'Všichni nás odmítli.' Babiš se pokusí o menšinovou vládu ministrů ANO a odborníků

Kabinet by měl podle Babiše částečně plnit program všech stran. Předseda vítězné strany z voleb zatím nemá představu, jaké subjekty by mohly takový kabinet podpořit.

„Pokud jsme byli všude odmítnuti, tak zkusíme menšinovou vládu. A přijdeme s programem, který částečně i plní program všech stran,“ řekl iDNES.cz Babiš a informaci následně potvrdil Radiožurnálu.

V souvislosti s možnou podporou kabinetu ANO s odborníky poukázal na to, že některé strany ještě řeší svou budoucnost kvůli propadu od posledních voleb. „Mají své problémy, oni neuspěli ve volbách a členové oprávněně žádají hlavy,“ řekl.

Stafáž i fazona

Podle Miloslava Kalouska z TOP 09 bude ANO vládnout a je jedno, kdo u toho Babišovi bude dělat stafáž. „Takové vládě poslanci TOP 09 důvěru nevysloví,“ řekl ve vysílání ČT předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Doplnění vlády o nestranické odborníky je podle Kalouska jen marketingová mlha.

Podle Jiřího Čunka z KDU-ČSL by byla Babišova menšinová vláda nedemokratická fazona, kterou by KDU-ČSL podporovat neměla.

Vojtěch Filip z KSČM ve Dvaceti minutách Radiožurnálu uvedl, že menšinová vláda je pro ANO jediná možnost. KSČM bude s hnutím ANO podruhé jednat příští úterý. O případné podpoře menšinové vlády širší vedení strany hlasovat podle předsedy během pátku nebude.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik reagoval ale rázněji: „Považujeme hnutí ANO za pravicovou stranu a je pro nás těžké, abychom podporovali pravicovou vládu. Neexistují okolnosti, za kterých bychom podporovali vládu."

Pověření dostane Babiš v úterý

Prezident Miloš Zeman pověří Babiše jednáním o sestavení vlády v úterý v Lánech. Televizi Barrandov ve čtvrtek řekl, že by šéfa vítězné strany pověřil i podruhé, kdyby nebyl s prvním pokusem o sestavení vlády úspěšný. Třetí pokus má k dispozici předseda sněmovny.

„Když neuspěje ani ten, následují předčasné volby. Já si myslím, že by to byla absolutní pitomost. Právě proto já mám potom podle Ústavy možnost rozpustit sněmovnu, ale pozor, toto právo nemusím využít. To znamená, že sněmovna může fungovat dál a může fungovat i vláda v demisi,“ uvedl Zeman.

Babiš vyloučil, že by se ve vládě mohl objevit ekonom Jan Švejnar, se kterým se předseda hnutí ANO sešel v neděli bezprostředně po volbách.

„Měl jsem schůzku s panem Švejnarem dávno připravenou. My jsme se setkávali pravidelně, já se s ním radím. Probírali jsme vzdělávání a vědu, on mi doporučil dva odborníky, jednoho na školství, vědu a výzkum, kterého jsem oslovil, ale ten to odmítl. S tím druhým jsem ještě nemluvil,“ uvedl.

Babiš v rozhovoru také vyvrátil spekulace, že stojí o sestavení vlády s pomocí hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). „Ty řeči, že preferujeme (šéfa SPD Tomia) Okamuru, to je nesmysl,“ řekl Babiš.

V rámci druhého kola povolebních rozhovorů podle něj ANO bude v úterý jednat s ODS, KDU-ČSL, KSČM a SPD. Dodal, že by pro první schůzi nové sněmovny uvítal dřívější termín než 20. listopad, který vybral prezident.

