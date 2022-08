Výběr z médií: agresivita řidičů, covid jako nemoc z povolání a pomalý konec přívozů v Česku

Agresivita řidičů je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod, píšou sobotní Lidové noviny. Mf Dnes přináší informaci, že covid-19 je po loňském roce i letos znovu nejčastější nemocí z povolání. Roste i zájem o jednotné jízdenky OneTicket, informuje server zdopravy.cz. Právo ale upozorňuje, že v Česku už zbývá jen několik míst, kde se lidé mohou dostat přes řeku přívozem. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:29 13. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Agresivita řidičů je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lidové noviny

„České silnice živí v řidičích agresivitu.“ To je titulek Lidových novin. Dopravní omezení, kolony, stav vozovek nebo horko - to všechno přispívá k nervozitě za volantem. Řidiči pak předjíždějí v nebezpečných úsecích nebo nedodržují bezpečné vzdálenosti. Právě agresivita je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod.

Mf Dnes

Covid-19 je po loňském roce i letos znovu nejčastější nemocí z povolání. Informuje o tom Mf Dnes. O odškodnění žádají většinou zdravotníci a zaměstnanci sociálních služeb. Počet případů nemocí z povolání se po nástupu epidemie zvedl o skoro 90 procent. Někteří lidé o možnosti odškodnění ale pořád nevědí.

Vir evolučně pokročil. Vyvinul variantu se schopností prolamovat imunitu, říká k letní vlně covidu Dušek Číst článek

Na odškodnění kvůli covidu můžou mít nárok nejen zdravotníci, ale i někteří učitelé, nasazení vojáci, policisté nebo hasiči. Pokud splní všechny podmínky, můžou dostat odškodnění ve výši 12,5 až 100 tisíc korun a doplatek do sta procent nemocenské.

Zdopravy.cz.

Zájem o jednotné jízdenky OneTicket roste. Píše to server zdopravy.cz. Podle statistik státního podniku CENDIS se těchto jízdenek od začátku června do konce července prodalo 473 tisíc - to je o 75 procent víc než ve stejném období loni.

Právo

V Česku už zbývá jen několik míst, kde se lidé můžou dostat přes řeku přívozem. Všímá si toho Právo. Obce se snaží přívozy podporovat, ne vždy na to ale zbývají peníze. Jejich provoz vychází zhruba na milion korun ročně. Pomoct se teď rozhodl třeba i Středočeský kraj - mezi pět obcí plánuje rozdělit 1,5 milionu korun.