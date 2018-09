Plzeňští hasiči chystají vyproštění vrtulníku, který se zřítil na tovární halu v Plzni

Hasiči v Plzni připravují vyzvednutí vraku vrtulníku, který spadl ve středu odpoledne na prázdnou halu v průmyslové zóně Borská Pole na západním okraji Plzně. Ve stroji zahynuli žena a tři muži - Čech a tři cizinci. Hasiči se pokusí vrak vrtulníku, který zůstal částečně zachycený o konstrukci střechy a částečně propadl dovnitř haly, vyprostit a vyvézt z haly vraty. Plzeň 7:24 6. 9. 2018 (Aktualizováno: 10:04 6. 9. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči se připravují na vyzvednutí vrtulníku zaklíněného ve střeše haly. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK/AP

Podle statika nehrozí, že by se stavba mohla zřítit. Hasiči přesto musí budovu o rozměrech 25 krát 15 metrů stabilizovat, a to proto, aby vydržela vyprošťování.

„Naše činnost pravděpodobně zabere většinu dopoledne, možná až i do odpoledne. Záleží na tom, jak bude náročné vyproštění torza toho vrtulníku,“ řekl ve středu večer mluvčí plzeňských hasičů Petr Poncar.

Trosky helikoptéry jsou částečně v konstrukci, její zadní část se propadla a opřela se o zem v hale.

„Připravujeme nejdříve pažení na zajištění stability budovy. Pak budeme odřezávat trámy v konstrukci střechy, aby bylo možné vrak vyzvednout a nedošlo k jeho poškození, aby ho mohli dál zkoumat odborníci na zjišťování příčin leteckých nehod,“ popsal akci Poncar.

Hasiči doufají, že se jim podaří stroj dostat ven vnitřkem haly a vstupními vraty, která jsou dostatečně široká.

Hasiči se připravují na vyproštění vrtulníku. | Foto: Jana Kosová | Zdroj: Český rozhlas

Posádka na místě zahynula

Havárie se stala ve středu zhruba deset minut před půl šestou odpoledne. Záchranáři okamžitě vyhlásili hromadné postižení osob a na místo poslali všechny dostupné posádky. Letěla tam taky jejich helikoptéra, která ale jen kroužila ve vzduchu a situaci monitorovala. V době nehody v hale nikdo nebyl, neštěstí však nepřežila celá posádka.

„Na místě dvě osoby utrpěly zranění neslučitelná se životem. Další dvě osoby jsme na místě resuscitovali, bohužel jejich resuscitace nebyla úspěšná a přes veškerou snahu musela lékařka na místě konstatovat u obou také úmrtí,“ uvedl mluvčí plzeňských záchranářů Martin Brejcha.

Na místo přijeli také policisté. Jejich mluvčí Dana Ladmanová pak ve středu večer potvrdila, že mezi oběťmi jsou tři cizinci a jeden Čech.

„Podle dosud zjištěných informací jsme zjistili totožnost jednoho muže české národnosti a teď ještě zjišťujeme totožnost tří cizinců.“

Příčiny a veškeré okolnosti nehody zjišťuje policie a vyšetřovatelé z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Podle krajské policejní mluvčí Martiny Korandové zahynul při nehodě dvaatřicetiletý Čech, šestačtyřicetiletá cizinka a další dva cizinci ve věku 57 a 45 let.

„Kriminalisté spolu s pracovníky Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod zjišťují dnes veškeré okolnosti, jsou na místě, provádějí se výslechy svědků, vyhodnocují zajištěné stopy. Jsou nařízeny znalecké posudky a soudní pitvy,“ doplnila Korandová.

Podle neoficiálních informací zahynul majitel plzeňské firmy Workpress Aviation a tři Thajci.

Nejpopulárnější stroj

Jednalo se o soukromou helikoptéru Robinson R 44 Raven. Policisté ale s ohledem na vyšetřování zatím nechtěli potvrdit, komu patří. Každopádně jde o čtyřmístný, jednomotorový typ, který je mezi lidmi velmi oblíbený. Od roku 1992 do roku 2017 se jich vyrobilo asi šest tisíc.

„Je to prostě stroj populární, v některých oblastech je náročný, řekněme, na pilotáž, ale je to prostě nejpopulárnější a je to nejrozšířenější letadlo třídy general aviation. Tím, že je tedy tak rozšířený, tak s ním létají i piloti, řekněme, nikoliv špičkoví. Tím, že je nejrozšířenější, tak může mít i bych řekl relativně větší poměr těch různých nehod a incidentů,“ vysvětlil letecký publicista Martin Velek. Dodal taky, že v Česku můžou být desítky vrtulníků typu Robinson R44.

Není to ani poprvé, co se tento typ v Česku zřítil. Stejný havaroval třeba taky v srpnu 2016 u Plas u Plzně. Nehodu nepřežili dva muži - instruktor, kterému bylo 55 let a taky o něco mladší pilot. Ten nacvičoval přistání při selhání motoru. V té době ale odlétal zhruba 54 hodin a podle závěrečné zprávy za pád mohlo několik jeho chyb.

Jde o jedno z nejtragičtějších leteckých neštěstí od vzniku České republiky, se čtyřmi oběťmi byla další dvě, a to v letech 1997 a 1998. Nejtragičtější dosud byla nehoda vrtulníku, při níž zahynulo v roce 2004 při cvičení u Náměšti nad Oslavou šest britských vojáků.

Piloti jednomotorových letadel musí ve vzduchu dodržovat několik pravidel. Například by neměli létat přímo nad městem. To můžou pouze dvoumotorové helikoptéry policistů, hasičů nebo záchranářů.

Pokud někdo vlastní dvoumotorový stroj a chtěl by taky letět nad město, musí mu to dovolit Úřad pro civilní letectví. Takových případů ale moc není.