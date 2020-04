Výběr z médií: pronajímatelé bytů přes Airbnb, zdražování potravin i pětkrát více lesních požárů

Ve středečních novinách se mimo jiné dočtete, že 30 procent současných pronajímatelů bytů přes Airbnb by mohlo kvůli novému státnímu opatření skončit. Píší to Hospodářské noviny. Potraviny budou v Česku podle Práva v nadcházejících týdnech nejspíš dál zdražovat. A pocítíme to hlavně u ovoce a zeleniny. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:47 15. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U ovoce a zeleniny může za vzrůst cen i nedostatek pracovníků. Ilustrační foto | Foto: CC0 Public domain, Lustrous

E15

Nouzový stav zatěžuje českou justici už teď. Píše o tom deník E15. Soudcovská unie i ministerstvo spravedlnosti se obávají návalu bankrotů, exekucí i případů, kdy trestné činy budou muset posuzovat přísněji. Pomoct by s tím mohli takzvaní emeritní soudci.

Deník N

Šéf Senátu si u prezidenta Miloše Zemana stěžuje na hradního kancléře Vratislava Mynáře, píše to Deník N. Ten se dál věnuje svému zjištění, podle kterého si výhrůžný dopis zesnulému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi vyžádal na čínské ambasádě právě Mynář. Ten tvrdí, že si kancelář prezidenta republiky u Číňanů nic takového neobjednala. Novému předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi z ODS vysvětlení nestačí a obrací se proto na prezidenta Zemana.

Mf Dnes

V českých lesích je pětkrát víc požárů než obvykle. Věnuje se jim článek v Mf Dnes. Podle ní je to kvůli tomu, že je lidí v lesích při karanténě více, rozdělávají tam táboráky, odhazují nedopalky nebo pálí klestí. Třeba za vypalování trávy ale hrozí vysoké pokuty.

Hospodářské noviny

30 procent současných pronajímatelů bytů přes Airbnb by mohlo kvůli novému státnímu opatření skončit. Zaznamenaly to Hospodářské noviny. Zredukovat tuto ubytovací alternativu by mohla povinnost hlásit, jaké byty pronajímají a kdo v nich bydlel.

Právo

Potraviny budou v Česku v nadcházejících týdnech nejspíš dál zdražovat. A pocítíme to hlavně u ovoce a zeleniny. Dočtete se o tom v středečním Právu. Důvod? Pokles kurzu koruny vůči euru i dolaru. U ovoce a zeleniny pak za to může taky nedostatek pracovníků.