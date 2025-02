Za vraždu bytného ve Velké Bíteši poslal soud útočníka na 15 let do vězení. Seniora dvakrát bodl do hrudi

Za vraždu bytného ve Velké Bíteši na Žďársku si 54letý Alois Puža odpyká pravomocně 15 let ve vězení. Trest uložený krajským soudem mu ve středu potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Muž podle rozsudku předloni v prosinci na seniora zaútočil nožem poté, co jej bytný vykázal z bytu. Puža ho dvakrát bodl do hrudníku, muž na místě zemřel. Obžalovaný ve středu u soudu žádal nižší trest a překvalifikování svého činu na zabití, avšak neuspěl.

