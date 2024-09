Vstupujete do trezoru, ale ocitnete se na výstavě. Jaké poklady skrývá stoletý brněnský rozhlas?

Sto let starý mikrofon, dopis, který psal do brněnského rozhlasu Milan Kundera nebo první novinářský průkaz. Rovných sto exponátů a příběhů se vejde do malé místnosti v budově brněnského rozhlasu na Beethovenově ulici, kam už od neděle 1. září můžete zavítat na novou výstavu. Ta připomene – stejně jako náš rozhlasový seriál – století pravidelného rozhlasového vysílání z Brna.

