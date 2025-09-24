‚Vše si musíme vézt s sebou.‘ Armádní zdravotníci cvičí nasazení polní nemocnice na Kroměřížsku
Více než tři stovky příslušníků Agentury vojenského zdravotnictví a také příslušníci aktivních záloh trénují v Loukově na Kroměřížsku. Připravují se na nasazení polních nemocnic v terénu. Trénink letos přizpůsobili tomu, jak vypadá reálná situace na Ukrajině. „V minulosti jsme stavěli nemocnice ve stanech, ale realita z Ukrajiny je taková, že jsou schované v budovách,“ řekl pro Český rozhlas Zlín podplukovník David Řezáč.
Do polní nemocnice zdravotníci přivezli namaskovaného figuranta s rozdrcenou nohou a střepinou v hrudníku v rámci nácviku zdravotnického zásahu v bojových podmínkách.
„Těžký stav. Jednoznačně pacient, kterého označujeme jako priorita jedna. Máme za úkol stabilizovat, co se týče životních funkcí, a pokud potřebuje buď krev, anebo chirurgický výkon, tak to tady poskytujeme,“ vysvětlil úkoly 61. polní nemocnice s označením 2B její náčelník, podplukovník Řezáč.
V areálu v Loukově vyrostly kvůli nácviku dvě nemocnice, jedna stanová a druhá improvizovaná v prázdné budově. „Máme 60 lidí, zhruba 40 z nich jsou lidé, kteří dělají zdravotnickou činnost a méně než dvacet jsou lidé, kteří se starají o logistické věci, aby byla pitná voda, abychom měli sociálky, aby nám fungovala elektřina, aby se vytápělo a tak dále,“ popsal.
V různých prostorách
„V civilní nemocnici přijdete, zapnete vypínač, všechno to máte připravené. Výzva pro nás je, že musíme nemocnici zabezpečit a všechno si musíme vézt s sebou. Musíme do čtyř hodin být schopní nemocnici postavit tak, abychom mohli přijímat už první pacienty,“ zdůraznil Řezáč.
Cvičení armádních zdravotníků je každoroční, to letošní ale podle Řezáče reaguje na současné potřeby: „V minulosti jsme stavěli nemocnice vždycky ve stanech, ale víme, jaké jsou informace z Ukrajiny, kde takovéto nemocnice vůbec nejsou. Realita je taková, že jsou schované v budovách.“
Na to se chtějí asi tři stovky příslušníků Agentury vojenského zdravotnictví spolu s aktivními zálohami připravit.
„Cílem cvičení je detekovat, jestli jsme schopni pracovat i v jiných prostorách, než máme, to znamená stan nebo kontejner. Jestli jsme schopni se přesunout třeba do budov, do sklepů a do nějakých jiných prostor nám určených podle úkolu,“ přiblížila náčelnice šesté polní nemocnice, podplukovnice Šárka Blažková. Cvičení v Loukově potrvá až do pátku 26. září.