Vůdcům odborů nejde o úspory, ale o politické ambice, uvedl Fiala. Bek se omluvil rodičům

Odborovým vůdcům nejde o úspory a o důchody, ale o vlastní politické ambice. Leccos napovídají nedávná neúspěšná kandidatura na prezidenta a společné mítinky se zástupci opozice. Na sociální síti X to v neděli, den před odbory vyhlášenou stávkou a protesty, uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

V pondělí se uskuteční také celodenní výstražná stávka základních, středních i mateřských škol. Školské odbory usilují mimo jiné o více peněz pro školství na příští rok. Podle ministerského předsedy ve školství nehrozí zhoršení kvality výuky, kterým někteří straší. Zároveň se nebudou významně redukovat nepedagogická místa, dodal.

Vláda podle Fialy slíbila to, že zvrátí trend prohlubujících se dluhů. Konsolidační balíček, který tento týden podepsal prezident Petr Pavel a proti kterému odbory mimo jiné protestují, je jedním z důležitých kroků k tomuto cíli, míní.

Vážení přátelé,



odbory na zítřek vyhlásily stávku. Nelíbí se jim ozdravný balíček, návrh důchodové reformy a také kroky vlády ve školství. Myslím, že je dobré při této příležitosti připomenout pár důležitých věcí.



Jedním ze základních slibů naší vlády a všech politických… — Petr Fiala (@P_Fiala) November 26, 2023

Státní rozpočet podle něj příští rok ušetří téměř 100 miliard korun, deficit klesne pod tři procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Kabinet se snaží, aby celková míra zdanění zůstala pro občany stejná jako v době, kdy se utvořila vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN, a aby opatření nedopadla na sociálně ohrožené skupiny, uvedl premiér. Za důležitý považuje také návrh důchodové reformy, který podle Fialy zajistí udržitelnost systému a garantuje mladším generacím důstojné důchody.

Stávce a dalším akcím odborů je proto podle premiéra těžké rozumět. „Na dluh se žít nedá. Každý ze své rodiny ví, že je potřeba hospodařit odpovědně a že přílišné výdaje je potřeba omezit. Stát se nemůže chovat jinak,“ poznamenal.

Konsolidační balíček i penzijní reforma byla podle Fialy známa už na jaře. „Proč odboroví předáci svolávají protest až nyní, minutu po dvanácté? Nabízí se jednoduchá odpověď. Odborovým vůdcům nejde ani o úspory ani o důchody, ale o vlastní politické ambice. Nedávná neúspěšná kandidatura na prezidentský úřad a společné mítinky se zástupci opozice, včetně hnutí ANO a komunistů, ledacos napovídají,“ konstatoval.

O post hlavy státu se původně ucházel předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, nakonec ale ještě před prvním kolem volby odstoupil a podpořil tehdy ekonomku Danuši Nerudovou.

Vláda podle ministerského předsedy o dialog se sociálními partnery stojí a také jej vede. Politizaci problémů, kritice za každou cenu a zbytečně vyvolávanému nátlaku ale ustupovat nebude, uvedl.

‚Kvalita výuky neklesne‘

Co se týče školství, ohlášená stávka Fialu mrzí, ale ani v tomto odvětví podle něj není kam ustupovat. „Naopak, pokud budeme chtít, aby naše školství bylo moderní a bylo základním stavebním kamenem naší prosperity, pak se nevyhneme rozumným změnám,“ poznamenal.

Hlavní problém podle něj není v penězích, ČR vydává na školství podobnou částku ve vztahu k HDP jako jiné vyspělé země.

Školství podle Fialy čeká série nezbytných změn, ne však radikálních reforem. Nehrozí podle něj masové rušení rozdělení tříd například při výuce jazyků.

Změna maximálního počtu hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu se dotkne 600 úvazků z celkových 70 000, uvedl na základě dat ministerstva školství. Nebudou ale vyloženě rušeny, nýbrž převedeny ve prospěch jiných škol.

„Nehrozí tedy žádné zhoršení kvality výuky, kterým někteří straší,“ napsal Fiala. Příští rok se také nezmění financování asistentů pedagoga, uvedl. „Není pravda ani to, že se budou významně redukovat nepedagogická místa. Rušena budou především ta, jež nejsou dlouhodobě obsazena,“ dodal.

Odboráři odmítají politické ambice

Vláda by se měla snažit dosáhnout shody v rámci sociálního dialogu a začít pracovat ve prospěch České republiky. V reakci na nedělní vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Středula uvedl, že jiné ambice než být v čele ČMKOS nemá.

Podle premiéra o politických ambicích odborových předáků leccos napovídají nedávná neúspěšná kandidatura na prezidenta a společné mítinky se zástupci opozice.

„Stát v čele ČMKOS. To jsou mé ambice. Žádné jiné politické ne, nic takového není,“ reagoval Středula. Skrze vicepremiéra Mariana Jurečku (KDU-ČSL) také Fialu v neděli požádal, aby se například v pondělí po skončení demonstrace uskutečnilo jednání. Odpověď nemá.

Šéf školských odborů František Dobšík v České televizi také odmítl jakékoli politické ambice. „Nám jde o to, aby vzdělávání fungovalo, jak veřejné, regionální, tak vysoké. Pan premiér se naprosto mýlí a spíš tomu ubližuje,“ poznamenal.

Omluva ministra školství rodičům

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) se v předvečer stávky omluvil rodičům, že se oni a jejich děti stali rukojmími ve sporu mezi vládou, odbory a stávkujícími. Na tiskové konferenci v neděli mimo jiné řekl, že žádná z možných změn ve školství nepovede ke zhoršení kvality vzdělávání, cílem je podle něj zajistit dlouhodobě udržitelné personální zajištění.

Model financování školství podle ministra způsobuje rychlý růst nových úvazků, což působí proti snahám jakékoli vlády o zvyšování platů při stagnaci ekonomiky. Za posledních pět let přibylo 40 000 zaměstnanců, takže aktuálně stát platí téměř 300 000 lidí, řekl. Takové tempo růstu nových úvazků podle Beka působí proti snahám jakékoli vlády o zvyšování platů ve chvíli, kdy ekonomika neroste, ale stagnuje.

Odbory nestanovily jasně své požadavky při jednání s ministerstvem, řekl také Bek. Odboráři podle něj nepřicházeli s konkrétními představami o platech nepedagogických pracovníků, asistentů pedagogů či učitelů. Řada obav z možných změn modelu financování školství podle ministra není odůvodněná a nepřihlíží k faktům.

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc.

Bek také tento týden řekl, že vláda je připravená zvážit převedení ještě čtyř miliard korun do rozpočtu školství z rozpočtové rezervy, ale až počátkem příštího roku po bilanci letošního státního rozpočtu a čerpání evropských fondů. Peníze by tak měly být připravené při rozepisování rozpočtů jednotlivých škol na konci ledna.

Bolavým místem rozpočtu jsou podle Beka pozice nepedagogů, platy kuchařek, uklízeček či administrativních pracovníků označil za poměrně nízké. Uvedl ale, že tarify těmto zaměstnancům vláda loni zvýšila o deset procent.

Vláda je podle ministra připravena v lednu hledat dodatečné zdroje a pokud by šly do kapitoly jeho úřadu, bylo by je možné použít právě na navýšení platů nepedagogů.