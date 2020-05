Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice vyplatil na odměnách tisíce. ‚Víc si nemůžu dovolit,’ řekl

První český pacient s onemocněním covid-19, který dostal lék remdesivir, opustil Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. Ta navíc dostala zásilku dalšího experimentálního léku proti novému typu koronaviru. Kolika pacientům už byly podány? „Remdesivir jsme dali zatím dvěma pacientů, favipiravir dostávají pacienti tři,“ řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ředitel nemocnice David Feltl. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:51 7. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Všeobecná fakultní nemocnice David Feltl | Foto: Jessica Lutišanová | Zdroj: Český rozhlas

Pacient, který by mohl být léčen jedním z dvojice experimentálních léků, s jeho podáním musí ale nejprve souhlasit. „Zatím jsem neslyšel o tom, že by lék někdo odmítl, spíš naopak. Pacientů máme pár a u favipiraviru jsme spíše logistickou centrálou pro distribuci po celém Česku. Aktuálně je v pěti dalších nemocnicích,“ tvrdí Feltl.

Podle ředitele Všeobecné fakultní nemocnice by v Česku mělo být léků asi pro 120 pacientů. „Favipiravir by měl být pro 80 pacientů a remdesivir je ve čtyřech centrech v republice a každé by mělo mít zásoby asi pro deset případů.“ Další zásobování je podle něj v tuto chvíli zbytečné.

Debatuje se také o léčení nakažených krevní plazmou těch, kteří už nemoc prodělali. „Máme jednoho pacienta, kterého léčíme tímto způsobem. Jiná zdravotnická zařízení jich mají o něco víc. My jsme se soustředili spíš na ty léky,“ vysvětluje David Feltl.

Přeplněné nemocnice?

Minulý týden v rozhovorech ředitel Všeobecné fakultní nemocnice říkal, že během epidemie fungují asi na 30 procent. „Není to tím, že by se nám nechtělo pracovat, ale tím, že pacienti chodí málo a jsou ostýchaví. Pokud nemají zdravotní problém a mají jít jen na kontrolu, moc se jim nechce.“

Opakovaně také tvrdil, že se obává následků omezení zdravotní péče v posledních dvou měsících. „V globálu to vidět není, na to si budeme muset počkat do zimy. Nějakým způsobem se to určitě projeví, ale nechci tady strašit.“

Dohnat ale tento dvouměsíční výpadek nebude vůbec lehký úkol. „Nejsme pásová výroba, která zastaví pás, potom ho pustí a normálně se jede dál. Ten náběh je podstatně složitější. Provoz se naplno rozjede až někdy v období září/říjen,“ upozorňuje.

Odměny v tisících

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli na televizi Nova řekl, že podle jeho informací někteří lékaři během krize dostali odměny až 90 tisíc korun nad rámec běžného platu. Ve Všeobecné fakultní nemocnice na to ale podle Feltla nemají prostředky.

„Klobouk dolů. To si Všeobecná fakultní nemocnice nemůže dovolit. Nedostali jsme žádné peníze navíc, abychom je rozdělili na odměny. Hospodařím s rozpočtem, který mám. Jasně, za březen a duben jsem vyplatil odměny. V květnu se chystám ještě vyplácet odběrový tým,“ řekl v rozhovoru ředitel nemocnice.

Odměny vyplácel Feltl v řádu tisíců, konkrétně do deseti tisíc korun. „Může to být pro leckoho zklamáním, ale to je to, co si můžu dovolit jako rozumný hospodář,“ vysvětlil. Peníze nikomu Feltl z platů nebral, nešly z pohyblivých částí výplat jiných pracovníků. „V drtivé většině nemocnic to vypadalo podobně,“ uvedl.