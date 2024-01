Vyhrožoval politikům i žalobcům popravami. Vrchní soud zamítl stížnost Pavla Rusa, zůstává ve vazbě

Vrchní soud v Praze zamítl stížnost Pavla Rusa, muže, který podle obžaloby vyhrožoval úřadům a politikům popravami a usekáváním hlav. Rus si stěžoval na usnesení Městského soudu v Praze, které ho ponechalo za žalované trestné činy ve vazbě. „Jelikož jsme neshledali žádné změny v případu ani pochybení v rozhodnutí soudu prvého stupně, rozhodli jsme se zamítnout stížnost obžalovaného,“ vysvětlil soudce Roman Drahný. Původní zpráva Praha 12:31 16. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Rus. S pomocí své ženy měl rozposílat výhrůžné zprávy politikům, úřadům, školám ale třeba i justici. Teď čelí žalobě z podpory terorismu a dalších šesti trestných činů | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Pavel Rus přišel k soudu krátce po 11 hodině spoutaný a vedený eskortou, krátce kývl na čekající před jednací síní a vešel dovnitř. Dveře síně eskorta uzavřela, jednání soudu totiž bylo neveřejné, jak dopředu avizovala jeho mluvčí Kateřina Kolářová. „Vazební zasedání se koná bez účasti veřejnosti,“ vysvětlila s tím, že jde o běžnou praxi.

Jednání skončilo po necelé hodině a soud po asi desetiminutové poradě vynesl verdikt. Ten zní - usnesení Městského soudu v Praze je v pořádku a Pavel Rus ve vazbě zůstane. „Jelikož jsme neshledali žádné změny v případu ani pochybení v rozhodnutí soudu prvého stupně, rozhodli jsme se tak, že se podle paragrafu 148 trestního řádu zamítá stížnost obžalovaného. Takže je potvrzeno rozhodnutí soudu prvého stupně,“ řekl po jednání serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu soudce Roman Drahný.



Státní zástupce Martin Bílý po jednání pouze uvedl, že k rozhodnutí není co dalšího dodat. Obžalovaného Pavla Rusa pak od soudu rychle odváděla eskorta, vyjádřit se tedy k rozsudku nestihl.

Popravy a usekávání hlav

Před soudem původně stanul nejen Pavel Rus, ale i jeho žena Ivana Timová, která se měla na trestné činnosti podílet třeba tím, že prováděla korektury rozesílaných zpráv. Nebo tím, že umožnila svému manželovi využití své datové schránky, ze které část zpráv také odeslal.

Pro ni ale trestní řízení skončilo v druhém lednovém týdnu. Od začátku totiž s policií i žalobcem spolupracovala a podařilo se jí tak uzavřít dohodu o vině a trestu, kterou 8. ledna 2024 schválil Městský soud v Praze. Vyslechla si od něj podmíněný trest, přičemž státní zástupce i soud přihlédli třeba i k tomu, že trpěla sníženou příčetností. „Za této situace je uložený trest dostačující,“ vysvětlil žalobce Martin Bílý.

Oba manželé měli podle obžaloby společně rozesílat na úřady, školy, ale třeba i státní zastupitelství, Národní bezpečnostní úřad či Bezpečnostní informační službu stovky výhrůžných, antisemitsky laděných zpráv. V nich psali o tom, že české úřady, policii a justici ovládá „zločinecká banda židovského původu“, a vyhrožovali, že jejich představitelům „skutečně nezávislé soudy useknou ty prolhané hlavy“.

Adresáty jejich výhrůžek byli ale třeba i expremiér Andrej Babiš (ANO) či premiér Petr Fiala (ODS). Podobně i špičky justice či žalobců - jako nejvyšší státní zástupce Igor Stříž či vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová.

Podle obžaloby měl Rus část zpráv odesílat z datové schránky svého otce, ke které měl neomezený přístup. Některé výhrůžky podle obžaloby zveřejňoval také na své webové stránky. A část pak posílal z datové schránky své ženy, která se ovšem bránila tím, že schránku sama prakticky nevyužívala a přístup do ní kontroloval právě její manžel. Toho označila před soudem také za autora veškerých textů, přičemž sama měla provádět jen jejich korektury.

Soud nepřistoupil na argumentaci Timové o tom, že by netušila, co ve zprávách Rus píše. Připustil ale, že její příčetnost byla snížená s ohledem třeba i na to, jak se k ní její muž choval. Sama před soudem vypověděla, že s jejím manželem bylo těžké nesouhlasit, protože na ni často křičel, „házel předměty nebo mi dal facky“.

Rus s dohodou mezi soudem a jeho ženou nesouhlasil. Před soudem na začátku ledna uvedl, že většina toho, co jeho žena vypověděla, je lež a „kdyby řekla pravdu, nemají na mě vůbec nic“. Přiznal, že na ženu křičel, odmítl ale fyzické násilí.

Loni v říjnu si ale už Rus vyslechl rozsudek Krajského soudu v Praze, který ho poslal za ublížení na zdraví s následkem smrti na pět let za mříže. Podle zatím nepravomocného verdiktu měl v únoru 2019 uhodit několikrát do hlavy svou nemocnou matku, které tak způsobil zranění kvůli kterým po řadě operací o dva měsíce později zemřela.