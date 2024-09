Všechno je od bahna, nasáklé vodou a zničené. V ostravské Polance si pomáhají sousedé navzájem

Opadávající voda odhaluje ohromné škody - a ukazuje taky lidské sepětí a pomoc. Třeba v ostravském obvodu Polanka nad Odrou přišla rodině do vytopeného domu pomoct s vyklízením zničených věcí dobrovolnice Petra - mladá žena ze sousedství. Dům seniora, který tam žije se svou pětaosmdesátiletou matkou, zalila rozvodněná Odra. Polanka 17:06 19. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na otázku, zda neuvažoval o tom, že se odstěhuje, pan Milan odpovídá, že nemá kam (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvaašedesátiletý Milan mě vede na dvorek svého domu. Teď je to tu zničené, na zemi leží záclony. „Nemám nic. Tam mám oblečení ještě v červených pytlech, to mi snacha vypere,“ říká. Jediné, co mu zůstalo, jsou maskáčové tepláky a gumáky.

Na otázku, zda neuvažoval o tom, že se odstěhuje, odpovídá, že nemá kam. „A kam půjdu? Já tu mám ještě matku, které je 85 let a bydlela tady se mnou. Kde teď něco najdu? Do bytu nechci, mám ještě psy,“ vysvětluje.

Nakukuji do bytu. Na zemi leží linoleum, ze kterého teče voda. Podle pana Milana je pod ním ještě dřevotříska, která vodu nasaje. Nyní řeší, co všechno nechat v kuchyni. Pan Milan trvá na tom, že koření se nechat musí, protože nebylo pod vodou. Je totiž kuchař.

Na místo přijela pomoct paní Petra. Je z Polanky a ví, že toto místo Odra vždycky zatopí. Tak neváhala a přijela. „Zatím vyklízíme to nejhorší, všechno je od bahna, nasáklé vodou a zničené. To, co bylo pod vodou, se vynáší ven,“ popisuje.

Kontejner, který stojí venku, je úplně plný. Jsou v něm koberce, linoleum, nábytek, zkrátka všechny věci, které byly pod vodou. „V domě stálo asi 60 nebo 70 centimetrů vody,“ popisuje další muž, který na místě pomáhá. Jeho otec a babička bydlí ve vedlejším domě. S bratrem a kamarády se proto rozhodl na místo přijet pomoct.

Ve strouze na poli vidím, co všechno voda přinesla. Je tady třeba jedna gumáková bota nebo sušák na oblečení. Z místního rozhlasu zní zpráva, že je akutní nedostatek vysoušečů. Dobrá zpráva ale je, že příjezdové cesty do vesnice už jsou obnoveny.