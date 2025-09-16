Vrchlabí chystá další zpoplatňování parkovišť ve městě. Obyvatelé o tato místa ztrácejí zájem
Radnice ve Vrchlabí chce rozšířit zpoplatněné parkování na víc míst v centru města. Kvůli autům zaparkovaným celodenně na bezplatných stáních chybí volná parkoviště pro krátkodobá zastavení a pro turisty. Například o parkování u divadelního klubu Kartonka už nemají řidiči zájem. Po opravě dříve zanedbané plochy město parkování zpoplatnilo a nové parkoviště zůstává poloprázdné.
„Když každý den člověk dojíždí do práce, tak se mu to nevyplatí. Sice to nestojí tolik, ale když člověk dojíždí pět dní v týdnu, tak se to potom nasčítá,“ říká paní Hana, která začala parkovat u kláštera. Na rozdíl od parkoviště u Kartonky se tu neplatí.
00:00 / 00:00
Radncie ve Vrchlabí chce rozšířit zpoplatněné parkování na více míst v centru města
„Parkoviště se postupně rozbíhá. První dny ještě nebyla veřejnost zvyklá,“ hodnotí zájem o parkování u Kartonky nezávislý místostarosta Michal Vávra. Hodně řidičů zřejmě nechce platit, proto vyhledává jiná místa.
„Dneska jsou často obsazená celodenně, hodně často lidmi, kteří v centru města pracují a vede to k tomu, že takové parkoviště je zaplněno. Další návštěvník pak už nemá příležitost zaparkovat,“ vysvětluje místostarosta, proč placených ploch přibývá.
Volné parkování u kláštera také brzy skončí, ještě na podzim má začít rekonstrukce tohoto místa.
„Především to těžiště by mělo být v následujícím roce 2026 tak, aby mohla proběhnout (rekonstrukce) a aby pokud možno nezasáhla zimní období, kdy je to vždy s parkováním složitější,“ dodává Vávra.
Jedním z posledních míst, kde zatím bude i nadále parkování zdarma, zůstane prostor u kulturního domu Střelnice.