‚Vše si musíme vézt s sebou.‘ Armádní zdravotníci cvičí nasazení polní nemocnice na Kroměřížsku

Více než tři stovky příslušníků Agentury vojenského zdravotnictví a také příslušníci aktivních záloh trénují v Loukově na Kroměřížsku. Připravují se na nasazení polních nemocnic v terénu. Trénink letos přizpůsobili tomu, jak vypadá reálná situace na Ukrajině. „V minulosti jsme stavěli nemocnice ve stanech, ale realita z Ukrajiny je taková, že jsou schované v budovách,“ řekl pro Český rozhlas Zlín podplukovník David Řezáč.

Reportáž Loukov (Kroměřížsko) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Armádní zdravotníci cvičí nasazení polní nemocnice v budově místo stanu

Armádní zdravotníci cvičí nasazení polní nemocnice v budově místo stanu | Foto: Leona Nevařilová | Zdroj: Český rozhlas

Do polní nemocnice zdravotníci přivezli namaskovaného figuranta s rozdrcenou nohou a střepinou v hrudníku v rámci nácviku zdravotnického zásahu v bojových podmínkách.

Přehrát

00:00 / 00:00

Zdravotníci na Kroměřížsku cvičí nasazení polních nemocnic. V reakci na situaci na Ukrajině je staví v budovách

„Těžký stav. Jednoznačně pacient, kterého označujeme jako priorita jedna. Máme za úkol stabilizovat, co se týče životních funkcí, a pokud potřebuje buď krev, anebo chirurgický výkon, tak to tady poskytujeme,“ vysvětlil úkoly 61. polní nemocnice s označením 2B její náčelník, podplukovník Řezáč.

V areálu v Loukově vyrostly kvůli nácviku dvě nemocnice, jedna stanová a druhá improvizovaná v prázdné budově. „Máme 60 lidí, zhruba 40 z nich jsou lidé, kteří dělají zdravotnickou činnost a méně než dvacet jsou lidé, kteří se starají o logistické věci, aby byla pitná voda, abychom měli sociálky, aby nám fungovala elektřina, aby se vytápělo a tak dále,“ popsal.

V různých prostorách

„V civilní nemocnici přijdete, zapnete vypínač, všechno to máte připravené. Výzva pro nás je, že musíme nemocnici zabezpečit a všechno si musíme vézt s sebou. Musíme do čtyř hodin být schopní nemocnici postavit tak, abychom mohli přijímat už první pacienty,“ zdůraznil Řezáč.

Do polní nemocnice zdravotníci přivezli namaskovaného figuranta s rozdrcenou nohou a střepinou v hrudníku | Foto: Leona Nevařilová | Zdroj: Český rozhlas

Do polní nemocnice zdravotníci přivezli namaskovaného figuranta s rozdrcenou nohou a střepinou v hrudníku | Foto: Leona Nevařilová | Zdroj: Český rozhlas

Cvičení armádních zdravotníků je každoroční, to letošní ale podle Řezáče reaguje na současné potřeby: „V minulosti jsme stavěli nemocnice vždycky ve stanech, ale víme, jaké jsou informace z Ukrajiny, kde takovéto nemocnice vůbec nejsou. Realita je taková, že jsou schované v budovách.“

Na to se chtějí asi tři stovky příslušníků Agentury vojenského zdravotnictví spolu s aktivními zálohami připravit.

„Cílem cvičení je detekovat, jestli jsme schopni pracovat i v jiných prostorách, než máme, to znamená stan nebo kontejner. Jestli jsme schopni se přesunout třeba do budov, do sklepů a do nějakých jiných prostor nám určených podle úkolu,“ přiblížila náčelnice šesté polní nemocnice, podplukovnice Šárka Blažková. Cvičení v Loukově potrvá až do pátku 26. září.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme