Až vyzkoumají seriózní vakcínu, budu první, kdo si ji dá, tvrdí neočkovaný muž v nemocnici

Přes léto měli pauzu, teď ale zdravotníci ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze museli znovu otevřít covidové oddělení. A jak uvádí Radiožurnál, pacientů tam postupně přibývá. Na III. interní klinice leží ti, co sice nejsou v nejhorším stavu, bez lékařské pomoci se už ale neobejdou. Přesto jsou mezi nimi i tací, kteří dál odmítají vakcínu proti koronaviru a ani hospitalizace je ke změně názoru nepřesvědčí. Praha 14:12 3. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Všeobecná fakultní nemocnice, ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V pražské Všeobecné fakultní nemocnici leží s covidem očkovaní i neočkovaní pacienti. Průběh jejich nemoci je ale diametrálně odlišný. Poslechněte si celou reportáž Marie Veselé.mp3

„Už jsme zase naběhli do toho režimu, a to víte, že se nám nechtělo.

Před týdnem to znovu začalo. Jakmile se začali objevovat první pacienti, tak jsme to tu předělali na covidárium,“ říká Lukáš Zlatohlávek, vedoucí oddělení 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice.

Pro zdravotníky tím znovu začíná velká pracovní zátěž. A to i ve věcech, které se lidem můžou zdát jako maličkosti. „Pro nás je nejobtížnější to oblíkání. Když už tady člověk je, tak to neustálé oblíkání-svlíkání, to je to, co nás nejvíc obtěžuje,“ vysvětluje Zlatohlávek.

Na covidovém oddělení se nachází i neočkovaný muž s pomocnými hadičkami, které mu pomáhají s dýcháním. Vakcínu odmítl, do nemocnice ho po nákaze koronavirem musela odvézt sanitka. „Až někdo vyzkoumá seriózní vakcínu, tak budu první, kdo si ji dá. Nevěřím vakcínám, bratr má tři dávky a stejně to ode mě chytil,“ uvádí muž a dodává, že očkování je stále jeho svobodná vůle. Jeho bratr v nemocnici neskončil.

Diametrální rozdíl

Aplikace eRouška stála 23 milionů korun. ‚Uživatelé se zřejmě již naočkovali,‘ říká vývojář Vladimír Dzurilla Číst článek

Poměr neočkovaných a očkovaných pacientů se podle Zlatohlávka často mění. „Mám pocit, že neočkovaní mají většinou horší průběh. Stalo se, že přišli pacienti neočkovaní a druhej den byli přesunutí na JIP. Ale samozřejmě, ten vývoj se mění. Jsme na začátku nové vlny, ještě uvidíme, jaký poměr těch pacientů bude. Ve vedlejším pokoji jsou starší dámy, které jsou očkované, a v jejich průběhu nemoci a průběhu neočkovaných je diametrální rozdíl,“ popisuje situaci vedoucí lékař.

„Cvičím, chodím, piju. Snažím se mít dobrou náladu. Jsem dvakrát očkovaná a velice mě to překvapilo. Myslela jsem si, že už to chytnout nemůžu,“ říká jedna z oslovených očkovaných pacientek. Podle doktorů má za sebou kontrolní testy a brzo ji propustí domů. „Už chci hlavně vidět děti,“ přeje si pacientka.

Na covidovém lůžkovém oddělení ve Všeobecné fakultní nemocnici ještě místo pro pacienty mají. Obsazená je asi polovina ze 14 lůžek.