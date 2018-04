Areál za betonovým a drátěným plotem střeží kamerový systém. Právě zde, na kraji někdejší vzorové socialistické vesnice, nyní připravují ekologicky šetrné spalování ropných kalů z ostravských lagun. Nebezpečný odpad ze severní Moravy má být zneutralizován a do Karlovarského kraje ho mají dopravit speciální vlakové soupravy. Technologie tlakového zplyňování kalů má pak zajistit další využití odpadů bez škodlivého dopadu na životní prostředí.

A to by místní bezesporu uvítali. „Vím, jak to tady vypadalo před 30 lety, a vím, jak to tady vypadá dnes. Příroda se hodně zlepšila,“ řekl v březnu Radiožurnálu místostarosta Vřesové Vlastislav Hlávka (nezávislý). Přesto tu život není jednoduchý. Hodně stinných stránek totiž přetrvalo a vize ostravských lagun tady nebudí nadšení. „Vadí nám na tom, že jsou to nebezpečné druhy odpadů. Subjektivní názor je, že to bude krok zpátky,“ uvedl místostarosta Hlávka.