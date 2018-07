Technoparty v Ústí nad Labem oficiálně skončila, hudba ale neutichla

V ústecké čtvrti Všebořice po třech dnech oficiálně skončila technoparty na pronajatém soukromém pozemku. Účastníků postupně ubývá. Zatímco v sobotu jich bylo přes 3000, v neděli navečer už jen asi třetina. Hudební produkce několika jednotlivců ale trvá, uvedla po 17:30 mluvčí policie Alena Bartošová. Všebořice 19:15 29. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Technoparty v Ústí nad Labem oficiálně skončila, bylo na ní přes 3000 lidí | Foto: Hájek Vojtěch | Zdroj: ČTK

„Upozornili jsme je, že by měli produkci ukončit. Čekáme, zda uposlechnou. Pokud ne, dopouští se přestupkového jednání, které budeme nadále řešit,“ dodala.

Účastníci na akci přijeli zhruba 800 auty, podle mluvčí řidičům nabízejí možnost před odjezdem si bezplatně otestovat, zda nejsou pod vlivem alkoholu. „Využívají toho,“ dodala.

Policisté zatím řešili jen majetkové delikty. „Žádné závažnější problémy jsme v průběhu akce zatím řešit nemuseli,“ uvedla Bartošová.

Z pátku na sobotu má nahlášenou jednu krádež mobilu a peněženky a z dnešní noci krádež kabelky s telefonem a peněženkou v hodnotě skoro 8000 korun a části hudební techniky. „Jde o odcizení hudební aparatury v hodnotě 3000 korun,“ uvedla Bartošová.

Na technoakci Falanx 2018 zvala na facebooku veřejná skupina C23CHTEKNO. Podle diskutujících v této skupině je okradených zřejmě víc, podle jejich tvrzení přišli další účastníci hlavně o peníze a mobily.

Místostarosta městského obvodu Centrum, kam Všebořice patří, Karel Karika zatím ví o jedné stížnosti na hluk. Městská policie za zjištěné přestupky žádnou pokutu neuložila. „Vše jsme řešili domluvou,“ uvedl mluvčí ústecké městské policie Jan Novotný.

Záchranná služba podle mluvčího Prokopa Voleníka měla dva výjezdy v souvislosti s technoparty, nešlo o nic závažného. „V jednom případě šlo o lehký úraz,“ dodal.

Technoparty se konala na dohled od všebořického sídliště. Na místě bylo v sobotu odpoledne podle fotoreportéra asi 15 míst s reproduktorovými stěnami. Soundsystémy byly přes den otočené od sídliště směrem na Krušné hory.

Hudba zněla i v noci

Organizátoři slibovali, že aparaturu na noc na dnešek vypnou ve 22:00, učinili tak ale až krátce po 23:00. „Během noci jsme nic závažnějšího neřešili,“ řekla mluvčí policie. Podle některých diskutujících na sociální síti byly po půlnoci asi na půl hodiny spuštěny tři soundsystémy, ale ne moc hlasitě.

Technoparty na Ústecku V Ústeckém kraji se konala technoparty například v roce 2015 u Červeného Újezdu na Teplicku. Na akci nahlášenou jako soukromou přijelo na 4000 lidí. Letos na přelomu dubna a května se na kraji Liberce konala technoparty Czarotek, té se zúčastnilo podle policie asi 7000 lidí.

Původně účastníci přijížděli od čtvrtka na louku u obce Chuderov nedaleko Ústí. Lokalita je ale v chráněné krajinné oblasti, proto je policie vyzvala k odchodu a účastníci se poté přemístili do Ústí.

Diskutéři ve facebookové skupině C23CHTEKNO vybrané místo kritizovali. Některým vadilo, že nebylo dodrženo vypnutí aparatury ve slíbených 22:00. Jiným, že se naopak aparatura na noc vypnula.

„Tímhle jsme jim ukázali, že to jde, jak chtějí oni, ne jak chceme my... Nejhorší nejhorší nejhorší! Jsem zklamaná jako nikdy,“ uvedla další diskutérka, která dle svého vyjádření jezdí na tyto akce už 20 let.