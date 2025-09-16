Vrchlabí chystá další zpoplatňování parkovišť ve městě. Obyvatelé o tato místa ztrácejí zájem

Radnice ve Vrchlabí chce rozšířit zpoplatněné parkování na víc míst v centru města. Kvůli autům zaparkovaným celodenně na bezplatných stáních chybí volná parkoviště pro krátkodobá zastavení a pro turisty. Například o parkování u divadelního klubu Kartonka už nemají řidiči zájem. Po opravě dříve zanedbané plochy město parkování zpoplatnilo a nové parkoviště zůstává poloprázdné.

Reportáž Vrchlabí Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Parkoviště (ilustrační foto)

Radnice ve Vrchlabí chce rozšířit zpoplatněné parkování na víc míst v centru města (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Mařas | Zdroj: Český rozhlas

„Když každý den člověk dojíždí do práce, tak se mu to nevyplatí. Sice to nestojí tolik, ale když člověk dojíždí pět dní v týdnu, tak se to potom nasčítá,“ říká paní Hana, která začala parkovat u kláštera. Na rozdíl od parkoviště u Kartonky se tu neplatí.

Přehrát

00:00 / 00:00

Radncie ve Vrchlabí chce rozšířit zpoplatněné parkování na více míst v centru města

„Parkoviště se postupně rozbíhá. První dny ještě nebyla veřejnost zvyklá,“ hodnotí zájem o parkování u Kartonky nezávislý místostarosta Michal Vávra. Hodně řidičů zřejmě nechce platit, proto vyhledává jiná místa.

„Dneska jsou často obsazená celodenně, hodně často lidmi, kteří v centru města pracují a vede to k tomu, že takové parkoviště je zaplněno. Další návštěvník pak už nemá příležitost zaparkovat,“ vysvětluje místostarosta, proč placených ploch přibývá.

Volné parkování u kláštera také brzy skončí, ještě na podzim má začít rekonstrukce tohoto místa.

„Především to těžiště by mělo být v následujícím roce 2026 tak, aby mohla proběhnout (rekonstrukce) a aby pokud možno nezasáhla zimní období, kdy je to vždy s parkováním složitější,“ dodává Vávra.

Jedním z posledních míst, kde zatím bude i nadále parkování zdarma, zůstane prostor u kulturního domu Střelnice.

Kateřina Kohoutová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme