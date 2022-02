Výběr z médií: obavy Rusů žijících v Česku, humanitární pomoc Ukrajině a kybernetické útoky

Rusové žijící v Česku se obávají kvůli vpádu ruských vojsk na Ukrajinu nenávistních reakcí veřejnosti i politiků. Píší o tom Hospodářské noviny. Češi poslali v posledních dnech na Ukrajinu desítky milionů korun. O humanitární pomoci pojednává Mf Dnes. A hackeři napadli ukrajinské instituce, informuje Deník N. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 6:42 25. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruské obrněné vozidlo ve městě Armjansk na Krymu | Zdroj: Reuters

Hospodářské noviny

Rusové žijící v Česku se obávají nenávistných reakcí veřejnosti a taky reakcí politiků. Upozorňují na to Hospodářské noviny. Podle nich se Rusové obávají například zrušení jejich víz. Pokud by česká vláda víza zrušila, ruští občané, kteří v Česku studují nebo pracují, by se do Ruska museli vrátit. Rusové se podle deníku obávají, že by se v zemi mohli setkat s problémy, pokud by vyjádřili protiválečné postoje.

Mf Dnes

Humanitární pomocí na Ukrajinu se zabývá páteční Mf Dnes. Podle ní Češi za několik málo dnů poslali na Ukrajinu desítky milionů korun. Dary podle Mladé fronty nabízejí jednotlivci, města a taky univerzity. Třeba organizace Člověk v tísni podle mediálního koordinátora pro Ukrajinu Petra Štefana během tří dnů vybrala na pomoc 64 milionů korun. Pomoc by měla směřovat nejdříve přímo na Ukrajinu a následně i do okolních zemí, kam by mohli zamířit uprchlíci. Nadace podle deníku přirovnávají míru solidarity ke sbírkám po loňském tornádu na jižní Moravě.

Deník N

Kyberútoky na ukrajinské instituce Rusko chystalo delší dobu. Píše to páteční Deník N. Počítačový virus, který útoky způsobuje, totiž objevila slovenská společnost ESET. Její analytici virus vystopovali už v prosinci. Ruské ozbrojené síly mají speciální jednotky vyškolené na kybernetickou válku a podle deníku dokáže Rusko provézt daleko tvrdší kybernetický útok, než jaký zatím předvedlo. Podle pátečního Deníku N to dokazuje například útok z roku 2017, který vyřadil z činnosti ukrajinské banky a část dopravní infrastruktury. Útoky ale zůstaly formálně anonymní a nikdo se k nim nepřihlásil.

E15

Kvůli ruské invazi a její přípravě zdražují obiloviny med nebo třeba olej. Všímá si toho ekonomický deník E15. Například pšenice a kukuřice zdražily za tři únorové týdny až o čtvrtinu. Kromě významného podílu na globálním exportu těchto plodin je podle deníku Ukrajina velmocí i ve vývozu oleje. Podle Ukrajinské obchodní asociace pochází 88 procent slunečnicového oleje prodaného v Evropě právě z Ukrajiny. Ceny oleje se teď kvůli invazi můžou podle deníku E15 zvýšit až o 40 procent.