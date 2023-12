Ševčíkovi vadí „politický bossing“. Spor s rektorem VŠE chce řešit u soudu

Ve středu odpoledne jsi za mnou přišel do studia s informací, že jedeš za rektorem Dvořákem, protože bude asi odvolaný děkan Ševčík. V té době už jsi věděl, že se toho dne dopoledne sešel rektor Vysoké školy ekonomické (VŠE) Petr Dvořák sešel s děkanem Národohospodářské fakulty Miroslavem Ševčíkem, aby mu předal písemné odvolání?

Už jsme to v tu dobu věděli. I tím, jak tuto situaci dlouhodobě sledujeme, tak se k nám ty informace dostaly. Věděli jsme, že si rektor Ševčíka pozval k sobě do kanceláře a věděli jsme, že mu chtěl předat nějaké dokumenty a chtěl jeho podpis. Nikdo nám to nechtěl říct na jméno, protože vysoká škola to chtěla zveřejnit až v těch 15.00 hodin, kdy uspořádala tiskový brífink. A věděli jsme také ze dvou zdrojů, že mezi těmi dokumenty, které chtěl rektor Miroslavu Ševčíkovi předat, bylo i rozhodnutí o odvolání, které odmítl Ševčík podepsat a chtěl ho zaslat elektronicky nebo nějakým jiným způsobem (v tuto chvíli je tedy rozhodnutí o odvolání nepravomocné, pozn. red.).

Ve středu odpoledne jsi jel na tiskovou konferenci rektora VŠE Petra Dvořáka, aby ses tam dozvěděl, jak on říkal, že rozhodnutí odvolat děkana Ševčíka nebylo lehké. Dvořák oznámil: Znám ho od doby vysoké školy. Byla ta tisková konference emotivní?

„Pana docenta Ševčíka znám už od studentských let, jsem si vědom i jeho dlouholeté práce pro naši školu a velmi mě mrzí, že nás svými neuváženými kroky přivedl až do této situace.“ Petr Dvořák (Archiv ČRo, 13. 12. 2023)

Vůbec nebyla emotivní. Rektor Dvořák pouze shrnul dosavadní průběh. Na té tiskové konferenci vystoupil pouze doc. Dvořák a novináři, doc. Ševčík tam nebyl. Rektor spíš podle mě narážel na ta dřívější setkání, která proběhla z očí do očí: Ševčík – Dvořák, To bylo například před měsícem nebo před měsícem a půl, když se konalo zasedání fakultního senátu, kde se rektor Dvořák a děkan Ševčík familiérně oslovovali Peťuldo a Mirku, protože se, jak už bylo řečeno, znají dlouho a vím, že se dřív stýkaly i jejich rodiny. Emotivní to mohlo být z tohoto pohledu, ale ta konference byla čistým oznámením, že rektor přistoupil k tomu, o čem dlouhou dobu mluvil a co dlouho dopředu avizoval.

Co ses tedy na té tiskové konferenci všechno dozvěděl? Jinými slovy, jak nakonec rektor Dvořák obhájil své rozhodnutí odvolat děkana Ševčíka po tom sporu, který trvá zhruba devět měsíců?

Neřekl bych, že si to rektor nějak obhajoval. Rozhodl se, že Ševčíka odvolá a přednesl novinářům důvody, proč ho odvolává. Opět se vracelo k těm veřejným vyjádřením, kdy Ševčík podle něj nevystupoval korektně, nebo to bylo doprovázené osobními útoky. Opět rekapituloval, že doufal, že se Ševčík zdrží takových veřejných vyjádření, protože poškozují školu samotnou a Národohospodářskou fakultu. Opět se vracel k tomu, že Ševčíkovi několikrát domlouval, aby tak nečinil, že se to dělo za zavřenými dveřmi. Také připomněl, že prostě ty jeho výzvy nebyly podle něj vyslyšeny a že Ševčík v tom nadále pokračoval. Ve středu zazněl ještě další podpůrný argument, a to, že Ševčík nejen, že pokračoval ve veřejných vystoupeních, ale že o co hůř, že je dál obhajoval. Že neudělal žádnou sebereflexi.

Zmiňoval rektor Dvořák také to, že silné výhrady vůči děkanovi Ševčíkovi zaznívaly také od etické komise VŠE nebo od Akademického senátu VŠE?

Ano, o tyto instituce se opírá a potřeboval to k tomu odvolání, protože tak to ukládá zákon. Musel mít vyjádření minimálně fakultního senátu Národohospodářské fakulty a velkého Akademického senátu celé školy. O jejich stanoviska se opírá a říká, že má podporu nejen těchto orgánů, ale i zaměstnanců vysoké školy a většiny studentů školy. To, jestli to rektor obhájí, se dozvíme asi až před nějakým soudním líčením, až se o tom bude rozhodovat za několik měsíců.

Miroslav Ševčík na té tiskové konferenci nebyl. Jak víš, že spor mezi Ševčíkem a Dvořákem nakonec skončí až u soudu?

Miroslav Ševčík sice na té tiskové konferenci nebyl, ale vedle novinářů byl například tiskový tajemník Národohospodářské fakulty Daniel Váňa anebo jeden z dalších členů fakultního senátu – a ti se snažili rektora s tím jeho závěrem, že odvolává Ševčíka, konfrontovat. Takže už tam, když novináři dopoložili všechny dotazy a vypínaly se diktafony, tak ho začali konfrontovat s tím, proč to udělal, proč ho odvolává z politických důvodů atd. Vím o tom, že je doc. Ševčík přesvědčený o tom, že to je z politických důvodů, protože jsme pak šli k němu do kanceláře zeptat se na jeho reakci.

Miroslav Ševčík | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Byl tam?

Byl tam. Očekával, že za ním novináři přijdou a měl připravené nějaké vyjádření.

Takže si stoupl před novináře a mikrofony nebo tam seděl v kanceláři na židli a odpovídal?

Seděl v té své kanceláři známé z fotek, obklopen hromady papírů a odpovídal novinářům, na co se ho ptali. Zopakoval, že to je podle něj politicky motivované odvolání, že je odvoláván za svoje názory, neuvědomuje si, že by poškozoval jméno školy. Naopak si myslí, že to jméno poškozuje rektor tím, jak se ho snaží odvolat.

„Možná to načasování je také spojené s politikou, protože sem má přijít ministr Stanjura.“ Miroslav Ševčík (Archiv ČRo, 13. 12. 2023)

„Náš bývalý prezident řekl, že proces odvolávání děkana, tedy mé osoby, bude oprávněně přirovnáván k praktikám komunismu.“ Miroslav Ševčík (Archiv ČRo, 13. 12. 2023)

Pokud se nemýlím, tak také říkal, že je to celé spojené s politickým bossingem, že je to nezákonné. A prý se rektor Dvořák opírá o Ševčíkovou kritiku, která je více než rok stará, kdy kritizoval hospodářskou politiku současné vlády, že kritizoval způsob zastropování cen elektřiny, že dochází prý k ožebračování českých občanů a že eurokomisařka Věra Jourová je Joudová. A že to není nic zlého nebo sprostého, že to je prostě naivní člověk. Toto všechno říkal.

To všechno říká. Také říkal, že ve čtvrtek, tedy o den později, má na vysokou školu ekonomickou přijet ministr financí Stanjura z ODS a spojoval to dohromady – tedy že proto se ho rektor rozhodl odvolat o den dříve, tedy než přijede ministr, protože to je na politickou objednávku.

Handrkování o rozhodnutí

Rozhodnutí o odvolání je v tuto chvíli nepravomocné, protože děkan Ševčík si ho odmítl převzít a žádá po rektoru Dvořákovi, aby ho zaslal buď do datové schránky, nebo poštou. Prý těmi standardními cestami. Důvod, proč ho nepřevzal, je skutečně pouze takový, že ho chce doručit jinak než osobně, nebo na těch materiálech, které mu donesl pan rektor Dvořák ve středu dopoledne bylo i něco, s čím nesouhlasil?

Dá se říct, že důvody jsou tři. Jeden je ten, že to chce doručit nějakou standardní cestou. Další z důvodů, který Ševčík zmínil, je, že hned na první straně rektor napsal, že má vyjádření fakultního senátu Národohospodářské fakulty. Jenže tam je zádrhel v tom, že fakultní senát nevydal skutečné vyjádření. Na posledním zasedání vydal usnesení, kde členové a členky senátu sdělili, že se odmítají vyjádřit. Je to právní otázka, jak k tomu přistupovat, jak vykládat zákon. Pro kontext mohu říct, že existuje rozsudek Krajského soudu v Ostravě, který řešil podobný případ odvolání děkana ostravské Lékařské fakulty a tam vyjádřil myšlenku, že stačí, aby to ten fakultní senát na zasedání projednal, nemusí vyjádřit, nemusí k tomu zaujmout žádné stanovisko. Ale v momentě, kdy odvolání projedná, tak se to dá považovat za splnění té zákonné povinnosti. To je druhá věc, kterou Ševčík rektorovi vyčítal. A ta třetí je ta, že Miroslav Ševčík tvrdí, že na tom papíru o rozhodnutí o odvolání byly rukou dopsané nějaké čmáranice. On o tom mluví jako o čmáranicích, jestli tam bylo dopsané nějaké slovo tužkou, těžko říct. Rektor se k tomu blíž nevyjadřoval.

Mohl to být tedy jeden z důvodů, proč nechtěl dokumenty převzít, protože mu přišlo, že tam je něco dodatečně napsané, a s tím on nesouhlasí.

On říkal, že to prostě není standardní. Chce, aby byly napraveny tři věci. Jedna je, aby mu to doručili standardní cestou, aby tam nebylo napsáno, že má rektor vyjádření fakultního senátu a aby tam nebyly nějaké ty čmáranice, jak on o tom mluví.

Hned potom se objevily dotazy, zda rektor může skutečně takto zasáhnout do dění, na fakultě, že fakultní senát si vybírá svého děkana, který je na návrh fakultního senátu také odvoláván. Jak je to podle zákona? Mohl rektor Dvořák udělat to, co ve středu udělal?

Jednoznačně mohl, protože zákon mu dává přesné podmínky, za kterých může odvolat děkana nějaké fakulty. Jak už jsme to naznačili, tak rektor musí požádat o vyjádření fakultní senát, který by to měl projednat a zaujmout k tomu nějaké stanovisko, které může být i negativní – to v tom zákoně není blíž specifikováno. A další podmínkou je, že to musí projednat celý Akademický senát vysoké školy a musí k tomu dát souhlasné stanovisko – to rektor Dvořák získal už tuším někdy v létě. Třetí podmínka pro odvolání je, že děkan musí významným způsobem porušovat nějaké své povinnosti anebo poškozovat dobré jméno školy. To je trošku subjektivní vnímání, ale rektor to tak vnímal a teď to zřejmě bude to na posouzení soudu, pokud skutečně doc. Ševčík přistoupí k této cestě, jak jak už avizoval.

Je skutečně právně nosné, že rektor odvolá děkana na základě subjektivního dojmu, že poškozuje dobré jméno VŠE tím, že se nějak vyjadřuje, že někam chodí? O čemž děkan tvrdí, že tam chodí náhodně nebo že se tam objevuje náhodně apod.

Věřím, že rektor Dvořák k tomu má zpracované nějaké právní analýzy a stanoviska a opírá to o několik bodů, kdy si myslí, že Ševčík poškodil dobré jméno univerzity. Patří tam například i demonstrace, na kterých Ševčík vystoupil. Jedna byla myslím v září loňského roku, a na té Ševčík křičel do mikrofonu, že premiér Petr Fiala z ODS je hňup atd. Po této demonstraci si ho teprve rektor pozval na kobereček a říkal mu, ať už na ty demonstrace nechodí, ať tam nevystupuje, ať před tím vystoupením neříkají, že to je děkan Národohospodářské fakulty VŠE, ať to odděluje. Rektor ale ve středu říkal, že by si každý měl uvědomit, že když je děkanem nebo někým ve vysoké funkci veřejné školy, tak nejde úplně oddělit osobní život od života pracovního.

Děkan VŠE Miroslav Ševčík na demonstraci | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pan děkan Ševčík byl politicky aktivní člověk.

To bylo trošku na houpačce. V jednu chvíli byl ekonomickým poradcem nebo expertem Trikolóry. Po výtkách rektora jím přestal být, ale nyní se zřejmě zase vrací. Například předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala ho označuje za jejich ekonomického experta a mluví o něm jako o možném kandidátovi třeba na ministerstvo financí. Takže zřejmě se zase vrací.

Velmi hlasitě se ho zastal i předseda SPD Tomio Okamura, když mluvil o nové totalitě v souvislosti s odvoláním Ševčíka. To ve středu zmínil i Miroslav Ševčík v té své kanceláři, když pokládal řečnickou otázku a říkal: Já jsem někde slyšel, že tady nemáme novou totalitu, protože Ševčík je stále děkanem VŠE. A já se ptám, když mě teď odvolají, tak máme tady tu novou totalitu?

Další událost, po které situace na VŠE vyeskalovala, byla demonstrace v letošním březnu, kdy na Václavském náměstí strana Právo Respekt Odbornost (PRO) Jindřicha Rajchla pořádala demonstraci Česko proti bídě a na té demonstraci se objevil pan Ševčík někdy ze začátku i s tiskovým tajemníkem, s panem Váňou. Pak ho nebylo na těch kamerových záznamech vidět. A po rozpuštění demonstrace, v momentě, kdy dav chtěl zřejmě proniknout do Národního muzea a sundat ukrajinskou vlajku, která vlála na čele budovy, a kdy těžkooděnci ten dav vystrkávali ze schodů Národního muzea, se tam Ševčík objevil znovu. Těžko bychom mohli říct, že chtěl Miroslav Ševčík tu vlajku strhávat. Spíš z toho, co, jak už jsme se tady bavili v tom minulém díle, tak spíš se tam opravdu ocitl náhodou.

On tvrdil, že tam šel někoho zachránit.

Ano. Na těch záznamech je vidět, že je tam s mužem, který byl zakrvácený a těch policistů se dožadoval nějaké menší míry represe. Po tomto jeho vystoupení na těch schodech Národního muzea a po fotografiích některých novinářů rektor zahájil to jeho odvolávání. Takže to trvá už téměř tři čtvrtě roku.

Další demonstrací, na které se Ševčík objevil, ale ne jako řečník (to zdůrazňuje, že po připomínkách rektora začal odmítat pozvání, aby vystupoval na těch demonstracích jako host nebo ekonomický expert), byla demonstrace v září, na které jsem ho potkal, když se prodíral davem a tvrdil, že je tam pouze náhodou, protože si tam byl vyzvednout rodinné příslušníky. Je pravda, že šel boční ulicí, nešel nikde před pódiem a ta cesta mu zabrala opravdu několik desítek minut, protože každý se s ním chtěl vyfotit a každý mu tam vyjadřoval podporu.

Bude Ševčík znovu zvolen?

V celém tom procesu se pak dlouho čekalo na to, až se vyjádří fakultní senát, protože akademický senát se nějakým způsobem vyjádřil. Rektor Dvořák čekal na to, co bude moc udělat anebo ne. A tím se zpátky dostáváme k tomu, co se odehrálo tento týden ve středu. Patrně k tomu bude k tomu soudní dohra, ale zajímá mě ještě jedna věc, totiž jak jsme mluvili o té fakultní autonomii v rámci VŠE – nemůže to být nakonec také tak, že fakultní senát, který je s děkanem Ševčíkem v nějaké shodě, si nemůže zvolit za nového děkana znova Ševčíka?

Ve středu jsem se rektora Dvořáka ptal, jestli je připraven na takovou možnost, že by mu fakultní senát opět navrhl ke jmenování právě děkana Ševčíka. On se pousmál a řekl, že je připravený na všechno, ale že situace řeší až v momentě, kdy nastanou. Takže tím ti odpovídám, že se to může stát, ale nutno říct, že Ševčík to v tuto chvíli odmítá. V momentě, kdy začne být odvolání pravomocné, tak fakultu povede jeho zástupkyně, proděkanka pro studium a povede fakultu do doby, než senát vyhlásí nové volby na děkana. Ševčík odmítá, že by se do nich přihlásil, protože říká, že v tu dobu už bude podaná žaloba a už to bude řešit právní cestou. On si je podle mého názoru vědom, že rektor by měl velký problém s tím ho jmenovat zpátky do funkce, když ho odvolal.

Takže by to byla jen nějaká další obstrukce nebo nějaký naschvál, který by udělali rektorovi Dvořákovi. Ale že by to fakticky něco změnilo na vedení fakulty, to se nedá říct. Spíš se dá očekávat, že tím, jak je senát Národohospodářské fakulty Ševčíkovi nakloněn, tak zvolí kandidáta, který je s panem děkanem za dobře už v tuto chvíli.

Kdy bude rozhodnutí o odvolání pravomocné? Neptal ses rektora Dvořáka, zda nakonec tedy pošle to rozhodnutí poštou nebo datovou schránkou?

Z vyjádření rektora Dvořáka jsem pochopil, že k tomu přistoupil nebo že k tomu přistoupí a že Ševčíkovi vyhoví, aby mu to poslali nějakým jiným standardním způsobem. V tom případě rozhodnutí nabývá pravomoci o 10 dní po doručení do datové schránky nebo do poštovní schránky.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: České televize.