací verzí, že ruští agenti se do lesů na Zlínsku vydali proto, aby znehodnotili dodávku zbraní pro bulharského obchodníka Emiliana Gebreva.

Tomu totiž patřila zásilka zbraní, která ve Vrběticích vybuchla. Tato zásilka podle policejních zdrojů mohla směřovat k povstalcům v Sýrii, kteří bojovali proti prezidentovi Bašáru Asadovi a Rusové naopak Asadův režim podporovali. Další verzí je, že část zbraní byla určená na pomoc Ukrajině. A tajné služby se domnívají, že Rusové takto chtěli obchod zhatit.

Ruští agenti přiletěli do Česka podle Respektu 13. října 2014. Prokázat se měli falešnými pasy. Do Moskvy se vrátili přes Rakousko v den neštěstí. Že využívali průkazy se jmény Ruslan Boširov a Alexandr Petrov, oznámila na svých stránkách také česká policie. Respekt napsal, že agenti dopředu ohlásili Vrbětice jako cíl své cesty. Objednali se tam e-mailem a prokázali se jinými pasy, než na jaké přicestovali do republiky. Tentokrát měli doklady vydané na jména Ruslan Tabarov a Nikolaj Popa.

Při říjnové explozi zahynuli dva zaměstnanci firmy Imex Group. „To byla nešťastná náhoda. Útok s velkou pravděpodobností nebyl namířený proti Česku,“ uvedl důvěryhodný zdroj.

Rusko označilo nařčení z jakéhokoli podílu na výbuchu ve Vrběticích za absurdní. V neděli večer ovšem oznámilo odvetné kroky.