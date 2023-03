Rektor VŠE požádal o svolání fakultního senátu k odvolání Ševčíka, jednat by se o něm mohlo do týdne

Rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák ve čtvrtek požádal předsedu akademického senátu Národohospodářské fakulty o bezodkladné svolání schůze, na které by se mělo jednat o odvolání děkana Miroslava Ševčíka. Podle vyjádření mluvčí školy Věry Koukalové by se zasedání mohlo konat do týdne od podání žádosti. Důvodem pro odvolání je Ševčíkovo chování na veřejnosti včetně účasti na protivládní demonstraci v sobotu 11. března, sdělil nedávno rektor.

