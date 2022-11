Nedůvěra v politiku uprostřed vesnice s ulicemi beze jmen. Proč ve Vřesové nechtějí volit prezidenta?

Vřesová je obklopená ze všech stran hnědouhelnými doly, největší část obce tvoří paroplynová elektrárna s několika obrovskými komíny. Přes cestu stojí dvoupatrový obecní úřad ve tvaru kvádru a nad ním na terase čtyři pětipatrové bytovky z šedesátých let minulého století.

Senátní volby mají dlouhodobě nízkou účast. Nastal čas na reformu horní komory? Číst článek

Je zima a před prvních vchodem venčí psa s náhubkem v kabátu zachumlaná Sylvie. „Nejsem místní, přistěhovala jsem se kvůli levným nájmům a v elektrárně pracoval můj bývalý, ale já jdu pryč odsud,“ říká.

Sylvie platí za 3 plus 1 včetně energií šest a půl tisíce korun. Nájem je snížený právě kvůli přítomnosti elektrárny. „Mám z továrny alergii. Když umyju auto, za dvě hodiny z něj stírám prach,“ dodává.

Třicátnice Sylvie je rezolutní nevolič, nečte noviny, nedívá se prý ani na televizi, protože všechny zprávy ji děsí, zvlášť ty o násilí na dětech.

„Proto nemám přehled. Chodím do práce, se psem a od politiky se snažím držet dál. Já vím, že volby mají vliv, že lidi nadávají na to, co se tam děje, a přitom si to takhle sami způsobujeme,“ prohlašuje sebekriticky mladá žena s výrazným mejkapem a na závěr se rozpustile rozesměje. „Je to blbé, ale je to tak, já to prostě nezvládám.“

‚Asi byli v práci‘

Sylvie pozdraví sousedku, která mašíruje s taškou na nákup. Agnese jede za chvíli autobus do Chodova a na prezidentské volby se vyloženě těší. Dobře si pamatuje, komu dala hlas minule.

„Volila jsem našeho prezidenta, pana Zemana,“ usmívá se penzistka a přemýšlí, proč většina sousedů k volbám ani nešla. „Asi byli v práci, dělají i o víkendu, na směny,“ uzavírá Agnesa s nezaměnitelným sudetským přízvukem a spěchá na zastávku.

Přínos volebních účtů uchazečů o Pražský hrad? ‚Záleží na kandidátech, jak chtějí být transparentní‘ Číst článek

Vřesová má jednu z nejvyšších nezaměstnaností v Karlovarském kraji. Když před dvěma lety začala propouštět hnědouhelná elektrárna, zůstal tu bez práce každý pátý. Kvůli energetické krizi se elektrárna znovu rozjíždí, přijímá lidi a bez práce je podle aktuálních statistik každý desátý.

Zeptat se na detaily na radnici není jednouché. Starosta se nechce setkat a čas si našel jen místostarosta František Gašpar, který do propuštění pracoval v elektrárně jako zedník. Posune si kšiltovku, přemýšlí, za jakou vlastně kandidoval stranu.

Odpověď na otázku, proč tu málokdo volí, hledá těžko. „Nevím, ale v komunálních volbách hlasovalo hodně lidí,“ říká.

Za úřadem se opírají o dveře košťata, lopata a kbelík. Tři dvacátníci dokuřují cigaretu a otázka na prezidentské volby je překvapuje. „Já se do toho nevrtám, stejně s tím nic nenadělám. Oni si tam jedou ty svoje pecky, naše hlasy nemají žádnou cenu,“ říká jeden a další přitakávají.

‚Ve změnu nikdo nevěří‘

Nad jedinou ulicí před paneláky stojí nové sportovní hřiště a o kus výš mezi břízami se rozkládá malá zahrádkářská kolonie. Tady dostali kdysi někteří zaměstnanci elektrárny k bytu i pozemek.

Na dvorku před pěkným srubem parta mládenců rozebírá železné pruty a třídí je do sběru. Na starost to má muž, který nechce mluvit, ale je tady po elektrárně prý třetím největším zaměstnavatelem. Jeden z chlapíků je výřečnější. Je to asi tím, že není místní.

Právník ke kandidátním listinám: Vše mluví proti tomu, aby se staré podpisy zákonodárců uznávaly Číst článek

„Já tu jen dělám, jsem z Chodova. Vidíte sám, jaká je to obec, kdo tady ve Vřesové žije. Spíš průměrní nebo slabší sociálně, že jo. Ale je tu i pár slušných lidí, i lidí, co se jakože mají a žijí na úrovni,“ popisuje Lukáš.

Na dvorku se zničehonic objevuje další muž, bývalý místostarosta Milan Kurčík. Ten má jasno. „Tady celý život obce souvisí do slova a do písmene s elektrárnou, která teď mění strategii kvůli zájmu o elektřinu a nabírá lidi,“ říká.

Kurčík tak očekává v obci lepší časy, jestli se to ale odrazí ve volbách, si jistý není. „Historicky patří účast naší obce ve volbách, kromě komunálních, nejnižší v republice. Lidé politikům nedůvěřují a ve změnu nikdo nevěří,“ uzavírá.