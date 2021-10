Řidič, který ze silnice vytlačoval jiné auto, dostal tříletou podmínku. V minulosti vinil spolujezdce

Pražský vrchní soud ve středu uložil Tomáši Gromanovi z Prahy tříletý podmíněný trest za to, že svým vozem vytlačoval jiné auto ze silnice u Chebu. Podle pravomocného rozsudku se dopustil pokusu o těžké ublížení na zdraví více lidem. Za to mu hrozilo pět až 12 let vězení. Trest pod sazbou dostal kvůli protahování soudního řízení. Groman vinu odmítal a tvrdil, že auto řídil jiný muž, který v mezičase zemřel, a nemohl tak o incidentu vypovídat. Praha 17:02 27. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidič vozu Audi Q7, v němž seděli čtyři lidé, se agresivní jízdou ve vysoké rychlosti snažil nejméně na třech místech vytlačit bokem svého auta z cesty toyotu, v níž rovněž seděla čtyřčlenná posádka (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Máme za to, že to vozidlo skutečně řídil obžalovaný a že je to spolehlivě prokázáno,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Petr Smrž. Odkázal na výpovědi posádky vytlačovaného auta, které Gromanův advokát zpochybňoval s tím, že v dané situaci by neměli čas sledovat, kdo seděl za volantem.

„Opak je pravdou, v takovéto kritické situaci při ohrožení života věnuje ohrožená osoba instinktivně pozornost jen tomu, co ji ohrožuje. A co ji ohrožovalo? Vozidlo a jeho řidič,“ podotkl soudce.

Trestný čin se stal v květnu roku 2013 mezi Chebem a Velkou Hleďsebí. Řidič vozu Audi Q7, v němž seděli čtyři lidé, se agresivní jízdou ve vysoké rychlosti snažil nejméně na třech místech vytlačit bokem svého auta z cesty toyotu, v níž rovněž seděla čtyřčlenná posádka.

Obžaloba tvrdila, že Gromanův tehdejší spolujezdec vyhrožoval o měsíc dříve spolujezdkyni z toyoty.

Řidič toyoty zabránil dvojímu vytlačení tak, že najel na krajnici a prudce zpomalil nebo zastavil. Nakonec předstíral, že odbočuje na jednom ze sjezdů, na poslední chvíli ale na silnici zůstal a audi už dokončilo odbočovací manévr. Spolujezdkyně z toyoty poté zavolala policii.

Pohotovost a praxe

Nehoda se nestala jen díky včasné a rychlé reakci řidiče toyoty a díky jeho praxi automobilového závodníka, uvedl soud. Podle Smrže nelze vyloučit, že Groman nejednal z vlastního popudu – byl totiž v podřízeném postavení k majiteli vozidla.

„Jednání to bylo velice nebezpečné a velice závažné. Pokud by se o tom rozhodovalo bezprostředně poté, kdy k události došlo, těžko by byly shledány důvody pro snížení trestu pod hranici trestní sazby,“ řekl Smrž.

Poukázal na to, že trestný čin se stal už před osmi lety a že ve věci následně chybně rozhodoval Krajský soud v Plzni. Gromana opakovaně osvobodil právě z důvodu, že se podle něj nepodařilo prokázat, kdo seděl za volantem.

Podle Smrže se plzeňský soud nedokázal vypořádat s námitkami státního zástupce ani se neřídil pokyny, které mu ohledně hodnocení důkazů uložil odvolací soud.

Prosté ubližení na zdraví

Až po výměně senátu plzeňský soud Gromana potrestal, shledal ho ale vinným jen za pokus o prosté, nikoliv těžké ublížení na zdraví. Uložil mu roční podmíněný trest, proti čemuž se odvolal jak Groman, tak i státní zástupce.

Vrchní soud nyní státnímu zástupci vyhověl.

S odkazem na soudní znalce uvedl, že při převrácení či rotaci toyoty mimo cestu mohl vůz narazit do betonového mostku, což by posádce i při zapnutých bezpečnostních pásech a funkčním systému airbagů mohlo způsobit poranění vnitřních orgánů či zlomeniny obratlů i s trvalými následky – tedy těžkou újmu na zdraví.