Je to rodinné stříbro, spojujeme nové s tradičním. Za 600 dní vypukne v Praze Všesokolský slet.

Česká obec Sokolská slaví v letošním roce 160 let existence a připravuje se na svůj největší svátek. Přesně za 600 dní začne v Praze v pořadí už 17. Všesokolský slet. Pro Radiožurnál Sport poskytli k této příležitosti zástupci organizace Hana Moučková a Petr Svoboda. Praha 18:20 8. listopadu 2022

„Slet je přehlídka toho, co Sokol dělá. Jednou za šest let ukážeme, co děláme nově. Stále ale s určitou tradicí,“ říká Starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Ta tradice se začala psát v roce 1882, kdy se na pražském Střeleckém ostrově konal první Všesokolský slet. Sokolové právě na sletech předváděli při skladbách svou zdatnost, ale mnohokrát i vlastenectví.

„Jako historik konstatuji, že pro mě je velice symbolický desátý slet z roku 1938, který vrcholil skladbou Přísaha republice, jejíž autor František Pecháček se poté stal jedním z hlavních představitelů sokolského protinacistického odboje. On do jisté míry předpovídal, co se stane a šel do toho se zcela odkrytým hledím. A v podstatě programově položil život za tuto zem a za náš národ,“ Popisuje jeden z významu sokolského sletu v minulosti historik Jan Boris Uhlíř.

Sokol spojuje

I při tom nadcházejícím chce Sokol pomoci společnosti. Heslem Spojujeme, chce Sokol ukázat, že dokáže spojit generace, etnika, lidi s odlišnými politickými názory. Ukázat by to mělo 12 skladeb, které 20 tisíc cvičenců předvede závěrečný den Sletového týdne. Vyzdvihnout jednu jedinou ale nejde.

„Každá ta skladba je opravdu něčím jedinečná a něčím zajímavá. Samozřejmě je určená pro různé věkové kategorie, takže pochopitelně tu příslušnou by měla zaujmout skladba, která je pro ně určená,“ říká náčelník české obce sokolské Petr Svoboda.

„Ale opravdu je to celá paleta, která dohromady dává program a o ten nám samozřejmě jde. Z toho důvodu nemůžu říct, která se mi líbí víc a která míň, opravdu je to o symbióze a v doplňování skladeb navzájem,“ pokračuje Svoboda.

Teď se skladby určené pro cvičence od předškolního věku až po seniory začnou představovat zájemcům a pak pilně nacvičovat.

„Elán, nadšení a dobrý tým máme. Organizačně bychom samozřejmě byli rádi, kdyby ze strany státu bylo více ochoty nám pomoci, protože si myslím, že slety jsou naše rodinné stříbro,“ připomíná Hana Moučkové, že stále ještě nemá Česká obec sokolská přislíbenou podporu Vlády pro 18. Všesokolský slet. Pokud podporu získá, pak se uskuteční od 30. června do 5. července 2024.