Výběr z médií: ohrožené aerolinie, netopýři covid-19 v Česku nešíří nebo dražba piva pro papeže

Ve středečním výběru z médií se dočtete, že potenciálním krachem je v důsledku koronavirové pandemie ohrožen v Evropě každý druhý letecký dopravce. Píše to deník E15. Výzkumy vědců potvrzují, že netopýři sami o sobě nejsou o nic víc nebezpeční než jiné druhy zvířat v přírodě. Nemoc covid-19 podle Mf Dnes v republice nešíří. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:44 29. dubna 2020

Digitální ústava je zákonem roku. Její vítězství s jasnou převahou 47 procent hlasů nad ostatními nominovanými zákony je výmluvné. Češi si vybrali tento předpis v on-line anketě za zákon roku a to i přesto, že jde jen o příslib do budoucnosti. Upozorňují na to Hospodářské noviny.

Suchu a teplému počasí, které ohrožuje žáby a další obojživelníky, se věnuje Krkonošské vydání regionálního Deníku. Právě v krkonošském Lomu u Hříběcích Bud zasahovali kvůli obojživelníkům dobrovolní hasiči. Tamní jezírko totiž každoročně slouží jako trdliště žab nebo čolků. Kvůli suchu ale letos jezírko s tisícovkami vajíček téměř vyschlo a hrozilo, že vajíčka uhynou. Dobrovolný spolek hasičů z Lánova proto do jezírka napustil celou cisternu vody. Díky tomu se podařilo značnou část vzácných obojživelníků zachránit.

Potenciálním krachem je v důsledku koronavirové pandemie ohrožen v Evropě každá druhý letecký dopravce. Shodli se na tom odborníci, které oslovil deník E15. Většina letadel zůstává na starém kontinentu odstavena, příjmy dopravců se propadly na minimum. Dále ale musejí platit údržbu techniky a mzdy zaměstnanců.

Netopýři sami o sobě nový koronavirus nešíří, je třeba je nechat na pokoji. Výzkumy vědců potvrzují, že netopýři sami o sobě nejsou o nic víc nebezpeční než jiné druhy zvířat v přírodě. Nemoc covid-19 v republice nešíří. Konstatuje to Mf Dnes. Podle ochránců netopýrů jim ale v poslední době hrozí stále častěji nebezpečí od neinformovaných lidí. Ochránci netopýrů prosí veřejnost, aby zvířata nepronásledovala a nelikvidovala jejich úkryty.

Za běžných okolností by 2020 láhví velikonočního piva mířilo touto dobou do Vatikánu jako symbolický dar papeži Františkovi od Plzeňského Prazdroje. Uzavřené hranice kvůli pandemii koronaviru ale tuhle každoroční tradici znemožnily. Celému osudu netradiční zásilky se věnuje středeční Právo. Přes dva tisíce lahví velikonočního piva tak skončilo na plzeňském arcibiskupství. A to se rozhodlo je vydražit a výtěžek poslat na dobročinné účely. Vybrané peníze si rozdělí plzeňská charita a druhá půlka poputuje přímo do Vatikánu.