Zastupitelé Vsetína neschválili dohodu s Romy vystěhovanými z centra. Rozhodne soud

Zastupitelé Vsetína v pondělí neschválili uzavření mimosoudní dohody s Romy pavlačového domu, který stával v centru města. Chtějí, aby ve věci rozhodl soud. Vsetín romské rodiny z pavlačového domu vystěhoval v roce 2006, když město vedl Jiří Čunek (KDU-ČSL). Objekt byl ve špatném stavu, město pak dalo dům zdemolovat. Někteří lidé skončili v kontejnerových domech v lokalitě Poschla, pět desítek Romů se přestěhovalo do domků mimo Zlínský kraj. Vsetín 20:45 29. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavlačový dům, ve kterém Romové bydleli v roce 2006. | Zdroj: Oficiální stránky města Vsetín

Některé z rodin, které využily nabídku na přestěhování, poté město zažalovaly. Soudy se případem zabývají od roku 2008. Mimosoudní dohodu nedávno odmítli i vsetínští radní.

Romové tvrdili, že byli ze Vsetína deportováni násilím. Kritizovali například to, že je zaměstnanci městského úřadu v souvislosti s koupí domků donutili podepsat listiny, které si nemohli ani přečíst. Údajně neměli ani možnost svobodně si zvolit místo, kam se s rodinami přestěhují. Po městu požadovali odškodné 5,2 milionu korun.

Ústavní soud odmítl stížnost Vsetína ve sporu s vystěhovanými Romy. Žádají odškodné přes pět milionů Číst článek

Krajský soud třikrát žalobu zamítl, Vrchní soud však vždy vyslyšel odvolání žalobců a kauzu vrátil. „V posledním případě navíc nařídil výměnu soudce. Město se proti tomu neúspěšně bránilo dovoláním k Nejvyššímu soudu ČR i stížností k Ústavnímu soudu ČR. Nová soudkyně krajského soudu při čtvrtém projednávání kauzy naznačila, že se při rozhodování hodlá řídit právním názorem Vrchního soudu, tedy pro město nepříznivým. Ještě před tím obě strany vybídla k mimosoudnímu vypořádání,“ řekl již dříve starosta Jiří Růžička (KDU-ČSL).

Požadují omluvu

Bývalí obyvatelé pavlačového domu požadují od města omluvu v denním tisku a časopisech, finanční kompenzaci za příkoří dané stěhováním, odpuštění dlužného nájemného a nesplacených závazků vůči městu i přidělení sedmi městských bytů.

„Pro nás jsou tyto podmínky nepřijatelné, město lidem, které mohlo vystěhovat bez náhrady, nabídlo možnost přestěhování do náhradních prostor. Na takzvaný pavlačák byl uvalen demoliční výměr, protože byl v havarijním stavu. Nájemníkům byly také nabídnuty bezúročné půjčky, někteří tuto nabídku využili. Proto chceme, aby v této kauze rozhodl soud,“ vysvětlil starosta.

Jeho názor v pondělí sdílela většina zastupitelů. Pouze někteří členové opozice se obávali vysokých soudních nákladů a zda je hospodárné ve sporu pokračovat. „Žijeme ve státě, kde spravedlivý proces může proběhnout a my bychom o to měli usilovat,“ uvedl starosta. Na zastupitelstvu vystoupil i Čunek.

„Je to precedenční spor. Když pomůže člověk člověku, nebo v tomto případě město pomůže někomu, kdo toho není ani hoden, tak na to má doplatit. To je významný mravní imperativ a negativní signál, který by možná soudy vůči České republice a jejím občanům vysílaly,“ řekl Čunek, který je hejtmanem Zlínského kraje a senátorem.