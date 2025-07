Vrecionová: Česko na nový unijní rozpočet doplatí, krácení dotací zasáhne hlavně velké zemědělce

Evropská komise chce v příštím rozpočtovém období dále škrtat ve společné zemědělské politice, na niž v minulosti vynakládala až polovinu svého rozpočtu. „Nyní je to třetina a má se to postupně snižovat. Já se často pohybuji mezi zemědělci, mluvím s malými, středními i velkými a každý vám řekne, že by byl nejraději, aby dotace nebyly. Ale muselo by to být spravedlivé,“ zdůrazňuje europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS). Interview Plus Praha 21:38 28. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Máme před sebou ještě hodině práce, říká Vrecionová (archivní foto) | Foto: Renata Matějková | Zdroj: CNC / Profimedia

Předseda Českého zemědělského svazu Martin Pýcha vypočítal, že po roce 2027 by kvůli snížení evropských dotací a po započtení inflace klesly farmářům příjmy o 40 procent. Vrecionová namítá, že pro přesný výpočet zatím není dost informací.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Veronika Vrecionová, předsedkyně výboru pro zemědělství a rozvoj venkova v Evropském parlamentu z ODS

„Jsem přesvědčená, že daleko více mu leží v žaludku to, že v návrhu je zastropování dotací pro velké hráče a velmi ostrá degrese, kdy se od 25. hektaru budou dotace krátit. A s tím si myslím, že bude mít Česko obrovský problém,“ upozorňuje.

Zatímco v okolních zemích a v západní Evropě je zemědělství postaveno na rodinných farmách, v Česku je struktura výrazně odlišná a krácení dotací by zásadně zasáhlo velkou část zemědělců.

„Průměrná velikost české farmy je asi 120 hektarů. V Evropě je to šestnáct hektarů. Kdybychom navíc vzali do úvahy propojení v rámci agroholdingů, tak se dostaneme na ještě daleko vyšší čísla. To v Evropě neexistuje,“ srovnává s tím, že Česko na nový unijní rozpočet doplatí, věří ale, že návrh ještě dozná změn.

Problém jménem Babiš

Tlak na snižování dotací, a to rovnoměrně ve všech členských zemích, Vrecionová považuje za správný i s ohledem na to, že Evropa nyní musí investovat do své obrany a konkurenceschopnosti.

24:57 Návrh unijního rozpočtu odráží realitu v obraně, chválí firmy. Ochranář: Chybí ale peníze na přírodu Číst článek

Ještě důležitější je ale podle ní snižování byrokracie a rušení nejrůznějších omezení, což by prý zemědělcům ulevilo daleko více. Zároveň připouští, že problém s nadměrnou byrokracií existuje i na národní úrovni.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo studii, která se netýkala jen zemědělství, podle níž si byrokratickou zátěž z 51 procent nastavujeme sami,“ zdůrazňuje.

Vrecionová vládu chválí za to, že v tomto období přijala takzvanou redistributivní platbu, která výrazně pomohla menším farmářům. Zároveň ale kritizuje to, že nedošlo k zastropování dotací pro velké podniky, které jsou navíc často propojené do velkých agroholdingů.

„Doufám, že ve vládě budeme i v dalším období, abychom to dotáhli, protože tím vyřešíme i ostatní problémy. To, jak Andrej Babiš (ANO) propojil své podnikání s politikou, působí obrovské problémy a rezonovalo to i v Evropském parlamentu. Největším příjemcem evropských dotací byl premiér České republiky, to bylo neuvěřitelné, dokonce se přijala legislativa, aby se ten ohromný konflikt zájmů eliminoval. Máme před sebou ještě hodině práce,“ dodává.

Poslechněte si celý rozhovor výše.