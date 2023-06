Většina kauz pana Ševčíka končí u soudu, říká senátor Staněk, který hlasoval pro odvolání děkana

Rektor VŠE Petr Dvořák může odvolat děkana Národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka. Umožnil mu to akademický senát školy. Rektor usiluje o Ševčíkovo odvolání, protože má za to, že poškozuje dobré jméno VŠE. „Pan rektor se předtím opakovaně snažil situaci řešit na úrovni fakulty, vyzýval fakultní senát, ať nějakým způsobem zakročí, ať jedná. To se nestalo,“ říká akademický senátor Petr Staněk. Rozhovor Praha 13:48 27. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Akademický senát VŠE hlasoval o odvolání děkana Miroslava Ševčíka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hlasoval jste pro, aby mohl rektor děkana Ševčíka odvolat?

Ano, je to tak.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Člen akademického senátu VŠE Štěpán Staněk ke kauze Ševčík

Očekáváte, že tak pan rektor v dohledné době učiní?

Záleží na tom, co znamená v dohledné době. Zákon o vysokých školách říká, že rektor může děkana odvolat po vyjádření senátu fakulty se souhlasem senátu školy. Souhlas školy pan rektor dostal, a ten souhlas je velmi silný. Je vidět, že v rámci celé VŠE má pan rektor silnou podporu.

Nicméně je tu ještě druhý krok, a to vyjádření senátu Národohospodářské fakulty, k čemuž mělo dojít minulý týden. Senát nicméně přerušil své zasedání a vyjádření ještě nedal.

Senát Národohospodářské fakulty se za svého děkana v dubnu postavil, takže asi není možné čekat jiný výsledek. Nebo ano?

Byl bych velmi překvapený, kdyby byl výsledek jiný, než že se za svého děkana postaví.

Jisté tedy je, že rektor pana děkana Ševčíka odvolá?

Jakmile budou naplněny dva předpoklady, k čemuž věřím, že dojde v brzké době, tak pan rektor bude určitě bude pokračovat v tom, co oznámil, a to je ta procedura odvolání děkana.

Nebude brát ohled na to, jakým způsobem se vyjádří fakultní senát?

Senát se má vyjádřit. Pan rektor se předtím opakovaně snažil situaci řešit na úrovni fakulty, vyzýval fakultní senát, ať nějakým způsobem zakročí, ať jedná. To se nestalo, a proto pan rektor sáhl k poslednímu možnému kroku, a to je to, že pana Ševčíka z funkce odvolá on.



Soudní cesta

Děkan Ševčík řekl, že pokud skutečně bude odvolaný, tak se bude bránit, a to i právní cestou. Nemáte obavu, že celá kauza skončí u soudu?

Není to obava, protože ve výsledku většina kauz pana Ševčíka u soudu končí, takže určitě se dá očekávat, že se bude bránit soudní cestou. To už avizoval, zmiňoval to i jeho právník, zejména procesní stránku věci. Ani se tolik nezaobírali jádrem podnětu pana rektora. Dá se čekat, že bude soud.

Čím podle vás děkan Ševčík poškodil nebo dál poškozuje dobré jméno školy?

Většina věcí byla v podkladu pro odvolání. Jde o jeho výroky i jeho chování. Nejen samotné výroky, ale jde o tu formu, jak to říká, platformu, kterou volí, kde se bude prezentovat. Celkový dojem, jak se vyjadřuje, jak jedná.

V zásadě se pan Ševčík snažil většinu výroků bagatelizovat a říká: „Já nepoužíval tak hrozná slova. Já jsem neřekl nic sprostého.“ Ale v zásadě jde o celkový dojem, a hlavně to, že je ve vztahu k VŠE v pozici vedoucího pracovníka. Jestli chcete konkrétní případy, tak jde o vystupování na pódiu po boku extremistů.

Ševčíka může rektor Vysoké školy ekonomické odvolat z funkce. Akademický senát s tím souhlasil Číst článek

Myslím si, že všichni ví, co tam řekl. Jde o paušalizované nazývání až urážení studentů, označování za vymyté mozky. A to zmiňoval v kontextu se studenty vlastní fakulty. Osočování lidí, že jsou „vymaštění“ na základě nějaké jejich volební preference. Přetlačovaná u muzea. Za poslední rok se to poskládalo.

Zastánci děkana Ševčíka dlouhodobě argumentují, že snahy o jeho odvolání můžou být omezováním svobody na univerzitě. Nemáte obavu, že Ševčíkovou odvolání bude vyvolávat pochybnosti, jestli nekončí právě kvůli svým názorům?

Ano, jeho zastánci se odkazují na svobodu slova, zmiňují autonomii fakult. Ale je potřeba si uvědomit, že fakulta je stále součástí VŠE, jsme jedna univerzita. Do určité míry bychom měli „kopat“ za školu. Máme institucionální akreditaci a pan Ševčík svým jednáním ovlivňuje všechny.

Já jsem z fakulty informatiky a statistiky, kolega senátor docent Mazouch na senátu zmiňoval, že i od nás odešel člověk na základě toho, že nechce být spojován s institucí, jejíž výraznou mediální tváří je právě pan docent Ševčík. Do určité míry ano.

Tím myslíte, že se do určité míry jedná o omezení svobody na univerzitě?

Nemyslím si, že by se jednalo o omezení svobody na univerzitě. Jde o to, že na vedoucí pozici v rámci školy jsou vyšší nároky z pohledu vystupování, z pohledu etických hodnot, z pohledu toho, že člověk, který v této pozici působí, by si měl uvědomovat svoji zodpovědnost. Reprezentuje celou instituci, reprezentuje fakultu, ale reprezentuje i vysokou školu.