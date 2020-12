Soud potvrdil agresivnímu řidiči šestiletý trest. Najížděl na auto s rodinou a rozbil okno kuličkou

Miroslav Štíbr, který podle obžaloby v létě 2018 agresivně najížděl na auto a rozbil mu okno skleněnou kuličkou, půjde na šest let do vězení. Rozsudek pražského krajského soudu potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Soudy muži zároveň na sedm let zakázaly řídit motorová vozidla. Úterní rozhodnutí je pravomocné. Štíbr vinu odmítá. Tvrdí, že auto neřídil. Za pokus o těžké ublížení na zdraví rodiny, která ve voze jela, hrozilo muži až 12 let vězení.

