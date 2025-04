Vše ukazuje spíše na to, že bude odvolán, říká analytik Rožánek o možném konci šéfa České televize Součka

Generální ředitel České televize Jan Souček se v úterý na půdě Sněmovny bránil kritice Rady České televize. Ta bude příští úterý hlasovat o jeho odvolání. Ještě předtím se vůči Součkovi vymezilo jeho zpravodajství kvůli tomu, že na brífink minulý týden nevpustil všechna média. „Momentálně všechno ukazuje spíše na to, že bude skutečně odvolán z funkce,“ hodnotí situaci pro Český rozhlas Plus mediální analytik Filip Rožánek. Rozhovor Praha 19:35 30. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální ředitel České televize Jan Souček | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak rozumíte tomu, co se děje kolem generálního ředitele ČT?

Napětí kolem generálního ředitele vyvěrá ze tří stran, jednak z České televize samotné, jednak od části radních, kteří ho dlouhodobě nemusí, a jednak od radních, kteří ho dříve volili, ale nyní ztratil jejich podporu.

Jejich motivace jsou různé, třeba u těch, kteří ho dříve podporovali, a teď už ne, tak může být jedním z faktorů i fakt, že po nich vymáhá škodu, která vznikla České televizi v souvislosti s nezákonným odvoláním dozorčí komise v roce 2020.

Generální ředitel Souček v úterý na mediálním výboru Sněmovny řekl, že to celé začalo v březnu, když mu rada udělila tři výtky. Jak přesvědčivě se před těmito výtkami hájí a nakolik jsou ty výtky odůvodněné?

Hájí se velmi dlouze, velmi komplexně. Ta problematika je složitá, ale můžeme zjednodušeně říct, že všechny tři výtky zcela odmítá, ony se týkají začerňování smluv, personální politiky a komunikace ohledně mediální novely.

Jan Souček tvrdí, že co se týče třeba začerňování smluv, tak praxi změnil a přijde mu zvláštní, že Rada České televize mu za to uděluje výtku, přestože její poradní orgán ještě sám nedokončil kontrolu nové praxe začerňování smluv.

Takže on tam upozorňuje na ten časový paradox, že dostává výtku, přestože kontrola začerňování smluv ještě stále probíhá a není vůbec dokončena.

Názor proti názoru

Jak důležitá je v celém dění výměna názorů mezi generálním ředitelem Součkem a členem Rady České televize Lubošem Xaverem Veselým? Tady jenom připomenu, že Veselý nejdříve řekl, že měl se Součkem dohodu, za jakých podmínek ho zvolí. Souček to v úterý na mediálním výboru popřel. Veselý potom řekl, že Souček lže.

Ano, to je jeden z poněkud bizarních rysů celé aktuální situace kolem České televize. Myslím si, že za normálních okolností by se něco takového vůbec nemělo ve veřejném prostoru odehrávat, neměl by si takhle generální ředitel posílat vzkazy přes média se členy kontrolního orgánu.

Myslím si, že to spíše ilustruje atmosféru, protože nedokážeme zvenčí říct, kde je pravda. Jan Souček upozorňuje, že některé ty věci, které měl údajně Xaverovi slíbit, tak veřejně říkal v rámci svého kandidátského projektu, takže by to těžko mohla být nějaká neveřejná dohoda s panem radním.

Stejně tak třeba popírá to, že měl lobovat za zvyšování poplatků. Takže těžko rozsoudit zvenčí, kde je pravda, je to názor proti názoru.

Co podle vás může být za slovy generálního ředitele Součka, že čelil pokusům některých členů rady o vydírání? Mohl být, jak se vyjádřil, vydírán kvůli tomu, aby nevymáhal škodu způsobenou členy Rady České televize tím, že před lety nezákonně odvolali dozorčí komisi?

Tento výrok hodně rezonoval i na úterním jednání mediálního výboru, a pokud jsem pochopil, tak tohle byla poslední kapka pro některé radní, aby podepsali žádost o svolání mimořádné schůze, na které se bude jednat o odvolání generálního ředitele.

Dotklo se jich totiž, že nebyl jmenovitý a že toto podezření tím pádem ulpělo na všech členech rady. A vyzývali ho, aby pokud k nějaké takové situaci vůbec došlo, tak aby podal trestní oznámení a jenom o tom nemluvil do médií.

Vlastimil Ježek, radní České televize, v úterý na výboru přímo citoval tenhle status generálního ředitele a přímo tam mluvil o tom, že to je absolutní lež, a že tedy Jan Souček prostě bude příští úterý čelit návrhu na odvolání a že to vychází z těch výtek, které mu dříve udělili, a z řekněme toho dlouhodobého pocitu, že generální ředitel nestačí na svou funkci.

K hlasování nemusí dojít

Jak si myslíte, že to hlasování příští týden dopadne? Považujete za pravděpodobné, že to generální ředitel Souček ustojí?

Momentálně všechno ukazuje spíše na to, že skutečně bude odvolán z funkce, ale já už jsem na Radě České televize zažil řadu scénářů. Může také dojít k tomu, že vůbec neschválí program té mimořádné schůze nebo třeba ten bod bude přerušen a k samotnému hlasování dojde až na jiné schůzi.

Zkrátka a dobře těch variant, které ještě mohou nastat v úterý, je vícero, přece jenom v televizním prostředí je to ještě dlouhá doba, a byť si myslím, že všechno směřuje k odvolání generálního ředitele, tak se tam ještě mohou některé věci vyvinout.

Ještě závěrem k tomu, že mediální výbor Sněmovny doporučil, aby poslanci neschvalovali výroční zprávu o činnosti České televize. Navrhnul to zpravodaj výroční zprávy poslanec Ondřej Babka z hnutí ANO. Zpravodajství ČT je podle něj nevyvážené, také si stěžoval na zastoupení opozičních stran ve zprávách. Dají se taková tvrzení o něco opřít?

Tahle tvrzení vycházejí z interpretace grafů, která jsou ve výroční zprávě. Radní České televize přímo na tom zasedání s Babkou polemizovali. Panu poslanci vysvětlovali, jak tu tonalitu příspěvků zastoupení jednotlivých politických aktérů v hlavní zpravodajské relaci vůbec interpretovat.

Nicméně to závěrečné hlasování dopadlo tak, jak dopadlo, kvůli tomu, že před ním odešli z místnosti dva vládní politici, poslankyně Nina Nováková (KDU-ČSL) a poslanec Petr Bendl (ODS). A tím pádem se změnil poměr hlasů a těsně prošel ten návrh na neschválení výroční zprávy.

