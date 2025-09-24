‚Všechny ujišťuje, že nic neprovedl.‘ Baránek zůstává i přes pozastavené členství v ANO primátorem Havířova
Primátor Havířova Ondřej Baránek má kvůli kauze přidělování městských bytů pozastavené členství v hnutí ANO. V čele města ale zůstává. Podle zjištění Českého rozhlasu je zatím pevná i celá havířovská koalice.
Ondřej Baránek se odvolával na pondělní hlasování zastupitelstva, které ho ve funkci podrželo. V úterý ráno prý sám navrhl své členství ve hnutí pozastavit, to posléze potvrdil i celorepublikový výbor hnutí ANO.
Ve stejném rozhodnutí celorepublikový výbor ANO pozastavil členství i dalším dvěma lidem spojeným s kauzou městských bytů. Opozice navrhovala, aby o místo v radě města přišel taky náměstek Daniel Vachtarčík z Hnutí pro Havířov. I on v radě Havířova zůstává.
Většinu ve vládnoucí havířovské koalici má hnutí ANO, čtyři křesla v zastupitelstvu obsadili členové Hnutí pro Havířov. Šest křesel připadá na koalici Spolu plus, která se skládá z ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Podle Leoše Lukaštíka z ODS není zatím důvod koalici rozpouštět nebo měnit.
„Primátor ujišťuje všechny kolem sebe, že nic neprovedl. To stejné i Vachtarčík. Proto jsme je ve funkcích podpořili. Až soud rozhodne, bude se asi něco řešit. Je to jejich osobní rozhodnutí a my jim věříme,“ uvedl Lukaštík.
Obdobně se vyjádřil také člen rady Havířova Bohuslav Niemiec z KDU-ČSL. Napsal, že situace je vážná. „Ale protože aktuálně nemáme dostatek informací, nechceme činit nevratné kroky, které by rozkolísaly fungování města,“ doplnil.
Niemiec, který za Spolu kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovy, taky dodal, že případ sledují a budou na něj samozřejmě dál reagovat.
Reakce zevnitř hnutí
Stejné konference jako primátor Baránek se ve středu zúčastnil také hejtman Josef Bělica z ANO, který kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny. Bělica se podobně jako Baránek k situaci nechtěl vyjádřit.
Josef Bělica z ANO byl přitom primátorem Havířova do loňského prosince, tedy v době, kterou policie vyšetřuje kvůli přidělování městských bytů. Na postu ho vystřídal jeho bývalý náměstek Ondřej Baránek.
Bělica dál zůstává zastupitelem Havířova za ANO. Policie minulý týden v kauze obvinila sedm lidí, hejtman mezi nimi podle dostupných informací není.