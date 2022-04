Lektorka češtiny zvládne najednou učit stovky Ukrajinců. K ruce jí stačí několik asistentů

„Jediné, co potřebujeme, je místnost, kde se ti lidé sejdou. Pak potřebujeme reproduktory a dataprojektor, internetové připojení a jednoho nebo více asistentů… podle toho, kolik tam je lidí. Celou hodinu zahajuju, řídím ji a říkám asistentům, co mají dělat. Dostanou předem vytištěný pracovní list, se kterým pracují, a já tam všechny činnosti a asistenty řídím. Pomocí kamer můžu sledovat, co se v třídách děje,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

Markéta Slezáková je zkušená metodička výuky jazyků a cizince učí češtinu pro ryze praktické využití.

„Když přijedete a potřebujete se v té zemi zorientovat, potřebujete si poradit, že si nakoupíte, že si dojdete k doktorovi… úplně základní situace. V těch si ale poradíte správně, dobře. Nenaučí se tam do detailu: ‚Byl byste tak laskav a podal mi vodu?‘ To ne, ale řeknete: ‚Vodu, prosím.‘ Bude to adekvátní té situaci,“ dodává.

Nápad na hromadnou online výuku vznikl v hlavě starosty Tetína Matěje Hlavatého (STAN), který hledal způsob, jak efektivně učit česky velké množství nových obyvatel.

„Napadla mě taková možnost, že by se mohlo vyučovat ve dvou školách najednou. Nejdřív jsme to zkoušeli v Miletíně a Lázních Bělohrad. Ukrajinci z toho měli dobrý pocit, dostali jsme na konci hodiny potlesk. Další týden jsme do toho připojili další obce a města.“

Efektivní způsob výuky

Asistenti ve třídách podle starosty Hlavatého nemusí být učitelé, ani nemusí umět ukrajinsky nebo rusky. Naopak musí umět česky.

„…aby mohl kontrolovat, jestli to lidé správně vyplňují do pracovních listů, jestli správně vyslovují a aby koordinoval práci ve skupinách. Stačí, když má zájem pomáhat, takže to může být jakýkoliv dobrovolník z České republiky,“ říká Hlavatý.

„Zatím se mi nezdá, že by to nějak nefungovalo. Je to udělané tak, aby to zvládnul kdokoliv. Je to efektivní, protože to umíme. Určitě deset let dělám výuku bez zprostředkujícího jazyka, to znamená skupiny, kde se sejdou lidé s různým jazykovým pozadím. Od Tamilů, přes Ukrajince až po Poláka a Angličana,“ vyjmenovává Slezáková.

Podle učitelky je tento způsob výuky dostatečně efektivní i pro tak velké skupiny, jako je třeba 300 nebo 500 lidí. Ovšem vyžaduje to poměrně velkou přípravu.

„Před každou hodinou si musím dělat scénář, protože musím mít přesné pokyny, kterýma ovládám asistenty. Musím mít přesně napsáno, co budu říkat. Hodinu mám rozepsanou a musím mít upravená různá videa,“ dodává.

Markéta Slezáková zatím vyučuje zadarmo, což by ale chtěla změnit, protože výuka, a především příprava je časově náročná.