Výběr z médií: hlášení o Airbnb v Praze, podvodníci nabízející levné energie nebo provoz na Labi

Ve čtvrtečním výběru z médií se dočtete, že Praha vyzývá lidi, aby hlásili byty nabízené Airbnb a veškeré problémy s nimi spojené. Policie je bude řešit nebo na místo pošle kontrolu, která ověří, jestli má majitel živnost. Píší to Hospodářské noviny. Většina lidí, která nabízí levné energie, jsou podle Práva podvodníci. Zjistila to kontrola obchodní inspekce. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:40 20. února 2020

Ekonom

Obliba v železniční dopravě roste, tratě jsou ale přetížené. To je téma týdeníku Ekonom. Každoročně jezdí vlakem o sedm procent víc lidí. Předloni jich bylo celkem 190 milionů. Vláda předpokládala, že takový počet cestujících bude až v roce 2050. A české železnice teď nejsou připravené na větší množství vlaků.

E15

Společensky odpovědné investování je v módě. To je téma deníku E15. Jen v USA loni přiteklo v přepočtu do fondů zaměřených na ekologii a udržitelný rozvoj rekordních zhruba 500 miliard korun – to je meziročně čtyřikrát více. Podobný trend je i v Evropě.

Hospodářské noviny

Praha vyzývá lidi, aby hlásili strážníkům byty nabízené Airbnb. To je titulek Hospodářských novin. Magistrát chce, aby lidé hlásily veškeré problémy. Policie je vyřeší na místě nebo tam pošle kontrolu. Pokud nebude mít pronajímatel bytu živnost, může dostat až milionovou pokutu. Praha taky prosazuje změnu zákonů, bez nichž nemá páky na omezení krátkodobých pronájmů služeb.

Mf Dnes

Lodní dopravci obnovili plavbu po Labi. Podle Mf Dnes stoupla hladina řeky na začátku února nad dva metry, tak mohly nadměrné náklady vyplout. Nejpozději na konci jara ale podle předpovědí toky zase klesnou.

Lidové noviny

Senioři často trpí podvýživou, na kvalitní jídlo ale nemají peníze. Říkají to diabetologové v Lidových novinách. Staří lidé ale taky mají špatné stravovací návyky. Někdy ani nemají sílu si uvařit nebo dojít nakoupit.

Regionální Deník

U okraje Prahy se možná objevil vlk. Podle regionálního Deníku tomu odpovídá mršina srnce, kterou objevil u Radonic myslivec. Jestli šlo opravdu o vlka, by měla do konce týdne ukázat analýza, kterou má na starosti Česká zemědělská univerzita.

Právo

Téměř všichni, kteří lidem nabízejí levnější energie, jsou podvodníci. Píše o tom Právo. Česká obchodní inspekci zjistila porušení zákonu v 49 z 52 případů. Obchodníci používají nekalé obchodní praktiky, neinformují o možnostech reklamace a někdy jsou i agresivní.