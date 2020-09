Lom ve Vršanech u Mostu znovu obsadili aktivisté. Skupina Vzpoura koťátek chce zůstat několik dní

Aktivisté v sobotu opět obsadili rypadlo v lomu ve Vršanech u Mostu. Tentokrát jde o čtveřici žen z autonomní skupiny Vzpoura koťátek. Hodlají blokádu rypadla udržet po dobu několika dní, uvedly v tiskové zprávě. Aktivistky obsadily skrývkový stroj, který byl v chodu. „Museli jsme zastavit těžbu a škodu budeme důsledně vymáhat,“ řekla Eva Maříková mluvčí těžební společnosti Sev.en Energy, které lom patří. Aktualizováno Vršany u Mostu 8:41 5. 9. 2020 (Aktualizováno: 9:21 5. 9. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aktivisté vyjadřují odpor mimo jiné vůči environmentální destrukci a mocenským strukturám (ilustrační foto) | Foto: Petr Topič / Mafra | Zdroj: Reuters

„Zdá se, že obsazení těžebního stroje se stává pro jistou skupinu mladých lidí formou zábavy. Důrazně upozorňujeme, že rypadlo není uzpůsobeno k volnému pohybu nezodpovědných osob a pohyb na něm je velmi nebezpečný,“ dodala Maříková.

K dolu míří dalších zhruba 200 lidí z kempu od obce Okořín, kde koná takzvaný klimakemp. Na místě je i policie. „Situaci monitorujeme,“ uvedla mluvčí policie Jana Slámová.

Skrývkové rypadlo na východní straně povrchového dolu obsadily aktivistky v sobotu ráno. „Skupina lidí autonomně obsadila rypadlo v dole Vršany za účelem protestu proti těžbě a spalování uhlí, které se tady děje a které je podle našeho názoru nutno co nejdříve ukončit,“ uvedl mluvčí hnutí Limity jsme my Pavel Solanský.

Podle prohlášení aktivistek sobotní akcí vyjadřují odpor mimo jiné vůči environmentální destrukci a mocenským strukturám. „Tento konkrétní cíl byl zvolen, neboť právě na tuto skrývku má být v blízké době důl Vršany rozšířen, aby se zde posléze začalo těžit hnědé uhlí,“ uvedly.

Akční víkend aktivistů

Jiných osm protiuhelných aktivistek a aktivistů obsadilo rypadlo v lomu ve středu ráno a opustilo ho v pátek. Rypadlo je v technologické stávce, nebylo tedy třeba přerušit těžbu.

Aktivistky ze skupiny Vzpoura koťátek se svou sobotní akcí připojují k takzvanému akčnímu víkendu, který organizuje hnutí Limity jsme my. V sobotu před elektrárnou Počerady na Lounsku bude demonstrace za rychlý konec spalování uhlí.

Nedaleko elektrárny, jejímž majitelem bude od roku 2024 skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače, postavili pořadatelé protestu ve čtvrtek kemp. Demonstraci společně svolává 13 ekologických organizací, které mají na vládu čtyři požadavky. Těmi jsou kromě rychlého ukončení těžby a spalování uhlí a co nejrychlejšího ukončení provozu elektrárny Počerady také spravedlivá transformace uhelných regionů a rozšíření cílů snižování emisí v rámci Evropské unie do roku 2030.