Výběr z médií: kácení stromů v Krušnohoří, přísnější podmínky hypoték nebo nákup bojových dronů

Dosáhnout na hypotéku je pro lidi čím dál tím těžší. Ještě před sedmi lety banky odmítly pouze každou devátou žádost, loni měl ale smůlu už každý pátý žadatel. Podmínky se navíc ještě zpřísní, píší páteční Hospodářské noviny. Už příští rok by mohla česká armáda nakoupit bojové drony, zní titulek Mf Dnes. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:54 18. března 2022

Deník

Banky přitvrzují - na úvěr dosáhne čím dál méně klientů. Téma sleduje regionální Deník. O hypotéky je přesto obrovský zájem. A to hlavně kvůli rostoucím úrokům a strachu, že sazby se budou dál zvyšovat. Banky ale mnoho žadatelů odmítají. Podmínky pro získání hypotéky se navíc ještě zpřísní. Ještě před sedmi lety banky odmítly pouze každou devátou žádost, loni měl ale smůlu už každý pátý žadatel.

Hospodářské noviny

Stát kácí v Krušnohoří cenné buky z doby Marie Terezie - bez povolení. Takový je titulek Hospodářských novin. Stromy z druhé poloviny 18. století jsou podle vědců ale pro přírodu nenahraditelné. Proti mýtinám podepsaly petici tisíce lidí. K zastavení kácení vyzývají vědci i samotná města v oblasti. Vědci tvrdí, že právě odumírající buky jsou velmi důležité pro řadu druhů ptáků, hmyzu a hub.

Mf Dnes

Česká armáda nakoupí bojové drony, píše Mf Dnes. Podle deníku by je měla začít pořizovat už za rok. Od roku 2020 vzniká taky zvláštní prapor, který bude na boj s drony vycvičený. Současný průběh bojů na Ukrajině - která se brání ruské agresi - ukazuje, jak důležité využití bojových dronů může ve válečných konfliktech být. Podle plánu teď už bývalého ministra obrany Lubomíra Metrana za hnutí ANO má resort obrany nakoupit do roku 2027.

E15

V Česku by mohl vzniknout speciální fond pro strategické vojenské zakázky. Upozorňuje na to deník E15. Stát by mohl vycházet z podobného systému, který fungoval v Československu před druhou světovou válkou. Ministryně obrany Jana Černochová z ODS chce pro takový návrh zákona získat širší politickou podporu a bude o něm jednat opozicí. Fond by měl odstranit problémy, které už roky provází armádní zakázky