Vrtulníky na hašení lesních požárů si musí najít sami hasiči. Po ohni v Hřensku chtějí výkonnější techniku

Vrtulníky na hašení případných lesních požárů si letos budou hledat sami hasiči. Na dotaz Radiožurnálu to uvedlo ministerstvo zemědělství, které zatím pronájem techniky zajišťovalo. Loňskou zakázku ale provázely nejasnosti a průtahy. Kvůli požáru v Českém Švýcarsku před dvěma lety hasiči chtějí mít k dispozici výkonnější stroje než dřív. Praha 10:53 5. února 2024

Hasiči po rozsáhlém požáru přehodnotili, jakou techniku na hašení lesních požárů potřebují. A rozhodli se také zapojit do záchranného systému Evropské unie. Díky tomu Česko dosáhne na unijní peníze na pronájem techniky. Na oplátku pak pomáhá při krizích v zahraničích.

Od Evropské komise už také hasiči dostali přes 32 milionů eur, v přepočtu přibližně 800 milionů korun, jako zálohu na nákup vlastního vrtulníku.

O unijní finance sice už loni žádali hasiči, zajištění techniky nicméně mělo stále na starosti ministerstvo zemědělství. To loni po průtazích vypsalo tendr na pronájem letounů, které unesou alespoň tři tisíce litrů vody – jak požadovali hasiči.

Tehdejší lidovecký ministr zemědělství Zdeněk Nekula zároveň zkoušel poptávat i armádu. To se ale nepodařilo. Smlouvy na dva vrtulníky Black Hawk se soukromou společností ale resort společně s ministerstvem životního prostředí podepsal jen den před nejzazším termínem, kdy Česko Evropské unii slíbilo začít držet hasicí pohotovost.

Současný ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL ještě loni na podzim sliboval, že letos jeho resort vše stihne lépe a o podobě hledání bude mít jasno na přelomu roku. Teď ale ministerstvo oznámilo, že celou zakázku na pronájem letounů přebírají hasiči.

„Přesun zajištění veřejné soutěže na leteckou hasičskou službu, na generální ředitelství hasičského záchranného sboru v letošním roce se uskutečnil na základě dohody ministrů vnitra, zemědělství a životního prostředí v závěru loňského roku, a to především kvůli zajištění větší operativnosti,“ vysvětluje mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Podle lidoveckého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL, pod jehož úřad spadají právě lesy v národních pracích, byla změna dlouhodobě plánovaná.

„Česko musí být připravené na požáry velkého rozsahu a je naprosto logické – a takto jsme se dohodli – že to budou hasiči, kteří tuto kompetenci převezmou. Oni jsou ti, kteří, když je požár, tak volají vrtulník. To znamená, že je logické, že budou nastavovat parametry veřejné zakázky oni,“ myslí si.

Delší podpora

Detaily letošní zakázky hasiči teprve vyjednávají. U Evropské komise si chtějí prosadit, aby financování Česku potvrdila rovnou na několik let dopředu. Podporu by letos chtěli čerpat na delší dobu než jako loni jen na dva měsíce.

„V rámci žádosti o grant rescEU jsme navrhovali s ohledem na specifika regionu střední Evropy období tří měsíců, a to od 15. června do 15. září. Cílem je uzavřít rámcovou smlouvu, ze které by mohla být čerpána jak služba zajištění pohotovosti v rámci rescEU Transition, tak případné nasazení vrtulníků mimo toto období dle potřeb hašení velkých požárů, včetně požárů mimo lesní porosty,“ říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Jiří Fröhlich.

A hasiči budou letos vypisovat ještě jeden tendr. Česko už má totiž jisté i unijní peníze na zmíněný nákup vlastního vrtulníku.

„Ten ideální stav je, pokud by se podařilo uzavřít do konce letošního roku smlouvu o dodávce. A termín na to dodání, jak máme zkušenosti z ostatních států, je dva až tři roky. To znamená, že jsme v roce 2027, kdy předpokládáme, že bychom mohli mít pořízený první hasicí vrtulník,“ potvrzuje náměstek generálního ředitele hasičů Petr Ošlejšek.

Celkem hasiči plánují za unijní peníze postupně pořídit tři vrtulníky, další tři chtějí financovat ze státního rozpočtu.